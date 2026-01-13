알라마 바이오사이언스, NULISAqpcr™ AD 5-플렉스 어세이 출시 발표...알츠하이머병 연구 시 혈액 기반 바이오마커 검출 진일보

프레몬트, 캘리포니아주, 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 질병 조기 발견 기술의 발전에 주력하는 정밀 단백질체학 선도 기업 알라마 바이오사이언스(Alamar Biosciences, 이하 "알라마")가 연구 전용(RUO) NULISAqpcr™ AD 5-플렉스 어세이 출시를 발표했다. 이는 알츠하이머협회(Alzheimer's Association) 권장 가이드라인과 관련된 5대 혈액 기반 바이오마커, 즉 뇌 유래 인산화 타우 217(BD-pTau217), 신경섬유 경쇄(NfL), 아밀로이드 베타 42(Aβ42), 아교섬유산성 단백질(GFAP), APOE4(보유자 상태)를 혈액 또는 혈장 샘플 하나로 정량적으로 동시 측정할 수 있는 혁신적인 솔루션이다.

NULISAqpcr AD 5-plex Assay includes BD-pTau217, GFAP, NfL, AB42 and APOE4.

NULISAqpcr AD 5-플렉스 어세이는 주요 바이오마커를 멀티플렉스 포맷 하나로 통합하여 감도, 특이성, 사용 편의성이 탁월하다. 이 어세이는 BD-pTau217, Aβ42, NfL, GFAP를 통합하여 아밀로이드 및 타우 병리, 신경 퇴화 및 염증을 면밀히 모니터링할 수 있으며, 동시에 알츠하이머병의 유전적 위험 요인 중 가장 강력한 APOE4 보유자 상태를 정확하게 파악할 수 있다. 이 두 기능은 중개 연구와 임상 연구에서 강력한 도구로 사용되고 있으며, 알츠하이머병 외에 다른 신경 퇴행성 장애와 인지 장애에서도 유용하다.

알라마 설립자이자 회장 겸 최고경영자인 율링 루오(Dr. Yuling Luo) 박사는 "NULISAqpcr AD 5-플렉스 어세이의 출시는 신경 퇴행성 질환에 대해 정밀 단백질체학 관점에서 해결책을 제시하려는 당사의 행보에 중대한 이정표가 될 것"이라며 "당사는 이처럼 중요한 단백질 표적들을 간단한 워크플로를 통해 한 어세이로 통합하여 신경과학계가 알츠하이머병의 스크리닝과 조기 발견, 정밀 진단을 발전시키도록 지원하고 있다"라고 말했다.

스티븐 윌리엄스(Steven Williams) 알라마 최고과학책임자는 "혈액 기반 바이오마커는 알츠하이머 연구의 판도를 바꿔 놓고 있으며, 조기 진단을 확립하고 치료 적격성을 판단하는 데 정확하고 저렴하며 쉽게 이용 가능한 수단이 되고 있다"며 "기존 싱글-플렉스 어세이에서는 이 바이오마커들을 개별적으로 측정할 수 있지만 질병을 전체적으로 파악하려면 검사를 여러 번 해야 한다. NULISA™로는 혈액 내 알츠하이머 관련 단백질을 여러 개 측정할 수 있어서 각각이 지니고 있는 기저의 병태생리를 정확히 파악할 수 있다"라고 말했다.

알라마는 연구자, 임상의, 업계 파트너와 협력하여 정밀 단백질체학을 실현하며 알츠하이머병 환자와 기타 신경 퇴행성 질환 환자의 예후 개선에 주력하고 있다. NULISAqpcr AD 5-플렉스 어세이는 현재 기술 액세스 프로그램(Technology Access Program)을 통해 서비스 형태로 제공되고 있다.

NULISAqpcr AD 5-플렉스 어세이와 알라마의 정밀 단백질체 솔루션 포트폴리오에 관한 자세한 사항은 www.alamarbio.com에서 확인할 수 있다.

알라마 바이오사이언스 소개

알라마 바이오사이언스는 정밀 단백질체학을 통해 질병 조기 발견 기술을 연구하는 비상장 생명과학 기업이다. 알라마의 플랫폼은 독자 개발한 NULISA™ 기술과 ARGO™ HT 시스템을 활용하여 감도가 매우 높으며, 기존 기술의 주요 한계점을 극복해 정밀 단백질체학을 실현한다. 자세한 사항은 alamarbio.com에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2859769/Alamar_NULISAqpcr_AD_5_plex.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg

SOURCE Alamar Biosciences, Inc.