ヤス島に没入型エンターテインメントの新たな世界的象徴「Sphere Abu Dhabi」が誕生へ

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi、ヤス島の画期的プロジェクトの建設段階に17億米ドルを投資へ

2029年末までに竣工予定

最大20,000人を収容できるSphere Abu Dhabiでは、没入型体験、コンサートレジデンシー、大型スポーツイベント、ブランドイベントが開催されます

Exosphereが大規模アートとビジュアルストーリーテリングを通じてエミラティ文化を称える

アラブ首長国連邦・アブダビ, 2026年5月16日 /PRNewswire/ -- Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi（DCT Abu Dhabi）とSphere Entertainment Co. （NYSE：SPHR）は本日、ヤス島が、建設段階に17億米ドルの費用を要する画期的プロジェクトであるSphere Abu Dhabiの所在地に選定されたと発表しました。世界的な象徴となることが見込まれる同会場は、世界中から観光客を呼び込み、経済の多様化を促進し、住民と来訪者の双方にとってアブダビならではの魅力をさらに高めます。

米国外初のSphere会場となるSphere Abu Dhabiは、Yas MallとSeaWorld Abu Dhabiの間にある区画に建設され、豊かな緑に囲まれ、ヤス島の他のテーマパークやアトラクションにも近接します。同会場の建設は、2029年末までに完了する予定です。

Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi James L. Dolan - Executive Chairman and Chief Executive Officer of Sphere Entertainment Co, HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman of the Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi Speed Speed

DCT Abu Dhabi会長のMohamed Khalifa Al Mubarak閣下は、次のように述べています。「アブダビは常に長期的な視点で築き上げてきました。Sphere Abu Dhabiは、そのコミットメントを力強く示すものです。世界水準の体験への需要が高まり続けるこの地域において、建設段階への17億米ドルの投資は、明確なメッセージを発するものです。アブダビは開かれ、意欲的であり、その方向性は揺るぎません。このプロジェクトは、アブダビの国際的パートナーシップの強さを示すものであり、世界的なデスティネーションとしてのこの首長国の価値に対する共通の志と相互信頼に支えられています。私たちは共に、今後数十年にわたり、地域コミュニティ、来訪者、クリエイター、投資家をヤス島とアブダビに引き付ける会場を創り上げています。そしてその中核において、Sphere Abu Dhabiは、これまで建設された中で最も壮大な舞台で、エミラティの文化、才能、ストーリーテリングを世界と共有するためのプラットフォームとなります。」

Sphere Entertainmentのエグゼクティブ・チェアマン兼最高経営責任者であるJames L. Dolan氏は、次のように述べています。「Sphere Abu Dhabiは、会場のグローバルネットワークに向けた当社のビジョンを実現する第一歩です。アブダビは有数の国際首都であり、その意欲、インフラ、文化の交差点としての位置付けにより、Sphereにふさわしい拠点となっています。Sphere Abu Dhabiは、没入型体験の地域デスティネーションとしてヤス島を確立するものであり、同会場の実現に向けてDCT Abu Dhabiと協力していくことを楽しみにしています。」

Sphere Abu Dhabiでは、Sphereの先進的な体験技術を活用した3つの主要カテゴリーのイベントが開催されます。それは、多感覚型ストーリーテリングを特色とする独自の没入型プロダクションであるSphere Experiences、コンサートレジデンシー、そして格闘技から会議、製品発表会まであらゆる催しに対応できる柔軟な構成に支えられた大型イベントおよびブランドイベントです。

Sphere Abu Dhabiで提供されるエンターテインメントは、文化の交差点としてのアブダビの地位を反映するものとなります。まだ開発段階にありますが、計画には、ラスベガスのSphereを特徴づける完全没入型体験の提供に加え、エミラティの文化と遺産を伝えるSphere Experiencesの制作、そして会場外装を構成する球体LEDスクリーンであるExosphereでのエミラティアーティストの作品展示が含まれています。コンサートには、地元およびその他のアラブ系アーティストに加え、世界的スターが出演します。

ザイード国際空港から車ですぐの場所に位置するSphere Abu Dhabiは、同首長国の文化・エンターテインメントの魅力へと来訪者を導く玄関口となります。ヤス島の他のホスピタリティ・エンターテインメントインフラに近接するSphere Abu Dhabiは、Sphereで開催されるイベントの拠点としてだけでなく、毎年開催されるフォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ（Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）の期間中に世界中に放映される卓越した背景を提供することにより、世界的なイベントデスティネーションとしてのヤス島の地位をさらに高めます。

世界初のSphere会場は、2023年9月にラスベガスで開業しました。ラスベガスの会場と同様、Sphere Abu Dhabiは、従来型の会場モデルを変革する高度な技術を活用した体験型メディアとなります。この会場は、ラスベガスのスフィアに匹敵する規模で、イベントの構成にもよるが、最大2万人を収容できます。開業後、Sphere Abu Dhabiの継続的な運営により、現地で数千人規模の雇用が創出されます。

アブダビの統合型デスティネーション開発における新たな節目となるSphere Abu Dhabiは、サディヤット文化地区やヤス島に開業予定のディズニーテーマパークリゾートなど、世界的に知られる他のプロジェクトと並び、観光客を引き付けるグローバルな誘客拠点として機能します。

DCT Abu Dhabiは、Department of Municipalities and TransportおよびそのIntegrated Transport Centre、Department of Energy、Taqa、Etihad Rail、Aldarなどの組織と連携し、道路改良、敷地アクセス、敷地全体のインフラを含むマスタープランのすべての要素が、ヤス島周辺の施設と調整されるようにします。

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabiについて：

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi（DCT Abu Dhabi）は、アブダビの文化・観光セクターの持続可能な成長を推進し、経済発展を促し、アブダビのより広範な世界的目標の達成を支援しています。DCT Abu Dhabiは、首長国を主要な国際デスティネーションとして位置付ける組織と連携することにより、首長国の可能性に関する共通のビジョンの下でエコシステムを結集し、取り組みと投資を調整し、革新的なソリューションを提供し、文化・クリエイティブ・観光産業を支援するための最良のツール、政策、システムを活用するよう努めています。

DCT Abu Dhabiのビジョンは、首長国の人々、遺産、景観によって形づくられています。私たちは、ホスピタリティの生きた伝統、先駆的な取り組み、創造的思考に表される、真正性、革新、比類のない体験の場としてのアブダビの地位を高めるために取り組んでいます。

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabiおよびアブダビの観光情報に関する詳細は、こちらをご覧ください：dctabudhabi.aeおよびvisitabudhabi.ae

Sphere Entertainment Co.について：

Sphere Entertainment Co.は、没入型体験、テクノロジー、メディアのリーダーです。同社は、高度な技術を活用した体験型メディアであるSphereを擁しています。初のSphereはラスベガスで開業し、アブダビとナショナルハーバーでのSphere会場計画も発表されています。また、同社には、2つの地域スポーツ・エンターテインメントネットワークであるMSG NetworkとMSG Sportsnet、および消費者向け・認証型ストリーミング製品であるMSG+を運営し、幅広いライブスポーツコンテンツやその他の番組を配信するMSG Networksが含まれています。詳細はsphereentertainmentco.comでご覧いただけます。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、Sphere Abu Dhabiの竣工予定に関する記述を含め、1995年米国民事証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述に該当する記述が含まれています。投資家の皆様は、かかる将来の見通しに関する記述が将来の業績または結果を保証するものではなく、リスクおよび不確実性を伴うこと、ならびに実際の結果、進展または出来事が、Sphere Abu Dhabiの開発・建設に関連する予期せぬ費用、負債または遅延、およびSphere Entertainmentが米国証券取引委員会に提出した書類に記載されている要因（同書類に含まれる「Risk Factors」および「Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations」と題する項目を含みます）を含むがこれらに限定されないさまざまな要因により、将来の見通しに関する記述に示されたものと大きく異なる可能性があることにご注意ください。Sphere Entertainmentは、本書に含まれる将来の見通しに関する記述を更新する一切の義務を負いません。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2980383/DCT_Abu_Dhabi_Photo_1.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2980355/DCT_Abu_Dhabi_Photo_2.jpg

動画 - https://mma.prnewswire.com/media/2980336/DCT_Abu_Dhabi_Video.mp4

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi