Alamar Biosciences、NULISAqpcr™ AD 5-plex アッセイの発売を発表、アルツハイマー病研究における血液ベースのバイオマーカー検出を前進

米カリフォルニア州フリーモント, 2026年1月14日 /PRNewswire/ --疾患の早期検出を推進する精密プロテオミクス分野のリーディングカンパニーである Alamar Biosciences, Inc.（以下「Alamar」） は、研究用（Research Use Only：RUO）製品である NULISAqpcr™ AD 5-plex アッセイ の発売を発表しました。この革新的なソリューションにより、アルツハイマー病協会（Alzheimer's Association）が推奨するガイドラインに関連する5つの重要な血液バイオマーカーを、単一の血液または血漿サンプルから同時に定量測定することが可能となります。対象となるバイオマーカーは、脳由来リン酸化タウ217（BD-pTau217）、ニューロフィラメント・ライトチェーン（NfL）、アミロイドβ42（Aβ42）、グリア線維性酸性タンパク質（GFAP）、および APOE4（キャリア状態） です。

NULISAqpcr™ AD 5-plex アッセイは、主要なバイオマーカーを単一のマルチプレックス形式に統合することで、比類のない高感度・高特異性、そして優れた操作性を実現します。本アッセイは、BD-pTau217、Aβ42、NfL、GFAP を組み込むことで、アミロイドおよびタウ病理、神経変性、炎症を高い信頼性でモニタリングすることを可能にします。さらに、アルツハイマー病における最も強力な遺伝的リスク因子である APOE4 のキャリア状態を正確に判定することができます。これらの機能を統合することで、本アッセイはトランスレーショナル研究および臨床研究の双方において強力なツールとなり、その有用性はアルツハイマー病にとどまらず、他の神経変性疾患や認知障害にも及びます。

「NULISAqpcr™ AD 5-plex アッセイの発売は、神経変性疾患に向けた精密プロテオミクスソリューションを提供する当社の取り組みにおいて、重要な節目となります」と、Alamar の創業者兼会長兼最高経営責任者（CEO）である Yuling Luo 博士は述べています。「これらの重要なタンパク質ターゲットを、簡素化されたワークフローを備えた単一のアッセイに統合することで、私たちは神経科学分野の研究者がアルツハイマー病のスクリーニング、早期検出、ならびに精密診断を前進させることを可能にします。」

「血液ベースのバイオマーカーは、アルツハイマー病研究の在り方を再定義しつつあり、早期診断の確立や治療適格性の判断を支援するうえで、より正確で、低コストかつアクセスしやすい手段を提供しています」と、Alamar の最高科学責任者（CSO）である Steven Williams 博士は述べています。「従来のシングルプレックスアッセイでは、これらのバイオマーカーを個別に測定することは可能ですが、疾患の全体像を把握するためには複数の検査が必要となります。NULISA™ により、アルツハイマー病に関連する複数のタンパク質を血液中で測定することが可能となり、それぞれが基礎となる病態生理に関する独自の知見を提供します。」

Alamar は、研究者、臨床医、ならびに業界パートナーとの協働を通じて精密プロテオミクスの可能性を切り拓き、アルツハイマー病およびその他の神経変性疾患に影響を受ける患者さんの治療成果向上に貢献することを使命としています。NULISAqpcr™ AD 5-plex アッセイは、当社のテクノロジー・アクセス・プログラム（Technology Access Program）を通じて、本日よりサービスとして提供開始されています。

NULISAqpcr™ AD 5-plex アッセイおよび Alamar が提供する精密プロテオミクス・ソリューションの全ポートフォリオに関する詳細は、 www.alamarbio.comをご覧ください。

Alamar Biosciences, Inc.について

Alamar Biosciencesは、疾患の早期発見を可能にする精密プロテオミクスを推進する非公開のライフ・サイエンス企業です。独自のNULISA™技術とARGO™ HTシステムを活用し、Alamarのプラットフォームは超高感度を実現するよう設計されており、精密プロテオミクスを提供する既存技術の主要な制限事項に対処します。詳細については、alamarbio.com をご覧ください。

