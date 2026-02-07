أبوظبي تطلق برنامج الإعفاء من الرسوم الجمركية للأعمال الفنية لاستقطاب ودعم مقتني الأعمال الفنية من حول العالم

يضمن البرنامج العناية الواجبة، وتوثيق مصدر العمل الفني، وشفافية الملكية، والامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 7 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامجاً رائداً للإعفاء من الرسوم الجمركية على الأعمال الفنية، سعياً إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية وتقدّماً لاستضافة الأعمال الفنية عالية القيمة على المدى الطويل، وحفظها وصونها وعرضها. وقد أُسس البرنامج ضمن إطار يُعلي من شأن الحوكمة والوضوح القانوني والإشراف المؤسسي كأساس للمشاركة.

وطُوِّر البرنامج في إطار الاستراتيجية الثقافية الشاملة لأبوظبي، ليقدّم نموذجاً فريداً لمقتني الأعمال الفنية من أصحاب الثروات العالية والمكاتب العائلية الباحثين عن بيئة آمنة ومحكومة بقدر عالٍ من الخبرة لحفظ الأعمال الفنية القيّمة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم إماراتي (2.72 مليون دولار أمريكي) أو أكثر. ويرتكز هذا الإطار على العناية الواجبة، وتوثيق مصدر العمل الفني، وشفافية الملكية، والالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها بوصفها متطلبات أساسية للأهلية.

ويُعفي البرنامج الأعمال الفنية المؤهلة التي تُدخل إلى أبوظبي من الرسوم الجمركية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إتاحة مرونة إضافية لمقتني الأعمال الفنية من خلال فترة تصدير تمتد لستة أشهر. وفي مرحلته الأولى، يركّز البرنامج على اليقين التنظيمي والإشراف المنهجي، على أن تتطوّر الخدمات التشغيلية الإضافية بشكل مرحلي خلال الأشهر المقبلة. كما سيستفيد المشاركون من فرص إتاحة الأعمال الفنية للدراسة الأكاديمية والبحث العلمي، ولبرامج تفاعل ثقافي عامة مُنظَّمة.

وسيتولى تقييم الطلبات الواردة لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الخبراء، وذلك لضمان توافق الأعمال مع معايير البرنامج والتزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بحماية الأصول الثقافية ذات الأهمية الاستثنائية. ويُعد هذا التقييم جزءاً من نهج حوكمي أشمل يهدف إلى تعزيز الشفافية وقابلية التتبع والمشاركة المسؤولة. كما ستتيح بوابة رقمية مخصصة لمقتني الأعمال الفنية والمكاتب العائلية تقديم طلبات إبداء الاهتمام، والاطلاع على تفاصيل البرنامج، والتواصل المباشر مع الخبراء الاستشاريين.

ومن خلال هذا البرنامج، تعزّز دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مكانة الإمارة كعاصمة ثقافية عالمية لا توفّر متاحف ومؤسسات عالمية المستوى فحسب، بل أيضاً الأطر التنظيمية اللازمة لحماية المجموعات الخاصة المهمة والارتقاء بها. ويتميّز نهج الدائرة بالريادة التنظيمية، بما يضمن أن يستند التطور الثقافي طويل الأمد إلى أسس سياساتية متينة.

ويتوافق هذا البرنامج مع الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارة الهادفة إلى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعميق الشراكات الدولية، وتعزيز الاستثمار الثقافي المسؤول والمستقبلي. وسيُقاس نجاح البرنامج بسلامة الأطر التنظيمية، وفعالية الإشراف، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. ومن خلال توفير بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة، تسعى أبوظبي إلى دعم مقتني الأعمال الفنية في الحفاظ على إرثهم، مع الإسهام في تعميق الفهم الثقافي العالمي.

وسيتم فتح باب التقديم للبرنامج عبر البوابة الرقمية الرسمية، بما يتيح لمقتني الأعمال الفنية والمكاتب العائلية حول العالم التواصل مع فريق البرنامج وبدء عملية تقييم الأهلية. سيتم توفير المزيد من التفاصيل للأطراف المهتمة عند الطلب.

