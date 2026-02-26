Компания QCY объявляет о предстоящем начале продаж часов Track S10: раскройте свой полный потенциал

ДУНГУАНЬ, Китай, 27 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания QCY, лидер в области высокопроизводительных носимых устройств, выводит занятия спортом на новый уровень с помощью QCY Track — лучших спортивных умных часов, созданных для обеспечения точности, эффективности и долговечности. Это оснащенное передовыми функциями революционное устройство предназначено для того, чтобы помогать спортсменам держаться на вершине своего мастерства, независимо от того, тренируются они, соревнуются или расширяют границы своих возможностей.

QCY Track S10

Высокоточное отслеживание показателей для достижения превосходных результатов

Оснащенные 1,43-дюймовым дисплеем HD AMOLED со сверхвысоким разрешением 466 × 466 и пиковой яркостью 1000 нит, эти часы обеспечивают кристально чистую видимость как при интенсивном солнечном свете, так и в условиях низкой освещенности. От скорости езды на велосипеде и темпа бега до данных о гребках в бассейне — спортсмены могут полагаться на высокоточные показатели в режиме реального времени для количественной оценки каждого занятия и точной настройки своих показателей на ходу.

Ориентированные на триатлон функции для более интеллектуальных тренировок

Специально предназначенные для спорта на открытом воздухе, эти часы сконструированы для поддержки структурированных и основанных на данных тренировок. Встроенный мониторинг лактатного порога и специализированная навигационная система для тренировок обеспечивают глубокий анализ данных плавания, езды на велосипеде и бега, гарантируя выполнение каждой тренировки с оптимальной интенсивностью. Благодаря поддержке более чем 150 спортивных режимов — от высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT) до тренировок на выносливость на длинные дистанции — часы предлагают обратную связь в режиме реального времени, которая помогает пользователям достигать успеха в любой среде.

Всесторонний мониторинг состояния здоровья, охватывающий каждый аспект

Помимо спортивных показателей, часы предлагают полный набор возможностей отслеживания состояния здоровья. Вариабельность сердечного ритма (HRV), анализ сна и проверка состояния здоровья одним касанием обеспечивают глубокий анализ состояния восстановления и помогают спортсменам избежать перегрузок при тренировках. Благодаря непрерывному мониторингу пользователи могут с уверенностью корректировать планы тренировок, чтобы обеспечить свое лучшее состояние для каждой тренировки и гонки.

Сверхдолгое время автономной работы для ваших самых длинных соревнований

Соревнования по триатлону требуют исключительной выносливости — не только от спортсменов, но и от снаряжения. Эти часы обеспечивают до 19 суток автономной работы для бесперебойной поддержки во время длительных тренировок и соревнований. Благодаря двухдиапазонной шестисистемной глобальной спутниковой навигации (GNSS) и автономным картам часы обеспечивают точную навигацию даже без подключения к сети, гарантируя бесперебойную работу в любом сценарии.

Легкая как перышко конструкция для комфорта на протяжении всего дня

Несмотря на мощный набор функций, эти часы весят всего 37 граммов, обеспечивая исключительный комфорт при длительном ношении во время тренировок и соревнований. Водонепроницаемая конструкция часов (до 5 атм) обеспечивает надежную работу в бассейне и в суровых погодных условиях, благодаря чему они готовы к любым испытаниям.

Прецизионная работа с высококлассным оборудованием

Двухчастотная система навигации GNSS с 6 спутниками для сверхточного позиционирования.

для сверхточного позиционирования. Многоканальные датчики частоты сердечных сокращений и уровня SpO₂ для всестороннего отслеживания состояния здоровья.

для всестороннего отслеживания состояния здоровья. Высокоскоростное хранилище eMMC для плавной и быстрой работы.

Часы QCY TRACK S10 поступят в продажу через авторизованных розничных продавцов в марте и будут предложены в черном и титановом цветах. Чтобы узнать подробнее о часах QCY TRACK S10 и познакомиться с полным спектром аудиорешений QCY, посетите веб-сайт www.qcy.com.

О компании QCY

Основанная в 2009 году компания QCY является мировым лидером в области интеллектуальных носимых устройств, ориентированным на создание высококачественных, доступных и инновационных аудиопродуктов для всех. Уделяя основное внимание творческим технологиям и ориентированному на пользователя дизайну, компания QCY продолжает кардинально менять то, как люди слушают музыку, общаются и подключаются к сети в повседневной жизни.

Контакты:

Имя: Отдел общественных связей компании QCY

Эл. почта: [email protected]

Официальный сайт QCY: https://www.qcy.com/

Hong Kong Hele Electronics Limited

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2921043/QCY_Track_S10.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg