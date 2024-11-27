حفل توزيع جوائز HUAWEI XMAGE لعام 2024: قصص من عالم يبعث على الدفء في القلب، كما نراها من خلال التصوير الفوتوغرافي

قال هي جانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة Huawei لأعمال المستهلكين في كلمته: "أود أن أتقدم بالتهنئة الحارة للفائزين الليلة، وأن أشيد بمبدعي عصر التصوير بالهاتف المحمول. كما أود أن أعرب خالص امتناني لمستخدمي HUAWEI XMAGE، لقد جعل كل واحد منكم HUAWEI XMAGE تتجاوز كونها أداة لتوثيق الحياة، حيث تم تطويرها لتكون جسرا للتواصل العاطفي بين الناس."

حفل توزيع جوائز HUAWEI XMAGE لعام 2024: إشادة بعصر التصوير بالهاتف المحمول

تقام جوائز XMAGE للسنة الثامنة على التوالي منذ عام 2017، حيث يشارك فيها مستخدمون من أكثر من 170 دولة ومنطقة. جمعت المسابقة منذ انطلاقها ما يقرب من 5 ملايين مشاركة. وهي الآن واحدة من أكثر فعاليات التصوير المحمول تأثيراً في العالم. استمرّت جوائز HUAWEI XMAGE لعام 2024 لمدة 131 يومًا، وشارك فيها مستخدمون من 86 دولة ومنطقة، وقدموا أكثر من 650000 مشاركة. بالإضافة إلى الصين، فإن البلدان التي لديها أكثر مشاركات من الخارج هي: ماليزيا، تركيا، الفلبين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية؛ في حين أن أشهر نماذج الهواتف الذكية التي يستخدمها مصورو جوائز XMAGE هي: سلسلة Pura 70 وسلسلة P60 وسلسلة P40 وسلسلة Mate 60 من HUAWEI.

في الحفل، تم الإعلان عن 66 عملاً فائزاً، بما في ذلك 3 فائزين بالجائزة الكبرى، و18 فائزاً بالأفضل في الفئة، و38 فائزاً في المركز الثاني، و3 تنويهات شرفية، وفائزين من مستخدمي سلسلة Pura، وفائزين من مستخدمي سلسلة Mate. من خلال وجهات نظر متنوعة وتقنيات تعبيرية، أظهرت هذه الأعمال الدفء والهدوء والإشراق من جميع أنحاء العالم ونقلت المشاعر الخام وقوة الناس العاديين.

مصور العام: إشادة كبيرة من الحكام الدوليين

حصل على الجائزة الكبرى كل من تشين يونغ، وهو مهندس من الصين، وجاستن مندوزا، وهو مدير حسابات من الفلبين، وكينغا تشويينسكا، وهي موظفة مكتب من بولندا، الجائزة الكبرى وحصل كل منهم على 10000 دولار أمريكي من صندوق Huawei للإبداع. تصور هذه الأعمال لحظات آسرة في الحياة بخيال وإبداع فريد من نوعه، مما يبعث الدفء في قلوب الناس.

تعليق الحكم: "الفتاة التي تصعد السلم هي رمز للقوة والحركة والجمال والحيوية والتفرد. ترتفع مثل الطائر في الجو وتشهد الشمس وهي تخترق السحب. كل واحد منا يملك القدرة على جعل العالم أفضل. يا فتاة، هذه هي قصتك." - تشن شياوبو، النائب التاسع لرئيس جمعية المصورين الصينيين.

تعليق الحكم: "عندما تطرح الصورة الفوتوغرافية أسئلة، فهذا نجاح فوري. تجسّد هذه الصورة الفوتوغرافية روح الدعابة والإحساس الرائع بالمقياس الذي يسمح لنا بالنظر إلى حجم الطائر، وما إذا كان الطائر قد تم اصطياده بصنارة الصياد أم لا. تكمن قوتها في صدفة اللحظة، والتكوين المدروس جيداً، والمنظور المنخفض الفريد من نوعه." - كيث لادزينسكي، مصور بناشيونال جيوغرافيك والمخرج المرشح لجائزة إيمي.

تعليق الحكم: "تجتمع الألوان الدافئة وإكسسوارات الشعر المتناسقة والإضاءة الخافتة معًا بشكل رائع في هذه الصورة لخلق لحظة هادئة بين الأختين. تضفي لوحة الألوان المريحة على المشهد طابعاً ودوداً وجذاباً، مما يسهل على المشاهدين الإحساس بالتواصل الذي يجمعهم. إنه تذكير لطيف باللحظات الصغيرة التي تجمعنا معًا" - جيمس بيرولز، مصور ومخرج الأزياء.

سيُعرض أكثر من 300 عمل رائع في مركز عالم البحار للثقافة والفنون في شنجن. قام المعرض بتصميم بعناية سبعة أقسام: "لحظات" و"وجوه" و"حتى الآن قريب جدا" و"مرحباً بالحياة" وغيرها، بهدف قيادة الجمهور إلى استكشاف سحر التصوير الفوتوغرافي اللامتناهي. من 27 إلى 30 نونبر/تشرين الثاني، ستكون هذه الاحتفالية البصرية فرصة ثمينة لعشاق الفن لتقدير الأعمال الممتازة للمسابقة عن قرب، حيث سيتم عرض المشاعر والقصص الكامنة وراء كل صورة بشكل واضح للجميع ليشاهدها الجميع عن قرب.

قال تشن شياوبو، النائب التاسع لرئيس جمعية المصورين الصينيين: "لا يقتصر التصوير بالهاتف المحمول على توثيق الحياة اليومية فحسب، بل يجب أن يتكامل مع ملاحظات أعمق وأفكار فلسفية شخصية أكثر، حيث تصبح كل صورة فوتوغرافية جزءاً من حوارك الحميم مع العالم."

HUAWEI XMAGE: علامة تجارية تدور حول التواصل الإنساني، علامة تجارية تدعم تنمية ثقافة التصوير بالهاتف المحمول

على مر السنين، نظمت Huawei باستمرار جولات تصوير عالمية، وأصدرت بانتظام تقارير عن اتجاهات التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول، ونظمت أنشطة مجتمعية، وعقدت دروسًا تعليمية للمصورين. لطالما التزمت العلامة التجارية بالتفاعل المتعمق مع المصورين، وتعمل باستمرار على تعزيز تنمية ثقافة التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول، وتواصل جعل علامتها التجارية مساحة متماسكة ومرحبة بالجميع. من خلال المنصة العالمية لجوائز HUAWEI XMAGE، قامت شركة Huawei بإنشاء مساحة للتواصل المتعمق بين المستهلكين، متجاوزةً بذلك حدود المنطقة والثقافة واللغة. وفي الوقت نفسه، تشجع المنصة على تبادل الروابط الإنسانية وصدى المشاعر الدافئة في جميع أنحاء العالم من خلال التصوير الفوتوغرافي.

للاطلاع على القائمة الكاملة للأعمال الفائزة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لجوائز HUAWEI XMAGE لعام 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

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