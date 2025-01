ZTE é reconhecida com a Medalha de Ouro EcoVadis pela excelência em sustentabilidade, posicionando-se entre as 4% melhores empresas do mundo

A ZTE recebeu a Medalha de Ouro EcoVadis pela sustentabilidade, figurando entre as 4% melhores empresas avaliadas nos últimos 12 meses

Reconhecida pela excelência em meio ambiente, trabalho e direitos humanos, compras sustentáveis e ética, a ZTE reafirma seu compromisso com a governança corporativa responsável e práticas sustentáveis

SHENZHEN, China, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, recebeu a prestigiosa Medalha de Ouro no relatório Visão Geral do Desempenho de Sustentabilidade da EcoVadis 2024.

Esse reconhecimento coloca a ZTE entre as 4% melhores empresas avaliadas pela EcoVadis nos últimos 12 meses (percentil 96+) globalmente. Além disso, a ZTE figura entre as 2% melhores empresas do setor de Fabricação de Equipamentos de Comunicação, refletindo seu excelente desempenho em sustentabilidade.

A EcoVadis concede medalhas com base na classificação percentual de uma empresa, com a Medalha de Ouro reconhecendo aquelas que estão entre os 5% melhores (percentil 95+). O desempenho excepcional da ZTE a coloca nesse seleto grupo, ressaltando seu forte compromisso com práticas sustentáveis:

Ambiente: a ZTE figura entre as 7% melhores empresas do setor de Fabricação de Equipamentos de Comunicação, o que demonstra seus esforços contínuos para minimizar o impacto ambiental.

Trabalho e direitos humanos: o desempenho da ZTE nessa área a posiciona entre as 3% melhores empresas, refletindo a dedicação da empresa em garantir práticas trabalhistas justas e padrões de direitos humanos.

Compras sustentáveis: o compromisso da ZTE com o fornecimento responsável a posiciona entre as 3% melhores empresas avaliadas nesta categoria.

Ética: a ZTE figura entre as 3% melhores em ética, enfatizando suas fortes práticas de governança e dedicação à transparência e integridade nas operações comerciais.

Uma medalha ou distintivo EcoVadis é um reconhecimento de conquistas em relação a outras empresas avaliadas no banco de dados EcoVadis. Isso serve como um indicador positivo do comprometimento de uma empresa com a gestão da sustentabilidade.

Para comemorar a conclusão dessa avaliação, a EcoVadis plantará uma árvore em nome da ZTE por meio de sua parceria com a One Tree Planted.

Como membro do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) e da Iniciativa Global para a Sustentabilidade (GeSI), a ZTE tem divulgado proativamente seu relatório de sustentabilidade por 16 anos consecutivos desde 2009. As conquistas da ZTE em desenvolvimento sustentável foram amplamente reconhecidas.

A ZTE é a primeira empresa de TIC de grande porte na China a receber aprovações de metas duplas da Science Based Targets Initiative (SBTi), além de figurar na Lista A do CDP. Além disso, a empresa foi incluída na FTSE4Good Index Series pelo nono ano consecutivo e selecionada como integrante do Hang Seng Corporate Sustainability Index Series pelo 13º ano.

A ZTE se destacou ainda mais ao ganhar dois prêmios no 6º BDO ESG Awards 2024, o "Theme Award" e o prêmio "Outstanding ESG Performance of H-Share Companies". Esses reconhecimentos demonstram o compromisso contínuo da ZTE em promover o desenvolvimento sustentável por meio de práticas inovadoras e responsabilidade corporativa.

Desta feita, a Medalha de Ouro EcoVadis fortalece ainda mais a posição da ZTE como líder do setor, comprometida em promover a inovação e, ao mesmo tempo, manter um forte foco nos padrões de sustentabilidade.

SOBRE A ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas, seu portfólio abrange todas as séries de serviços de telecomunicações sem fio, com fio, dispositivos e profissionais. Atendendo a mais de um quarto da população mundial, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente, bem como possibilitar a conectividade e a confiança em todos os lugares. A ZTE está listada nas bolsas de valores de Hong Kong e de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

