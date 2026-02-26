Společnost QCY oznamuje brzké uvedení modelu Track S10 na trh: uvolněte svůj plný potenciál
TUNG-KUAN, Čína, 27. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost QCY, přední výrobce vysoce výkonných nositelných zařízení, posouvá zdravotní stav sportovců na novou úroveň díky modelu QCY Track, špičkovým sportovním chytrým hodinkám navrženým s ohledem na přesnost, výkon a vytrvalost. Toto revoluční zařízení, vybavené nejmodernějšími funkcemi, je navrženo tak, aby sportovci podávali špičkové výkony, ať už trénují, soutěží nebo posouvají své limity.
Přesné sledování výkonu pro vynikající výsledky
Hodinky jsou vybaveny 1,43palcovým HD AMOLED displejem, ultravysokým rozlišením 466 × 466 a maximálním jasem 1000 nitů, což zajišťuje křišťálově čistý obraz jak za intenzivního slunečního světla, tak za zhoršených světelných podmínek. Od rychlosti jízdy na kole a tempa běhu až po údaje o plaveckých tempech v bazénu – sportovci se mohou spolehnout na vysoce přesné měření v reálném čase, které jim umožní kvantifikovat každou tréninkovou jednotku a doladit svůj výkon za pochodu.
Funkce zaměřené na triatlon pro chytřejší trénink
Tyto hodinky jsou speciálně přizpůsobené pro sportovce pod širým nebem a jsou navržené tak, aby podporovaly strukturovaný trénink založený na datech. Vestavěné monitorování laktátového prahu a speciální navigační systém pro trénink poskytují podrobné informace o plavání, jízdě na kole a běhu, takže každý trénink probíhá s optimální intenzitou. S podporou více než 150 sportovních režimů – od vysokointenzivního intervalového tréninku (HIIT) po vytrvalostní tréninky na dlouhé vzdálenosti – nabízí zpětnou vazbu o výkonu v reálném čase, která uživatelům pomáhá dosahovat pokroku v jakémkoli prostředí.
Komplexní monitorování zdraví, každý okamžik pod kontrolou
Kromě měření výkonu nabízejí hodinky také kompletní sadu funkcí pro sledování zdraví. Variabilita srdeční frekvence (HRV), analýza spánku a kontrola zdraví jedním ťuknutím poskytují hluboké pochopení stavu zotavení a pomáhají sportovcům vyhnout se přetrénování. Díky nepřetržitému monitorování mohou uživatelé s důvěrou upravovat své tréninkové plány, aby zajistili špičkovou kondici pro každý trénink a závod.
Extrémně dlouhá výdrž baterie pro vaše nejdelší závody
Triatlonové závody vyžadují výjimečnou vytrvalost – nejen od sportovců, ale i od jejich vybavení. Tyto hodinky mají výdrž baterie až 19 dní, což zajišťuje nepřetržitou podporu během dlouhých tréninků a závodů. Díky duálnímu pásmu, šesti globálním navigačním satelitním systémům (GNSS) a offline mapám poskytují přesnou navigaci i bez připojení k síti a zaručují hladký výkon v jakékoli situaci.
Lehká konstrukce pro celodenní pohodlí
Navzdory svým výkonným funkcím váží hodinky pouhých 37 gramů, což zajišťuje výjimečné pohodlí při dlouhodobém nošení během tréninku i soutěže. Díky voděodolnosti 5 ATM jsou hodinky spolehlivé v bazénu i za nepříznivých povětrnostních podmínek, takže jsou připraveny na jakoukoli výzvu.
Přesný výkon díky špičkovému hardwaru
- Dvojfrekvenční 6-satelitní GNSS pro ultrapřesné určování polohy
- Vícekanálové senzory srdečního tepu a SpO₂ (periferní kapilární saturace kyslíkem) pro komplexní sledování zdraví
- Vysokorychlostní úložiště eMMC pro hladký a rychlý výkon
QCY TRACK S10 bude uveden na trh prostřednictvím autorizovaných prodejců v březnu a bude k dispozici v černé a titanové barvě. Chcete-li se dozvědět více o QCY TRACK S10 a prozkoumat celou řadu audio řešení QCY, navštivte www.qcy.com.
O společnosti QCY
QCY byla založena v roce 2009 a je vedoucím světovým podnikem v oblasti chytrých nositelných zařízení. Zaměřuje se na vytváření vysoce kvalitních, cenově dostupných a inovativních audio produktů pro všechny. Se zaměřením na kreativní technologie a design orientovaný na uživatele společnost QCY neustále mění způsob, jakým lidé poslouchají hudbu, komunikují a spojují se ve svém každodenním životě.
