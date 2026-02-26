QCY annonce le lancement prochain de Track S10 : Libérez tout votre potentiel

DONGGUAN, Chine, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- QCY, leader dans le domaine des wearables de haute performance, fait passer la condition physique des athlètes à un niveau supérieur avec la QCY Track, la smartwatch sportive ultime conçue pour la précision, la puissance et l'endurance. Doté de fonctions de pointe, cet appareil révolutionnaire est conçu pour permettre aux athlètes d'être au top de leur forme, qu'ils s'entraînent, participent à des compétitions ou repoussent leurs limites.

Un suivi précis des performances pour des résultats incroyables

QCY Track S10

Dotée d'un écran HD AMOLED de 1,43 pouces, d'une résolution ultra-élevée de 466 × 466 et d'une luminosité de pointe de 1000 nits, la montre garantit une visibilité cristalline, que ce soit sous un soleil intense ou dans des conditions de faible luminosité. Qu'il s'agisse de la vitesse du vélo, du rythme de la course à pied ou des données de nage dans la piscine, les athlètes peuvent compter sur des mesures en temps réel et très précises pour quantifier chaque séance et affiner leurs performances en cours de route.

Fonctionnalités axées sur le triathlon pour un entraînement plus intelligent

Spécialement conçue pour les athlètes de plein air, cette montre est conçue pour soutenir un entraînement structuré et basé sur des données. Sa surveillance intégrée du seuil de lactate et son système de navigation dédié à l'entraînement fournissent des informations détaillées sur les activités de natation, de vélo et de course à pied, garantissant que chaque séance d'entraînement est exécutée à l'intensité optimale. Prenant en charge plus de 150 modes sportifs – de l'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) aux séances d'endurance sur longue distance – il offre un retour d'information sur les performances en temps réel qui permet aux utilisateurs de progresser dans n'importe quel environnement.

Surveillance complète de la santé, chaque instant est couvert

Au-delà des mesures de performance, la montre dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités de suivi de la santé. La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), l'analyse du sommeil et un bilan de santé en une seule touche permettent de mieux comprendre l'état de récupération et d'aider les athlètes à éviter le surentraînement. Grâce à la surveillance continue, les utilisateurs peuvent ajuster leurs plans d'entraînement en toute confiance afin de garantir une condition optimale pour chaque entraînement et chaque course.

Batterie ultra longue durée pour alimenter vos courses les plus longues

Les épreuves de triathlon exigent une endurance exceptionnelle, non seulement de la part des athlètes, mais aussi de leur équipement. Cette montre offre jusqu'à 19 jours d'autonomie, garantissant une assistance ininterrompue pendant les séances d'entraînement prolongées et les courses. Avec le GNSS bi-bande à six systèmes et les cartes hors ligne, il fournit une navigation précise même sans connectivité réseau, garantissant des performances fluides dans n'importe quel scénario.

Une construction légère pour un confort tout au long de la journée

Malgré ses puissantes fonctionnalités, la montre ne pèse que 37 grammes, offrant un confort exceptionnel pour un port à long terme pendant l'entraînement et la compétition. Sa conception résistante à l'eau 5ATM garantit des performances fiables dans la piscine et dans des conditions météorologiques difficiles, ce qui le rend prêt à relever tous les défis.

Des performances de précision avec un matériel d'élite

GNSS bi-fréquence à 6 satellites pour un positionnement ultra-précis

pour un positionnement ultra-précis Capteurs multicanaux de fréquence cardiaque et de SpO₂ pour un suivi complet de la santé

pour un suivi complet de la santé Stockage eMMC à grande vitesse pour des performances fluides et rapides

Le TRACK S10 de QCY sera lancé par les détaillants agréés en mars et sera disponible en noir et en titane. Pour en savoir plus sur le TRACK S10 de QCY et explorer la gamme complète des solutions audio de QCY, veuillez visiter www.qcy.com.

À propos de QCY

Fondée en 2009, QCY est un leader mondial dans le domaine des wearables intelligents L'entreprise est dédiée à la création de produits audio de haute qualité, abordables et innovants pour tout le monde. En mettant l'accent sur la technologie créative et la conception centrée sur l'utilisateur, QCY continue à redéfinir la façon dont les gens écoutent de la musique, communiquent et se connectent dans leur vie quotidienne.

Contact :

Nom : Équipe des relations publiques de QCY

E-mail : [email protected]

Site officiel de QCY : https://www.qcy.com/

Hong Kong Hele Electronics Limited

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921043/QCY_Track_S10.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg