ZTE bekroond met EcoVadis Gold Medal voor uitmuntende duurzaamheid, gerangschikt in de top 4% wereldwijd

ZTE heeft de EcoVadis Gold Medal voor duurzaamheid ontvangen en behoort daarmee tot de top 4% van bedrijven die de afgelopen 12 maanden zijn beoordeeld

Erkend voor uitmuntendheid op het gebied van milieu, arbeids- en mensenrechten, duurzame inkoop en ethiek, blijft ZTE zich inzetten voor verantwoord ondernemingsbestuur en duurzame praktijken

SHENZHEN, China, 21 januari 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, is bekroond met de prestigieuze Gouden Medaille in het EcoVadis 2024 Sustainability Performance Overview-rapport.

Deze erkenning plaatst ZTE in de top 4% van bedrijven die de afgelopen 12 maanden wereldwijd zijn beoordeeld door EcoVadis (96e percentiel). Bovendien behoort ZTE tot de top 2% van bedrijven in de sector Vervaardiging van communicatieapparatuur, wat de uitstekende prestaties op het gebied van duurzaamheid bevestigt.

EcoVadis kent medailles toe op basis van de percentielrangschikking van een bedrijf, met de gouden medaille voor bedrijven in de top 5% (95e percentiel). De uitzonderlijke prestaties plaatsen ZTE bij deze elitegroep en benadrukken haar sterke betrokkenheid bij duurzame praktijken:

Milieu: ZTE staat in de top 7% van bedrijven in de sector Vervaardiging van communicatieapparatuur en toont hiermee haar voortdurende inspanningen om de impact op het milieu te minimaliseren.

Arbeid en mensenrechten: ZTE's prestaties op dit gebied plaatsen het bedrijf in de top 3% van bedrijven en weerspiegelen de toewijding van het bedrijf aan het waarborgen van eerlijke arbeidspraktijken en mensenrechtennormen.

Duurzaam inkopen: ZTE's inzet om verantwoord in te kopen plaatst het bedrijf in de top 3% van beoordeelde bedrijven in deze categorie.

Ethiek: ZTE staat in de top 3% op het gebied van ethiek en benadrukt daarmee haar sterke bestuurspraktijken en toewijding aan transparantie en integriteit in de bedrijfsvoering.

Een EcoVadis-medaille of badge is een erkenning van de prestaties ten opzichte van andere beoordeelde bedrijven in de EcoVadis database. Het is een positieve indicator voor de inzet van een bedrijf op het gebied van duurzaamheidsmanagement.

Om de voltooiing van deze beoordeling te vieren, zal EcoVadis namens ZTE een boom planten via haar partnerschap met One Tree Planted.

Als lid van het United Nations Global Compact (UNGC) en het Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) heeft ZTE sinds 2009 16 jaar op rij proactief haar duurzaamheidsverslag uitgebracht. De prestaties van ZTE op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn alom erkend.

ZTE is het eerste grootschalige ICT-bedrijf in China dat goedkeuring heeft gekregen voor dubbele doelstellingen van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) en ook op de A-lijst van CDP staat. Daarnaast is het bedrijf voor het negende achtereenvolgende jaar opgenomen in de FTSE4Good Index Series en voor het 13e jaar geselecteerd als onderdeel van de Hang Seng Corporate Sustainability Index Series.

ZTE is verder erkend met twee onderscheidingen bij de 6e BDO ESG Awards 2024, namelijk de "Theme Award" en de "Outstanding ESG Performance of H-Share Companies" award. Deze onderscheidingen tonen ZTE's voortdurende betrokkenheid bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling door middel van innovatieve praktijken en bedrijfsverantwoordelijkheid.

De EcoVadis Gold Medal deze keer versterkt nog meer de positie van ZTE als industrieleider, gewijd aan het stimuleren van innovatie met behoud van een robuuste focus op duurzaamheidsnormen.

