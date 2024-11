HUAWEI XMAGE Awards 2024: Berbagai Kisah tentang Dunia yang Penuh Kehangatan, Diabadikan Lewat Fotografi

He Gang, CEO, Huawei Consumer Business Group, dalam sambutannya, berkata: "Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang dan kreator pada era mobile imaging. Saya juga ingin mengapresiasi para pengguna HUAWEI XMAGE--dengan dukungan Anda, peran HUAWEI XMAGE kini lebih dari sekadar sarana yang mendokumentasikan kehidupan, namun berkembang sebagai sarana komunikasi yang bersifat emosional antara berbagai pengguna."

"HUAWEI XMAGE Award 2024": Menyambut Era Mobile Imaging

XMAGE Awards telah berlangsung selama delapan tahun berturut-turut sejak 2017, serta diikuti para pengguna di lebih dari 170 negara dan wilayah. Sejak pertama kali diadakan, kompetisi ini telah menerima hampir lima juta karya. XMAGE Awards kini menjadi salah satu kompetisi mobile imaging yang paling berpengaruh di dunia. XMAGE Awards edisi 2024 berlangsung selama 131 hari. Di kompetisi ini, pengguna dari 86 negara dan wilayah turut berpartisipasi, serta mengirim lebih dari 650.000 karya. Selain Tiongkok, berikut negara-negara lain yang menyumbangkan jumah karya terbanyak: Malaysia, Turkiye, Filipina, Uni Emirat Arab, Arab Saudi; sedangkan, model ponsel pintar terpopuler yang digunakan fotografer XMAGE Awards: HUAWEI Pura 70 Series, P60 Series, P40 Series, Mate 60 Series.

Di acara penyerahan penghargaan, 66 karya foto dinyatakan sebagai pemenang kompetisi, termasuk tiga Pemenang Utama, 18 Pemenang Kategori Terbaik, 38 Pemenang Kedua, tiga Pemenang Kategori Honourable Mention, dua Pemenang Kategori Best of Pura Series, serta dua Pemenang Kategori Best of Mate Series. Dengan perspektif dan teknik ekspresif yang berbeda-beda, karya-karya pemenang menampilkan berbagai momen kehangatan, ketenteraman, serta keceriaan dari seluruh dunia, serta menunjukkan suasana hati dan kekuatan yang terpancar dari orang-orang biasa.

"Photographer of the Year": Pujian dari Dewan Juri Internasional

Chen Yong, seorang insinyur asal Tiongkok, Justin Mendoza, sosok yang bekerja sebagai account manager di Filipina, serta Kinga Choińska, pekerja kantoran dari Polandia, menjadi Pemenang Utama, serta masing-masing menerima Huawei Creation Fund senilai $10.000. Karya-karya mereka mengabadikan momen-momen menarik dalam kehidupan dengan imajinasi dan kreativitas unik yang menyentuh hati banyak orang.

Komentar Juri: "Foto seorang anak perempuan yang tengah menaiki tangga melambangkan kekuatan, pergerakan, keindahan, vitalitas, serta keunikan. Anak perempuan tersebut terlihat seperti seekor burung yang tengah terbang dan menyaksikan matahari yang menembus awan. Kita semua memiliki kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Anak perempuan, inilah kisahmu." - Chen Xiaobo, 9th Vice President, China Photographers Association.

Komentar Juri: "Ketika sebuah karya foto mencetuskan pertanyaan, maka karya foto tersebut pun berhasil mencapai kesuksesan. Karya foto demikian memiliki humor dan skala sehingga kita menerka-nerka seberapa besar ukuran burung yang terdapat dalam foto, cuaca di sekitarnya, serta nasib sang burung jika tertangkap alat pancing milik nelayan. Foto tersebut sukses mengabadikan sebuah peristiwa yang terjadi di luar dugaan, memiliki komposisi yang baik, serta perspektif rendah." - Keith Ladzinski, Fotografer National Geographic dan Sutradara yang Meraih Nominasi Penghargaan Emmy.

Komentar Juri: "Warna-warna yang hangat dan senada dengan aksesori rambut, serta pencahayaan lembut menghasilkan momen yang penuh keakraban antara saudara perempuan. Dengan nuansa warna yang lembut, momen yang diabadikan foto ini terlihat intim sehingga kita turut merasakan hubungan saudara perempuan tersebut. Foto ini juga mengingatkan kita tentang momen-momen kecil yang berharga." - James Perolls, Fotografer dan Sutradara Fesyen.

Lebih dari 300 karya terbaik akan dipamerkan di Shenzhen Sea World Culture and Art Center. Pameran ini mencakup tujuh area tematis, termasuk "Moments", "Faces", "So Far So Close", "Hello Life", dan lain-lain agar pengunjung dapat mengeksplorasi pesona karya Fotografi. Mulai 27 November hingga 30 November, pameran ini menjadi kesempatan bagi pencinta seni untuk mengapresiasi karya-karya terbaik HUAWEI XMAGE. Seluruh karya ini menampilkan berbagai emosi dan kisah sehingga setiap orang dapat menikmatinya dari dekat.

Chen Xiaobo, 9th Vice President, China Photographers Association, berkata: "Mobile Imaging tak hanya mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, namun juga mengusung observasi yang lebih dalam, serta filosofi pribadi. Setiap karya foto menjadi dialog Anda dengan dunia."

HUAWEI XMAGE: Merek yang Mengangkat Hubungan Manusia, serta Mengembangkan Budaya Mobile Photography

Selama bertahun-tahun, Huawei selalu menggelar tur fotografi global, rutin menerbitkan laporan tentang tren mobile photography, mengadakan aktivitas berbasiskan komunitas, serta kursus bagi fotografer. HUAWEI XMAGE juga selam berkomitmen menjalin interaksi dengan fotografer, dan membina budaya mobile photography, serta menyediakan wadah yang menyambut keterlibatan semua orang. Lewat platform global HUAWEI XMAGE Awards, Huawei membangun komunikasi bersama konsumen, menutup kesenjangan wilayah, budaya, serta bahasa. Pada saat bersamaan, platform ini juga mendorong semua orang agar berbagi tentang hubungan antarmanusia, serta emosi yang penuh kehangatan di seluruh dunia lewat fotografi.

Daftar lengkap karya pemenang kompetisi tersedia di situs resmi HUAWEI XMAGE Awards 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

