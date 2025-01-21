中興通訊榮獲EcoVadis金牌認證，可持續發展實踐躋身全球前4%

環境 ：中興通訊在通信設備製造行業中排名前7%，彰顯了公司在減少環境影響方面的持續努力。

：中興通訊在通信設備製造行業中排名前7%，彰顯了公司在減少環境影響方面的持續努力。 勞工與人權 ：中興通訊排名前3%，反映了公司在確保公平勞動實踐和人權標準方面的堅定承諾。

：中興通訊排名前3%，反映了公司在確保公平勞動實踐和人權標準方面的堅定承諾。 可持續採購 ：中興通訊致力於負責任的採購實踐，在該領域的評估中位列前3%。

：中興通訊致力於負責任的採購實踐，在該領域的評估中位列前3%。 商業道德：中興通訊排名前3%，體現了公司在治理實踐方面的優勢，以及在商業運營中對透明度和誠信的堅守。

為慶祝此次評估的成功完成，EcoVadis將通過與One Tree Planted的合作，代表中興通訊種下一棵樹。

作為聯合國全球契約組織（UNGC）和全球電子可持續發展倡議組織（GeSI）的成員，自 2009 年起，中興通訊已連續 16 年主動向社會發佈可持續發展報告。公司持續秉持「數字經濟築路者」的生態定位，堅持在全球範圍內貫徹可持續發展理念並屢獲國內外相關組織認可。中興通訊是國內首家通過SBTi兩項認證並獲評CDP氣候變化最高評級A級的大型ICT科技企業，連續多年參加聯合國氣候變化大會（COP大會），憑借其在綠色創新，利用5G和人工智能等技術推動數字經濟發展，彌合全球數字鴻溝等方面做出的卓越貢獻，公司榮膺2024年世界互聯網大會傑出貢獻獎。

此外，中興通訊九度蟬聯富時社會責任指數系列，並第十三年被選為恆生企業可持續發展指數系列的成分股，三年連續入選《財富》中國ESG影響力榜單，入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）2024》。在2024年第六屆 BDO ESG 獎評選中，中興通訊再創佳績，榮獲「主題大獎」和「ESG突出表現大獎 — H股公司」兩項殊榮。

此次榮獲EcoVadis金牌評級，進一步彰顯了中興通訊在推動科技創新的同時，始終致力於可持續發展的堅定承諾。

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SOURCE 中興通訊股份有限公司