Церемония награждения HUAWEI XMAGE Awards 2024 - Истории трогательного мира в фотографиях

Хе Ганг (He Gang), генеральный директор Huawei Consumer Business Group, сказал в своем выступлении: «Сегодня вечером я хотел бы тепло поздравить победителей и воздать должное создателям эпохи мобильных изображений. Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность пользователям HUAWEI XMAGE – каждый из вас сделал HUAWEI XMAGE не просто инструментом для документирования жизни, но и мостом для эмоционального общения между людьми».

Церемония награждения HUAWEI XMAGE Award 2024 – Дань уважения эпохе мобильной фотосъёмки

Премия XMAGE Awards проводится уже восемь лет подряд с 2017 года, в ней принимают участие пользователи из более чем 170 стран и регионов мира. С момента своего создания конкурс собрал почти 5 миллионов заявок. В настоящее время это одно из самых влиятельных событий в области мобильной фотографии в мире. Премия HUAWEI XMAGE Awards 2024 года длилась 131 день, в ней приняли участие пользователи из 86 стран и регионов, было подано более 650 000 заявок. Помимо Китая, странами с наибольшим количеством зарубежных заявок стали: Малайзия, Турция, Филиппины, ОАЭ, Саудовская Аравия; при этом самыми популярными моделями смартфонов, используемых фотографами XMAGE Awards, являются: HUAWEI Pura 70 Series, P60 Series, P40 Series, Mate 60 Series.

На церемонии были объявлены 66 работ-победителей, в том числе 3 победителя, выигравших Гран-при, 18 победителей «Лучший в категории», 38 победителей, занявших второе место, 3 поощрительных приза, по 2 лучших в сериях Pura и Mate. Благодаря разнообразным перспективам и выразительным техникам эти работы продемонстрировали тепло, спокойствие и яркость со всего мира и передали искренние эмоции и силу обычных людей.

Фотограф года: Высокие оценки международных судей

Главный приз получили Чэнь Юн (Chen Yong), инженер из Китая, Джастин Мендоза (Mendoza), менеджер по работе с клиентами из Филиппин, и Кинга Чоинска (Kinga Choińska), служащая из Польши. Каждый из них получил $10 000 от фонда Huawei Creation Fund. На этих работах запечатлены захватывающие моменты из жизни с уникальным воображением и фантазией, которые согревают сердца людей.

Комментарий судьи: «Девушка, поднимающаяся по лестнице, является символом силы, движения, красоты, жизнестойкости и уникальности. Она поднимается, как птица в полете, наблюдая, как солнце пронзает облака. Каждый из нас обладает силой делать мир лучше. Девочка, это – твоя история!» – Чэнь Сяобо (Chen Xiaobo), 9-й вице-президент Китайской ассоциации фотографов.

Комментарий судьи: «Когда фотография задает вопросы, это – мгновенный успех. Эта фотография воплощает в себе юмор и большое чувство масштаба, позволяя нам поразмышлять, насколько велика птица, и попалась ли она или нет на удочку рыбака. Сила кадра заключается в случайности момента, хорошо продуманной композиции и уникальном низком горизонте». – Кейт Ладзински (Keith Ladzinski), фотограф National Geographic и режиссер, номинированный на премию «Эмми».

Комментарий судьи: «Теплые тона, аксессуары в тон волос и мягкое освещение прекрасно сочетаются в этом изображении для передачи спокойного момента между сестрами. Уютная цветовая палитра придает сцене дружелюбный и гостеприимный вид, позволяя зрителям легко почувствовать существующую между ними связь. Это приятное напоминание о маленьких моментах, которые нас объединяют», – поделился Джеймс Пероллс (James Perolls), фэшн-фотограф и режиссер.

Более 300 замечательных работ будут представлены в Центре культуры и искусства Shenzhen Sea World Culture and Art Cente. Выставка построена на основе семи разделов, включая «Моменты», «Лица», «Так далеко так близко», «Здравствуй, жизнь!» и т. д., стремясь познакомить зрителей с бесконечным очарованием искусства фотографии. С 27 по 30 ноября этот визуальный праздник станет бесценной возможностью для ценителей искусства поближе познакомиться с отличными работами, представленными на конкурс, где эмоции и истории за каждым кадром будут представлены на обозрение живой публике.

Чэнь Сяобо (Chen Xiaobo), 9-й вице-президент Китайской ассоциации фотографов (China Photographers Association), сказал: «Мобильная фотосъёмка – это не просто документирование повседневной жизни, но и более глубокие наблюдения и более личные философские мысли. Каждая фотография становится частью вашего собственного интимного диалога с миром».

HUAWEI XMAGE: Бренд о человеческих связях, бренд, который поддерживает развитие культуры мобильной фотографии

На протяжении многих лет компания Huawei постоянно организует мировые фототуры, регулярно публикует отчеты о тенденциях в области мобильной фотографии, организует общественные мероприятия и проводит образовательные занятия для фотографов. Бренд всегда стремился к глубокому взаимодействию с фотографами, постоянно продвигая культуру мобильной фотографии, и продолжает оставаться сплоченным и гостеприимным пространством для всех. Благодаря глобальной платформе HUAWEI XMAGE Awards компания Huawei создала пространство для глубокого общения между потребителями, преодолевая границы региона, культуры и языка. В то же время платформа поощряет обмен между людьми и родство душевных эмоций по всему миру через фотографию.

Полный список работ-победителей можно найти на официальном сайте премии HUAWEI XMAGE Awards 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2565389/Kinga_Choi_ska_Poland____Sisters__HUAWEI_P60_Pro.jpg

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