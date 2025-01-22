حصلت شركة ZTE على الميدالية الذهبية من EcoVadis اعترافًا بتميزها في الاستدامة، وصُنفت ضمن أفضل 4% من الشركات على مستوى العالم

حصلت شركة ZTE على الميدالية الذهبية من EcoVadis للاستدامة، وتم تصنيفها ضمن أفضل 4% من الشركات المُقيَّمة خلال الـ 12 شهرًا الماضية

تم الاعتراف بشركة ZTE لتميزها في مجالات البيئة، والعمل وحقوق الإنسان، والمشتريات المستدامة، والأخلاقيات، وتواصل الشركة التزامها بالحوكمة المؤسسية المسؤولة، والممارسات المستدامة

مدينة شنتشن، دولة الصين، 22 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تم منح شركة ZTE (المؤشر في بورصة هونج كونج: 0763/المؤشر في بورصة شنتشن: 000063)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، الميدالية الذهبية المرموقة في تقرير مراجعة أداء الاستدامة لعام 2024 من EcoVadis.

إن هذا الاعتراف من EcoVadis يضع شركة ZTE بين أفضل 4% من الشركات المُقيَّمة خلال الـ 12 شهرًا الماضية (ضمن النسبة المئوية الأعلى من 96+) على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تُصنف ZTE ضمن أعلى 2% من الشركات في مجال تصنيع معدات الاتصالات، مما يعكس أداءها المتميز في مجال الاستدامة.

تمنح EcoVadis الميداليات بناءً على تصنيف الشركة ضمن الشرائح المئوية، حيث تُمنح الميدالية الذهبية لمن هم ضمن أعلى 5% (ضمن النسبة المئوية الأعلى من 95+). إن الأداء الاستثنائي لشركة ZTE يضعها ضمن هذه المجموعة من النخبة، ويؤكد التزامها القوي بالممارسات المستدامة.

البيئة: تُصنف ZTE ضمن أعلى 7% من الشركات في مجال تصنيع معدات الاتصالات، مما يدل على جهودها المستمرة لتقليل الأثر البيئي.

العمل وحقوق الإنسان: إن أداء ZTE في هذا المجال يضعها ضمن أعلى 3% من الشركات، مما يعكس تفاني الشركة في ضمان عدالة ممارسات العمل، وتطبيق معايير حقوق الإنسان.

المشتريات المستدامة: تلتزم شركة ZTE بالتوريد المسؤول، مما يضعها ضمن أفضل 3% من الشركات المُقيَّمة في هذه الفئة.

الأخلاقيات: لقد صُنِّف ZTE ضمن أعلى 3% في الأخلاقيات، مما يبرز ممارسات الحوكمة القوية، والتفاني في الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية.

تعتبر ميدالية أو شارة EcoVadis اعترافًا بالإنجازات مقارنة بالشركات الأخرى المُقيَّمة عبر قاعدة بيانات EcoVadis. وهو بمثابة مؤشر إيجابي على التزام الشركة بإدارة الاستدامة.

احتفالاً بإتمام هذا التقييم، ستقوم EcoVadis بزراعة شجرة، نيابة عن شركة ZTE، من خلال شراكتها مع منظمة One Tree Planted.

بصفتها عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومبادرة الاستدامة العالمية (GeSI)، أصدرت ZTE بشكل استباقي تقريرها عن الاستدامة لمدة 16 عامًا متتالية منذ عام 2009. وقد تم الاعتراف بإنجازات ZTE في مجال التنمية المستدامة على نطاق واسع.

شركة ZTE أول شركة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في الصين تتلقى موافقات للأهداف المزدوجة من مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، كما تم إدراجها في القائمة A من مؤسسة CDP. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج الشركة في سلسلة مؤشر FTSE4Good للسنة التاسعة على التوالي، وتم اختيارها كعضو في سلسلة مؤشر Hang Seng للاستدامة المؤسسية للسنة الثالثة عشر.

وقد تميزت ZTE أكثر من ذلك بحصولها على جائزتين في النُسخة السادسة من جوائز BDO للبيئة والمجتمع والحوكمة لعام 2024، وهما "جائزة الموضوع" وجائزة "الأداء المتميز في البيئة والمجتمع والحوكمة لشركات بورصة هونغ كونغ (H-Share)". تظهر هذه الاعترافات التزام ZTE المستمر بتعزيز التنمية المستدامة، من خلال الممارسات المبتكرة والمسؤولية المؤسسية.

تُعزز هذه الميدالية الذهبية من EcoVadis من مكانة شركة ZTE كقائد في الصناعة، وتؤكد التزامها بتعزيز الابتكار مع التركيز الوثيق على معايير الاستدامة.

نبذة عن ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها على جميع سلاسل خدمات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشنتشن للأوراق المالية. www.zte.com.cn/global

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