QCY anuncia o lançamento do Track S10: libere todo o seu potencial

DONGGUAN, China, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A QCY, líder em wearables de alto desempenho, está elevando o condicionamento físico dos atletas a um novo patamar com o QCY Track, o smartwatch esportivo definitivo, desenvolvido para oferecer precisão, potência e resistência. Repleto de recursos de ponta, este dispositivo revolucionário foi projetado para manter os atletas no mais alto nível do desempenho, seja durante os treinos, em competições ou ao desafiar seus próprios limites.

Monitoramento de desempenho de alta precisão para resultados superiores

QCY Track S10

Equipado com tela HD AMOLED de 1,43 polegada, resolução ultradefinida de 466 × 466 e brilho máximo de 1000 nits, o relógio garante visibilidade cristalina tanto sob luz solar intensa quanto em ambientes com pouca iluminação. Da velocidade no ciclismo e do ritmo na corrida aos dados de braçada na piscina, atletas contam com métricas em tempo real e altamente precisas para quantificar cada sessão e ajustar seu desempenho com agilidade.

Recursos focados em triatlo para treinos mais inteligentes

Especialmente desenvolvido para atletas ao ar livre, este relógio foi projetado para oferecer suporte a treinos estruturados e orientados por dados. Com monitoramento integrado do limiar de lactato e sistema dedicado de navegação para treinos, o dispositivo oferece análises aprofundadas nas modalidades de natação, ciclismo e corrida, garantindo que cada sessão seja realizada na intensidade ideal. Com suporte a mais de 150 modos esportivos — do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) a sessões de resistência de longa distância — o dispositivo oferece feedback de desempenho em tempo real, mantendo o usuário em constante evolução, em qualquer ambiente.

Monitoramento abrangente da saúde, em todos os momentos

Além das métricas de desempenho, o relógio oferece um conjunto completo de recursos de monitoramento da saúde. A Variabilidade da Frequência Cardíaca (HRV), a análise do sono e a verificação de saúde com um único toque oferecem uma compreensão aprofundada do estado de recuperação, auxiliando atletas a evitar o overtraining. Com monitoramento contínuo, os usuários podem ajustar seus planos de treino com segurança, garantindo o melhor condicionamento para cada sessão e competição.

Bateria de ultralonga duração para sustentar suas provas mais extensas

Provas de triatlo exigem resistência excepcional — não só dos atletas, mas também dos seus equipamentos. Este relógio oferece até 19 dias de autonomia de bateria, garantindo suporte ininterrupto durante sessões de treino prolongadas e competições. Com GNSS de banda dupla e seis sistemas, além de mapas offline, o dispositivo oferece navegação precisa mesmo sem conexão de rede, garantindo desempenho consistente em qualquer cenário.

Construção ultraleve para conforto durante todo o dia

Apesar de amplo conjunto de recursos, o relógio pesa apenas 37 gramas, oferecendo conforto excepcional para uso prolongado durante treinos e competições. Seu design com resistência à água 5ATM garante desempenho confiável na piscina e em condições climáticas adversas, tornando-o preparado para qualquer desafio.

Desempenho preciso com hardware de alto nível

GNSS de dupla frequência com 6 sistemas de satélite para posicionamento de altíssima precisão

para posicionamento de altíssima precisão Sensores multicanais de frequência cardíaca e SpO₂ para monitoramento completo da saúde

para monitoramento completo da saúde Armazenamento eMMC de alta velocidade para desempenho rápido e fluido

O QCY TRACK S10 será lançado por meio de revendedores autorizados em março e estará disponível nas cores Preto e Titânio. Para saber mais sobre o QCY TRACK S10 e conhecer toda a linha de soluções de áudio da QCY, acesse www.qcy.com.

Sobre a QCY

Fundada em 2009, a QCY é líder global em wearables inteligentes, dedicada ao desenvolvimento de produtos de áudio inovadores, acessíveis e de alta qualidade para todos. Com foco em tecnologia criativa e design centrado no usuário, a QCY segue redefinindo a forma como as pessoas ouvem música, se comunicam e se conectam no dia a dia.

