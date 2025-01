ZTE reçoit la médaille d'or EcoVadis pour son excellence en matière de développement durable et se classe parmi les premiers 4 % au niveau mondial

ZTE a reçu la médaille d'or EcoVadis pour le développement durable, se classant parmi les 4 % d'entreprises les mieux évaluées au cours des 12 derniers mois.

Reconnue pour son excellence en matière d'environnement, de droits de l'homme et du travail, d'approvisionnement durable et d'éthique, ZTE poursuit son engagement en faveur d'une gouvernance d'entreprise responsable et de pratiques durables.

SHENZHEN, Chine, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a reçu la prestigieuse médaille d'or dans le rapport EcoVadis « Sustainability Performance Overview » (Vue d'ensemble de la performance en matière de durabilité) pour 2024.

Cette reconnaissance place ZTE parmi les 4 % d'entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis au cours des 12 derniers mois (centile 96+) à l'échelle mondiale. En outre, ZTE se classe parmi les 2 % d'entreprises les plus performantes dans le secteur de la fabrication d'équipements de communication, ce qui témoigne de ses excellentes performances en matière de développement durable.

EcoVadis décerne des médailles en fonction d'un classement au centile de l'entreprise, la médaille d'or récompensant celles qui se situent dans le premiers 5 % (centile 95+). Les performances exceptionnelles de ZTE la placent dans ce groupe d'élite, soulignant son engagement fort en faveur des pratiques durables :

Environnement : ZTE se classe parmi les 7 % d'entreprises les plus performantes dans le secteur de la fabrication d'équipements de communication, ce qui témoigne de ses efforts constants pour minimiser l'impact sur l'environnement.

Travail et droits de l'homme : les performances de ZTE dans ce domaine le placent dans les 3 % d'entreprises les plus performantes, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à garantir des pratiques de travail équitables et des normes en matière de droits de l'homme.

Achats durables : l'engagement de ZTE à s'approvisionner de manière responsable la place dans les premiers 3 % des entreprises évaluées dans cette catégorie.

Éthique : ZTE se classe parmi les 3 % les plus performants en matière d'éthique, ce qui souligne la solidité de ses pratiques de gouvernance et son attachement à la transparence et à l'intégrité dans ses activités commerciales.

Une médaille ou un badge EcoVadis est une reconnaissance des résultats obtenus par rapport à d'autres entreprises évaluées dans la base de données EcoVadis. Elle sert d'indicateur positif de l'engagement d'une entreprise en matière de gestion du développement durable.

Pour célébrer la conclusion de cette évaluation, EcoVadis plantera un arbre au nom de ZTE dans le cadre de son partenariat avec One Tree Planted.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) et de la Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), ZTE a publié son rapport de développement durable de manière proactive pendant 16 années consécutives depuis 2009. Les réalisations de ZTE en matière de développement durable ont été largement reconnues.

ZTE est la première grande entreprise chinoise des technologies de l'information à recevoir une double approbation de l'initiative Science Based Targets (SBTi) tout en figurant sur la liste A du CDP. En outre, l'entreprise a été incluse dans la série d'indices FTSE4Good pour la neuvième année consécutive et sélectionnée comme composante de la série d'indices Hang Seng Corporate Sustainability pour la treizième année.

ZTE s'est également distinguée en remportant deux prix lors de la 6e édition des BDO ESG Awards 2024, à savoir le « Theme Award » et le « Outstanding ESG Performance of H-Share Companies ». Ces reconnaissances témoignent de l'engagement permanent de ZTE à promouvoir le développement durable grâce à des pratiques innovantes et à la responsabilité de l'entreprise.

Cette fois, la médaille d'or EcoVadis renforce la position de ZTE en tant que leader de l'industrie, qui s'engage à encourager l'innovation tout en maintenant une attention particulière aux normes de durabilité.

