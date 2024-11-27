HUAWEI XMAGE Ödülleri 2024 Töreni: Fotoğrafların Gözünden Yürek Isıtan Bir Dünyanın Hikayeleri

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su He Gang yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu gece kazananları en içten dileklerimle kutluyor ve mobil görüntüleme çağının yaratıcılarına saygılarımı sunuyorum. HUAWEI XMAGE kullanıcılarına da en içten şükranlarımı sunuyorum; her biriniz HUAWEI XMAGE'i hayatı belgelemek için bir araç olmanın ötesine taşıyarak insanlar arasındaki duygusal iletişim için bir köprü haline getirdiniz."

HUAWEI XMAGE Ödülü 2024 Töreni: Mobil Görüntüleme Çağına Bir Övgü

XMAGE Ödülleri, 170'ten fazla ülke ve bölgeden kullanıcıların katılımıyla 2017 yılından bu yana her sene, sekiz yıl boyunca düzenlendi. Başlangıcından bu yana yarışmaya yaklaşık 5 milyon katılım gerçekleşti. Şu anda dünyanın en etkili mobil görüntüleme etkinliklerinden biri. 131 gün boyunca 86 ülke ve bölgeden kullanıcı 650.000'den fazla başvuruyla 2024 HUAWEI XMAGE Ödülleri'ne katılım sağladı. Çin'in yanı sıra en çok denizaşırı başvuru şu ülkelerden geldi: Malezya, Türkiye, Filipinler, BAE, Suudi Arabistan. XMAGE Awards fotoğrafçıları tarafından kullanılan en popüler akıllı telefon modelleri ise şunlar oldu: HUAWEI Pura 70 Serisi, P60 Serisi, P40 Serisi, Mate 60 Serisi.

Törende, 3 Büyük Ödül, 18 Kategori Birincisi, 38 İkincilik, 3 Mansiyon, 2 Best of Pura Serisi ve 2 Best of Mate Serisi olmak üzere toplam 66 eser ödül kazandı. Bu eserler, farklı bakış açıları ve ifade teknikleriyle dünyanın dört bir yanından sıcaklık, huzur ve aydınlığı sergilerken sıradan insanların ham duygularını ve gücünü de aktarıyor.

Yılın Fotoğrafçısı: Uluslararası Jürilerden Yüksek Övgüler

Çinli bir mühendis olan Chen Yong, Filipinler'den hesap yöneticisi Justin Mendoza ve Polonyalı ofis çalışanı Kinga Choińska Büyük Ödül'e layık görülerek her birine 10.000 dolarlık Huawei Yaratım Fonu takdim edildi. Bu eserler, hayatın büyüleyici anlarını eşsiz bir hayal gücü ve yaratıcılıkla resmederek insanların kalplerini ısıtıyor.

Jürinin yorumu: "Merdivenden çıkan kız güç, hareket, güzellik, canlılık ve benzersizliğin sembolü. Uçan bir kuş gibi yükseliyor, güneşin bulutları delişine tanıklık ediyor. Her birimiz dünyayı daha iyi bir hale getirme gücüne sahibiz. Kızım, bu senin hikayen." - Chen Xiaobo, Çin Fotoğrafçılar Derneği 9. Başkan Yardımcısı.

Jürinin yorumu: "Bir fotoğraf soru soruyorsa bu doğrudan bir başarıdır. Bu fotoğrafta hem mizah hem de büyük bir ölçek duygusu var; kuşun ne kadar büyük olduğunu ve balıkçının oltasına takılıp takılmadığını düşünmemizi sağlıyor. Gücü, anın rastlantısallığında, iyi düşünülmüş kompozisyonda ve benzersiz alçak perspektifte yatıyor." - Keith Ladzinski, National Geographic Fotoğrafçısı ve Emmy Adayı Yönetmen.

Jürinin yorumu: "Sıcak tonlar, uyumlu saç aksesuarları ve yumuşak aydınlatma bu fotoğrafta güzel bir şekilde bir araya gelerek kız kardeşler arasında bir sükunet anı yaratmış. Keyifli renk paleti sahneye samimi ve davetkar bir hava katarak izleyicilerin birbirleriyle paylaştıkları bağı hissetmelerini kolaylaştırıyor. Bizi bir araya getiren küçük anların güzel bir hatırlatıcısı." - James Perolls, Moda Fotoğrafçısı ve Yönetmen.

Shenzhen Sea World Kültür ve Sanat Merkezi'nde 300'ün üzerinde harika eser sergilenecek. "Anlar", "Yüzler", "Çok Uzak Çok Yakın", "Merhaba Hayat" vb. yedi bölümden oluşan sergi, izleyicileri fotoğrafın sonsuz cazibesini keşfetmeye yönlendirmeyi amaçlıyor. 27 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar sürecek olan bu görsel şölen, sanatseverlere yarışmanın mükemmel eserlerini, bu eserlerdeki her bir karenin ardındaki duygu ve hikayeyi bizzat canlı canlı yaşayabilmeleri amacıyla yakından görme fırsatı sunacak.

Chen Xiaobo, Çin Fotoğrafçılar Derneği 9. Başkan Yardımcısı, şunları söyledi: "Mobil Görüntüleme sadece günlük yaşamı belgelemekten ibaret değildir; daha derin gözlemler ve daha kişisel felsefi düşüncelerle bütünleştirilmelidir. Her fotoğraf, dünyayla kurduğunuz samimi diyaloğun bir parçası haline gelmektedir."

HUAWEI XMAGE: İnsani Bağlantıyla İlgili Bir Marka, Mobil Fotoğrafçılık Kültürünün Geliştirilmesini Destekleyen Bir Marka

Huawei, yıllar boyunca sürekli olarak küresel fotoğrafçılık turları düzenledi, düzenli olarak mobil fotoğrafçılık trend raporları yayınladı, toplum temelli etkinlikler ve fotoğrafçılar için eğitim sınıfları düzenledi. Marka, her zaman fotoğrafçılarla derinlemesine etkileşim kurmaya, mobil fotoğrafçılık kültürünün geliştirilmesini sürekli olarak teşvik etmeye ve markasını herkes için yakınlaştırıcı ve kucaklayıcı bir alan haline getirmeye devam ediyor. HUAWEI XMAGE Ödülleri'nin küresel platformu aracılığıyla Huawei, bölge, kültür ve dil sınırlarını aşarak tüketiciler arasında derinlemesine iletişim için bir alan oluşturdu. Platform aynı zamanda insani bağlantıların paylaşılmasını ve iç ısıtan duyguların fotoğraf aracılığıyla dünya çapında yankı bulmasını teşvik ediyor.

Kazanan eserlerin tam listesi için lütfen 2024 HUAWEI XMAGE Ödülleri'nin resmi web sitesini ziyaret edin: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2565389/Kinga_Choi_ska_Poland____Sisters__HUAWEI_P60_Pro.jpg

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