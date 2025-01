ZTE wurde mit der EcoVadis Goldmedaille für herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet und gehört zu den besten 4 % weltweit.

ZTE wurde mit der EcoVadis Goldmedaille für Nachhaltigkeit prämiert und gehört zu den besten 4 % der Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten bewertet wurden

ZTE ist für herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, nachhaltige Beschaffung und Ethik anerkannt und setzt das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und nachhaltige Praktiken fort

SHENZHEN, China, 21. Jan. 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, wurde mit der renommierten Goldmedaille im EcoVadis 2024 Sustainability Performance Overview Report ausgezeichnet.

Mit dieser Auszeichnung gehört ZTE zu den besten 4 % der Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten (96+ Perzentil) weltweit von EcoVadis bewertet wurden. Darüber hinaus gehört ZTE zu den besten 2 % der Unternehmen in der Branche „Herstellung von Kommunikationsgeräten", was seine herausragende Leistung im Bereich Nachhaltigkeit widerspiegelt.

EcoVadis vergibt Medaillen auf der Grundlage des Perzentil-Rangs eines Unternehmens, wobei die Goldmedaille diejenigen auszeichnet, die zu den besten 5 % (95+ Perzentil) gehören. Die außergewöhnliche Leistung von ZTE reiht das Unternehmen in diese elitäre Gruppe ein und unterstreicht sein starkes Engagement für nachhaltige Praktiken:

Umwelt: ZTE gehört zu den besten 7 % der Unternehmen in der Branche „Herstellung von Kommunikationsgeräten" und zeigt damit seine anhaltenden Bemühungen, die Umweltbelastung zu minimieren.

Arbeit und Menschenrechte: Mit seiner Leistung in diesem Bereich gehört ZTE zu den besten 3 % der Unternehmen, was das Engagement des Unternehmens für faire Arbeitspraktiken und Menschenrechtsstandards widerspiegelt.

Nachhaltige Beschaffung: Das Engagement von ZTE für eine verantwortungsvolle Beschaffung bringt das Unternehmen unter die besten 3 % der bewerteten Unternehmen in dieser Kategorie.

Ethik: ZTE rangiert in Sachen Ethik unter den besten 3 % und zeichnet sich durch solide Governance-Praktiken und das Engagement des Unternehmens für Transparenz und Integrität im Geschäftsbetrieb aus.

Eine EcoVadis-Medaille oder ein EcoVadis-Abzeichen ist eine Anerkennung für eine Leistung im Vergleich zu anderen bewerteten Unternehmen in der EcoVadis-Datenbank. Die Auszeichnung ist ein positiver Indikator für das Engagement eines Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement.

Um den Abschluss dieser Bewertung zu feiern, wird EcoVadis im Rahmen seiner Partnerschaft mit One Tree Planted im Namen von ZTE einen Baum pflanzen.

Als Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und der Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) hat ZTE seit 2009 16 Jahre in Folge proaktiv seinen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die Leistungen von ZTE im Bereich der nachhaltigen Entwicklung sind weithin anerkannt.

ZTE ist das erste große IKT-Unternehmen in China, das von der Science Based Targets initiative (SBTi) die Genehmigung für duale Ziele erhalten hat und gleichzeitig in die A-Liste des CDP aufgenommen wurde. Darüber hinaus wurde das Unternehmen das neunte Jahr in Folge in die FTSE4Good Index Series aufgenommen und ist seit 13 Jahren Bestandteil der Hang Seng Corporate Sustainability Index.

ZTE hat sich durch den Gewinn von zwei Auszeichnungen bei den 6. BDO ESG Awards 2024 weiter profiliert, nämlich dem „Theme Award" und der „Outstanding ESG Performance of H-Share Companies"-Auszeichnung. Diese Auszeichnungen zeigen das anhaltende Engagement von ZTE für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch innovative Praktiken und unternehmerische Verantwortung.

Die EcoVadis Goldmedaille stärkt die Position von ZTE als Branchenführer, der sich für die Förderung von Innovationen einsetzt und gleichzeitig einen starken Fokus auf Nachhaltigkeitsstandards legt.

Informationen zu ZTE:

ZTE trägt durch seine kontinuierliche Innovation zur Gestaltung einer besseren Zukunft bei. Das Unternehmen bietet innovative Technologien und integrierte Lösungen. Sein Portfolio umfasst sowohl drahtlose als auch drahtgebundene Geräte sowie professionelle Telekommunikationsdienste. ZTE beliefert mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung und hat sich zum Ziel gesetzt, ein digitales und intelligentes Ökosystem zu schaffen, das überall Konnektivität ermöglicht und Vertrauen schafft. ZTE ist sowohl an der Börse in Hongkong als auch an der Börse in Shenzhen notiert. www.zte.com.cn/global

