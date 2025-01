ZTE premiata con la medaglia d'oro EcoVadis per l'eccellenza nella sostenibilità, classificandosi al più alto 4% a livello mondiale

ZTE ha ricevuto la medaglia d'oro EcoVadis per la sostenibilità, classificandosi al più alto 4% delle aziende valutate negli ultimi 12 mesi

Il riconoscimento attesta l'eccellenza in materia di ambiente, lavoro e diritti umani, approvvigionamento sostenibile ed etica di ZTE, che continua il suo impegno verso una governance aziendale responsabile e pratiche sostenibili

SHENZHEN, Cina, 21 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni integrate nei settori IT e delle tecnologie della comunicazione, ha ricevuto la prestigiosa medaglia d'oro nel rapporto EcoVadis 2024 Sustainability Performance Overview.

Questo riconoscimento colloca ZTE nel più alto 4% delle aziende valutate da EcoVadis negli ultimi 12 mesi (oltre il 96 percentile) a livello mondiale. Inoltre ZTE si è classificata al più alto 2% delle aziende nel settore della produzione di apparecchiature di comunicazione, a dimostrazione delle sua eccezionale performance in termini di sostenibilità.

EcoVadis assegna medaglie in base alla classificazione percentile di un'azienda e la medaglia d'oro premia le aziende che rientrano nel più alto 5% (oltre il 95 percentile). Gli eccezionali risultati conseguiti da ZTE la collocano in questo gruppo d'élite, sottolineandone il forte impegno verso pratiche sostenibili:

Ambiente: ZTE si colloca al più alto 7% delle aziende nel settore della produzione di apparecchiature di comunicazione, a dimostrazione del suo impegno costante nel ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Lavoro e diritti umani: i risultati ottenuti da ZTE in questo ambito la collocano al più alto 3% delle aziende, a dimostrazione del suo impegno nel garantire pratiche di lavoro eque e standard elevati in materia di diritti umani.

Approvvigionamento sostenibile: l'impegno di ZTE verso un approvvigionamento responsabile la colloca al più alto 3% delle aziende valutate in questa categoria.

Etica: ZTE si colloca al più alto 3% in questo ambito, sottolineando le sue solide pratiche di governance e l'impegno verso la trasparenza e l'integrità nelle operazioni aziendali.

Una medaglia o un distintivo EcoVadis è un riconoscimento dei risultati ottenuti rispetto ad altre aziende valutate nel database EcoVadis. È un indicatore positivo dell'impegno di un'azienda nella gestione della sostenibilità.

Per celebrare il completamento di questa valutazione, EcoVadis pianterà un albero per conto di ZTE tramite la sua partnership con One Tree Planted.

In qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e della Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), ZTE ha pubblicato in modo proattivo il proprio rapporto sulla sostenibilità per 16 anni consecutivi a partire dal 2009. I risultati ottenuti da ZTE nello sviluppo sostenibile sono stati ampiamente riconosciuti.

ZTE è la prima grande azienda ICT in Cina a ricevere l'approvazione per un doppio obiettivo dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi) e ad essere inserita anche nella CDP A List. Inoltre, è stata inclusa nella serie di indici FTSE4Good per il nono anno consecutivo ed è stata selezionata come uno dei componenti della serie di indici Hang Seng Corporate Sustainability per il 13esimo anno.

ZTE si è ulteriormente distinta ottenendo due riconoscimenti alla sesta edizione dei BDO ESG Awards 2024, ovvero il "Theme Award" e l'"Outstanding ESG Performance of H-Share Companies". Questi riconoscimenti dimostrano l'impegno costante di ZTE nel promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso pratiche innovative e responsabilità aziendale.

Questa volta la medaglia d'oro EcoVadis rafforza ulteriormente la posizione di ZTE come una delle principali imprese del settore, impegnata a promuovere l'innovazione mantenendo al contempo una forte attenzione agli standard di sostenibilità.

INFORMAZIONI SU ZTE

ZTE aiuta a connettere il mondo con l'innovazione continua per un futuro migliore. Offre tecnologie innovative e soluzioni integrate; il suo portafoglio comprende tutte le serie di prodotti wireless, wireline, dispositivi e servizi di telecomunicazione professionali. Al servizio di oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE è impegnata nella creazione di un ecosistema digitale e intelligente che renda possibili connettività e fiducia, ovunque. È quotata sia alla Borsa di Hong Kong che a quella di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

