Alamar Biosciences anuncia el lanzamiento del ensayo NULISAqpcr™ AD 5-plex

FREMONT, California, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, Inc. ("Alamar"), líder en proteómica de precisión dedicada a impulsar la detección temprana de enfermedades, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su ensayo NULISAqpcr™ AD 5-plex, de uso exclusivo en investigación (RUO). Esta innovadora solución permite la medición cuantitativa simultánea de cinco biomarcadores sanguíneos críticos, relevantes para las directrices recomendadas por la Asociación del Alzheimer: tau 217 fosforilada derivada del cerebro (BD-pTau217), cadena ligera de neurofilamentos (NfL), beta-amiloide 42 (Aβ42), proteína ácida fibrilar glial (GFAP) y APOE4 (estado de portador), todos a partir de una sola muestra de sangre o plasma.

NULISAqpcr AD 5-plex Assay includes BD-pTau217, GFAP, NfL, AB42 and APOE4.

El ensayo NULISAqpcr AD 5-plex consolida biomarcadores clave en un único formato multiplexado, ofreciendo una sensibilidad, especificidad y facilidad de uso inigualables. Al incorporar BD-pTau217, Aβ42, NfL y GFAP, el ensayo permite un monitoreo robusto de la patología amiloide y tau, la neurodegeneración y la inflamación, a la vez que determina con precisión el estado de portador de APOE4, el factor de riesgo genético más importante para la enfermedad de Alzheimer. En conjunto, estas capacidades crean una herramienta poderosa para la investigación traslacional y clínica, y su relevancia se extiende más allá de la enfermedad de Alzheimer a otros trastornos neurodegenerativos y cognitivos.

"El lanzamiento del ensayo NULISAqpcr AD 5-plex marca un hito importante en nuestros esfuerzos por ofrecer soluciones proteómicas de precisión para enfermedades neurodegenerativas", indicó el doctor Yuling Luo, fundador, presidente y consejero delegado de Alamar. "Al combinar estas dianas proteicas críticas en un único ensayo con un flujo de trabajo optimizado, estamos empoderando a la comunidad neurocientífica para avanzar en el cribado, la detección temprana y el diagnóstico preciso de la enfermedad de Alzheimer".

"Los biomarcadores sanguíneos están redefiniendo la investigación del Alzheimer, ofreciendo un método preciso, económico y accesible para establecer un diagnóstico temprano y ayudar a determinar la elegibilidad para las terapias", afirmó el doctor Steven Williams, director científico de Alamar. "Los ensayos tradicionales de un solo plexo pueden medir estos biomarcadores individualmente, pero requieren múltiples pruebas para ofrecer una visión integral de la enfermedad. Con NULISA™ ahora es posible medir múltiples proteínas relacionadas con el Alzheimer en sangre, cada una de las cuales ofrece información única sobre la fisiopatología subyacente".

Alamar se dedica a colaborar con investigadores, médicos y socios de la industria para desarrollar la proteómica de precisión y mejorar los resultados de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. El ensayo NULISAqpcr AD 5-plex ya está disponible como servicio a través de nuestro Programa de Acceso a la Tecnología.

Para obtener más información sobre el ensayo NULISAqpcr AD 5-plex y la cartera completa de soluciones proteómicas de precisión de Alamar, visite www.alamarbio.com .

Acerca de Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences es una empresa privada de ciencias de la vida dedicada a impulsar la proteómica de precisión para la detección temprana de enfermedades. Gracias a su tecnología patentada NULISA™ y al sistema ARGO™ HT, la plataforma de Alamar está diseñada para ofrecer una sensibilidad ultraalta y abordar las principales limitaciones de las tecnologías existentes para la proteómica de precisión. Para más información, visite alamarbio.com .