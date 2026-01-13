Alamar Biosciences annonce le lancement du test NULISAqpcr™ AD 5-plex et fait avancer la détection des biomarqueurs sanguins dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer

FREMONT, Californie, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, Inc. (« Alamar »), un leader de la protéomique de précision dédié à l'avancement de la détection précoce des maladies, est fier d'annoncer le lancement de son test NULISAqpcr™ AD 5-plex pour la recherche uniquement (RUO). Cette solution innovante quantifie simultanément cinq biomarqueurs sanguins essentiels, conformément aux recommandations de l'Association Alzheimer : tau 217 phosphorylé dérivé du cerveau (BD-pTau217), chaîne légère du neurofilament (NfL), bêta-amyloïde 42 (Aβ42), protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) et APOE4 (statut de porteur), le tout à partir d'un seul échantillon de sang ou de plasma.

NULISAqpcr AD 5-plex Assay includes BD-pTau217, GFAP, NfL, AB42 and APOE4.

Le test NULISAqpcr AD 5-plex regroupe les biomarqueurs clés dans un format multiplexé unique, pour une sensibilité, une spécificité et une facilité d'utilisation inégalées. En intégrant BD-pTau217, Aβ42, NfL et la GFAP, le test permet un suivi solide de la pathologie amyloïde et tau, de la neurodégénérescence et de l'inflammation, tout en déterminant avec précision le statut de porteur de l'APOE4, le facteur de risque génétique le plus important pour la maladie d'Alzheimer. Ensemble, ces capacités produisent un outil puissant pour la recherche translationnelle et clinique et sa pertinence s'étend au-delà de la maladie d'Alzheimer à d'autres troubles neurodégénératifs et cognitifs.

« Le lancement du test NULISAqpcr AD 5-plex est une étape importante dans nos efforts pour fournir des solutions protéomiques de précision pour les maladies neurodégénératives », a déclaré le Dr Yuling Luo, fondateur, président et directeur général d'Alamar. « En combinant ces cibles protéiques essentielles dans un seul essai avec un flux de travail simplifié, nous permettons à la communauté des neurosciences de faire progresser le dépistage, la détection précoce et les diagnostics de précision pour la maladie d'Alzheimer. »

« Les biomarqueurs sanguins redéfinissent la recherche sur la maladie d'Alzheimer en fournissant un moyen précis, moins coûteux et plus accessible pour établir un diagnostic précoce et déterminer l'éligibilité aux thérapies », a déclaré le Dr Steven Williams, directeur scientifique d'Alamar. « Les tests traditionnels de type « single-plex » peuvent mesurer ces biomarqueurs individuellement, mais il faut plusieurs tests pour obtenir une vue d'ensemble de la maladie. Avec NULISA™, nous pouvons désormais mesurer dans le sang plusieurs protéines liées à la maladie d'Alzheimer, chacune offrant un aperçu unique de la physiopathologie sous-jacente. »

Alamar se consacre à la collaboration avec les chercheurs, les cliniciens et les partenaires industriels afin d'exploiter la protéomique de précision et d'améliorer les résultats pour les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Le test NULISAqpcr AD 5-plex est disponible dès aujourd'hui en tant que service dans le cadre de notre programme d'accès à la technologie.

Pour plus d'informations sur le test NULISAqpcr AD 5-plex et sur la gamme complète de solutions protéomiques de précision d'Alamar, veuillez consulter www.alamarbio.com.

À propos d'Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences est une société privée spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à la protéomique de précision pour permettre la détection précoce des maladies. S'appuyant sur sa technologie propriétaire NULISA™ et le système ARGO™ HT, la plateforme d'Alamar est conçue pour offrir une sensibilité ultra-élevée et résoudre les principales limites des technologies existantes afin d'offrir une protéomique de précision. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site alamarbio.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859769/Alamar_NULISAqpcr_AD_5_plex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg