Ceremonia wręczenia nagród HUAWEI XMAGE Awards 2024: pokrzepiające historie ze świata ukazane za pomocą fotografii

He Gang, dyrektor generalny Huawei Consumer Business Group, powiedział w swoim przemówieniu: „Pragnę złożyć serdeczne gratulacje dzisiejszym zwycięzcom i oddać hołd twórcom ery fotografii mobilnej. Chciałbym również szczerze podziękować użytkownikom HUAWEI XMAGE - dzięki każdemu z was HUAWEI XMAGE stał się nie tylko narzędziem do dokumentowania życia, ale także pomostem dla emocjonalnej komunikacji pomiędzy ludźmi".

Ceremonia wręczenia nagród HUAWEI XMAGE Awards 2024: hołd dla ery fotografii mobilnej

Konkurs XMAGE Awards odbywa się nieprzerwanie od 2017 roku, a biorą w nim udział użytkownicy z ponad 170 krajów i regionów. W ramach konkursu od początku jego istnienia zgłoszono prawie 5 milionów prac. Jest to obecnie jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń związanych z fotografią mobilną na świecie. W 2024 roku konkurs HUAWEI XMAGE Awards trwał 131 dni. Wzięli w nim udział użytkownicy z 86 krajów i regionów, którzy nadesłali ponad 650 000 zgłoszeń. Oprócz Chin, najwięcej zgłoszeń napłynęło z takich krajów jak Malezja, Turcja, Filipiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Natomiast najpopularniejsze modele smartfonów używane przez fotografów XMAGE Awards to: HUAWEI Pura 70 Series, P60 Series, P40 Series, Mate 60 Series.

Podczas ceremonii ogłoszono 66 zwycięskich prac, w tym 3 zwycięzców nagrody głównej Grand Prix, 18 zwycięzców w poszczególnych kategoriach, 38 laureatów drugiego miejsca, 3 wyróżnienia, 2 nagrody Best of Pura Series i 2 nagrody Best of Mate Series. Dzięki różnorodnym perspektywom i ekspresyjnym technikom prace te prezentowały ciepło, spokój i blask z całego świata oraz przekazywały autentyczne emocje i siłę zwykłych ludzi.

Fotograf Roku: Wielkie pochwały od międzynarodowego jury

Chen Yong, inżynier z Chin, Justin Mendoza, księgowy z Filipin i Kinga Choińska, pracownik biurowy z Polski, zdobyli nagrodę główną i każdy z nich otrzymał po 10 000 dolarów z funduszu kreatywnego Huawei Creation Fund. Prace te przedstawiają z wyjątkową wyobraźnią i kreatywnością urzekające momenty z życia, rozgrzewając ludzkie serca.

Komentarz członka jury: „Dziewczyna wspinająca się po drabinie jest symbolem siły, ruchu, piękna, witalności i wyjątkowości. Wznosi się jak ptak w locie, obserwując słońce przedzierające się przez chmury. Każdy z nas ma moc, by uczynić świat lepszym. Dziewczyno, to twoja historia" - Chen Xiaobo, 9. wiceprezes Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów.

Komentarz członka jury: „Fotografia, która skłania do zadawania pytań, z miejsca staje się sukcesem. To zdjęcie ucieleśnia zarówno humor, jak i świetne wyczucie skali, dzięki czemu zastanawiamy się, jak duży jest ptak i czy dosięgła go wędka rybaka. Jego siła tkwi w przypadkowości chwili, przemyślanej kompozycji i wyjątkowej niskiej perspektywie" - Keith Ladzinski, fotograf National Geographic i reżyser nominowany do nagrody Emmy.

Komentarz członka jury: „Ciepłe odcienie, odpowiednio dobrane akcesoria do włosów i delikatne oświetlenie ładnie łączą się na tym zdjęciu, tworząc atmosferę spokoju między siostrami. Przytulna paleta kolorów nadaje scenie przyjazny, zapraszający charakter, ułatwiając odbiorcom zrozumienie łączącej je więzi. To miłe przypomnienie o krótkich chwilach, które nas łączą" - James Perolls, fotograf mody i reżyser.

Ponad 300 wspaniałych prac zostanie zaprezentowanych w Centrum Kultury i Sztuki Sea World w Shenzhen. Wystawa została starannie zaprojektowana w siedmiu częściach tematycznych, m.in. „Chwile", „Twarze", „Tak daleko, a zarazem tak blisko", „Witaj życie", itp., dzięki czemu odbiorcy poznają nieskończony urok fotografii. Od 27 do 30 listopada miłośnicy sztuki będą mieli niepowtarzalną okazję, aby z bliska podziwiać doskonałe prace konkursowe, w których osobiście będą mogli zobaczyć emocje i historie kryjące się za każdym kadrem.

Chen Xiaobo, 9. wiceprezes Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów, powiedział: „Fotografia mobilna nie polega tylko na dokumentowaniu życia codziennego, ale powinna łączyć się z głębszymi obserwacjami i bardziej osobistymi przemyśleniami filozoficznymi. Każde zdjęcie staje się częścią intymnego dialogu ze światem".

HUAWEI XMAGE: marka łącząca ludzi, marka wspierająca rozwój kultury fotografii mobilnej

Od lat Huawei nieustannie organizuje globalne wyprawy fotograficzne, regularnie publikuje raporty dotyczące trendów w fotografii mobilnej, organizuje działania społecznościowe i prowadzi zajęcia edukacyjne dla fotografów. Marka zawsze angażowała się w pogłębione interakcje z fotografami, stale promując rozwój kultury fotografii mobilnej i nadal podejmuje starania, aby jej marka była bliską i przyjazną przestrzenią dla wszystkich. Dzięki globalnej platformie HUAWEI XMAGE Awards firma Huawei stworzyła przestrzeń umożliwiającą konsumentom szeroką komunikację, która pokonuje granice regionów, kultur i języków. Jednocześnie platforma zachęca do wymiany kontaktów międzyludzkich i wywoływania ciepłych emocji na całym świecie poprzez fotografię.

Pełną listę zwycięskich prac można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2568670/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2568671/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2565386/Chen_Yong__China_____Catching_a_Cloud__HUAWEI_Pura_70.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2565387/Justin_Mendoza_Philippines_____Pick_a_Beak__HUAWEI_P30_Pro.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2565389/Kinga_Choi_ska_Poland____Sisters__HUAWEI_P60_Pro.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED