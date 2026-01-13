Alamar Biosciences gibt die Einführung des NULISAqpcr™ AD 5-plex-Assays bekannt, der die Erkennung von Biomarkern im Blut in der Alzheimer-Forschung vorantreibt

FREMONT, Kalifornien, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, Inc. („Alamar"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsproteomik, das sich der Förderung der Früherkennung von Krankheiten verschrieben hat, ist stolz darauf, die Einführung seines NULISAqpcr™ AD 5-plex-Assays für Forschungszwecke (Research Use Only, RUO) bekannt zu geben. Diese innovative Lösung ermöglicht die gleichzeitige quantitative Messung von fünf kritischen Biomarkern im Blut, die für die von der Alzheimer's Association empfohlenen Richtlinien relevant sind: aus dem Gehirn abgeleitetes phosphoryliertes Tau 217 (brain-derived phosphorylated tau 217, BD-pTau217), Neurofilament-Leichtkette (neurofilament light chain, NfL), Amyloid-beta 42 (amyloid-beta 42, Aβ42), gliales fibrilläres saures Protein (glial fibrillary acidic protein, GFAP) und APOE4 (Trägerstatus), allesamt aus einer einzigen Blut- oder Plasmaprobe.

NULISAqpcr AD 5-plex Assay includes BD-pTau217, GFAP, NfL, AB42 and APOE4.

Das NULISAqpcr AD 5-plex-Assay vereint wichtige Biomarker in einem einzigen Multiplex-Format und bietet damit eine unübertroffene Sensitivität, Spezifität und Benutzerfreundlichkeit. Durch die Integration von BD-pTau217, Aβ42, NfL und GFAP ermöglicht der Assay eine zuverlässige Überwachung der Amyloid- und Tau-Pathologie, Neurodegeneration und Entzündung und bestimmt gleichzeitig genau den APOE4-Trägerstatus – den stärksten genetischen Risikofaktor für Alzheimer. Zusammen bilden diese Fähigkeiten ein leistungsstarkes Instrument für die translationale und klinische Forschung, dessen Relevanz über die Alzheimer-Krankheit hinaus auch andere neurodegenerative und kognitive Störungen umfasst.

„Die Einführung des NULISAqpcr AD 5-plex Assay stellt einen bedeutenden Meilenstein in unseren Bemühungen dar, präzise Proteomik-Lösungen für neurodegenerative Erkrankungen anzubieten", erklärte Dr. Yuling Luo, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Alamar. „Durch die Kombination dieser kritischen Protein-Targets in einem einzigen Assay mit einem optimierten Arbeitsablauf unterstützen wir die Neurowissenschaftsgemeinschaft dabei, das Screening, die Früherkennung und die Präzisionsdiagnostik für die Alzheimer-Krankheit voranzutreiben."

„Blutbasierte Biomarker definieren die Alzheimer-Forschung neu, da sie eine genaue, kostengünstigere und leichter zugängliche Methode zur Früherkennung und zur Bestimmung der Eignung für Therapien bieten", erklärte Dr. Steven Williams, wissenschaftlicher Leiter von Alamar. „Herkömmliche Single-Plex-Assays können diese Biomarker einzeln messen, erfordern jedoch mehrere Tests, um ein umfassendes Bild der Erkrankung zu erhalten. Mit NULISA™ ist es nun möglich, mehrere Alzheimer-bezogene Proteine im Blut zu messen, die jeweils einzigartige Einblicke in die zugrunde liegende Pathophysiologie bieten."

Alamar engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Forschern, Klinikern und Industriepartnern, um die Präzisionsproteomik voranzutreiben und die Behandlungsergebnisse für Patienten mit Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen zu verbessern. Das NULISAqpcr AD 5-plex-Assay ist ab sofort als Dienstleistung im Rahmen unseres Technology Access Program verfügbar.

Weitere Informationen über das NULISAqpcr AD 5-plex Assay und Alamars komplettes Portfolio an Präzisionsproteomik-Lösungen finden Sie unter www.alamarbio.com.

Informationen zu Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences ist ein nicht börsennotiertes Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Förderung der Präzisionsproteomik widmet, um die frühestmögliche Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen. Die Plattform von Alamar nutzt die firmeneigene NULISA™-Technologie und das ARGO™ HT System und wurde entwickelt, um eine extrem hohe Empfindlichkeit zu erzielen und die wesentlichen Einschränkungen bestehender Technologien zu überwinden, um präzise Proteomik zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter alamarbio.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859769/Alamar_NULISAqpcr_AD_5_plex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg