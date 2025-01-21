中興通訊榮獲EcoVadis金牌認證，可持續發展實踐躋身全球前4%
新聞提供者中興通訊股份有限公司
21 1月, 2025, 09:03 CST
中國深圳2025年1月21日 /美通社/ -- 近日，中興通訊憑借其在可持續發展方面的突出表現榮獲EcoVadis授予的「金牌」評級，躋身全球評級企業的前4%，並在所評估的通訊設備製造⾏業中，位列前2%。
EcoVadis根據公司的百分位排名授予獎牌，金獎授予排名前5%（95+百分位）的公司。EcoVadis獎牌或徽章是對企業在EcoVadis數據庫中相較於其他被評估企業所取得成就的認可，體現了企業在可持續發展管理方面的積極承諾和卓越表現。評級報告顯示，中興通訊在四大維度均表現出色：
- 環境：中興通訊在通信設備製造行業中排名前7%，彰顯了公司在減少環境影響方面的持續努力。
- 勞工與人權：中興通訊排名前3%，反映了公司在確保公平勞動實踐和人權標準方面的堅定承諾。
- 可持續採購：中興通訊致力於負責任的採購實踐，在該領域的評估中位列前3%。
- 商業道德：中興通訊排名前3%，體現了公司在治理實踐方面的優勢，以及在商業運營中對透明度和誠信的堅守。
為慶祝此次評估的成功完成，EcoVadis將通過與One Tree Planted的合作，代表中興通訊種下一棵樹。
作為聯合國全球契約組織（UNGC）和全球電子可持續發展倡議組織（GeSI）的成員，自 2009 年起，中興通訊已連續 16 年主動向社會發佈可持續發展報告。公司持續秉持「數字經濟築路者」的生態定位，堅持在全球範圍內貫徹可持續發展理念並屢獲國內外相關組織認可。中興通訊是國內首家通過SBTi兩項認證並獲評CDP氣候變化最高評級A級的大型ICT科技企業，連續多年參加聯合國氣候變化大會（COP大會），憑借其在綠色創新，利用5G和人工智能等技術推動數字經濟發展，彌合全球數字鴻溝等方面做出的卓越貢獻，公司榮膺2024年世界互聯網大會傑出貢獻獎。
此外，中興通訊九度蟬聯富時社會責任指數系列，並第十三年被選為恆生企業可持續發展指數系列的成分股，三年連續入選《財富》中國ESG影響力榜單，入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）2024》。在2024年第六屆 BDO ESG 獎評選中，中興通訊再創佳績，榮獲「主題大獎」和「ESG突出表現大獎 — H股公司」兩項殊榮。
此次榮獲EcoVadis金牌評級，進一步彰顯了中興通訊在推動科技創新的同時，始終致力於可持續發展的堅定承諾。
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SOURCE 中興通訊股份有限公司
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