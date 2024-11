Cérémonie des HUAWEI XMAGE Awards 2024 : récits d'un monde chaleureux, vus à travers la photographie

He Gang, CEO de Huawei Consumer Business Group, a déclaré dans son discours : « Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats et à rendre hommage aux créateurs de l'ère de l'imagerie mobile. J'aimerais également exprimer ma sincère gratitude aux utilisateurs de HUAWEI XMAGE - chacun d'entre vous a permis à HUAWEI XMAGE de devenir plus qu'un outil pour documenter la vie, en le transformant en un pont pour la communication émotionnelle entre les gens ».

Cérémonie du prix HUAWEI XMAGE 2024 : un hommage à l'ère de l'imagerie mobile

Les XMAGE Awards sont organisés chaque année depuis 2017, et des utilisateurs de plus de 170 pays et régions y participent. Depuis sa création, le concours a reçu près de 5 millions de candidatures. Il s'agit désormais de l'un des événements les plus influents au monde dans le domaine de l'imagerie mobile. Les HUAWEI XMAGE Awards 2024 ont duré 131 jours, avec la participation d'utilisateurs de 86 pays et régions qui ont soumis plus de 650 000 candidatures. Outre la Chine, les pays ayant reçu le plus grand nombre de candidatures à l'étranger sont : Malaisie, Turquie, Philippines, ÉAU, Arabie saoudite ; et les modèles de smartphones les plus utilisés par les photographes des XMAGE Awards sont : HUAWEI Série Pura 70, Série P60, Série P40, Série Mate 60.

Lors de la cérémonie, 66 œuvres gagnantes ont été annoncées, dont 3 lauréats du grand prix, 18 lauréats du prix du meilleur de la catégorie, 38 lauréats finalistes, 3 mentions honorables, 2 prix de la série Pura et 2 prix de la série Mate. Grâce à des perspectives variées et à des techniques expressives, ces œuvres mettent en valeur la chaleur, la tranquillité et la luminosité du monde entier et transmettent les émotions brutes et la force des gens ordinaires.

Photographe de l'année : Les juges internationaux ne tarissent pas d'éloges

Chen Yong, ingénieur chinois, Justin Mendoza, gestionnaire de comptes philippin, et Kinga Choińska, employée de bureau polonaise, ont remporté le grand prix et reçu chacun un fonds de création Huawei de 10 000 dollars. Ces œuvres dépeignent des moments captivants de la vie avec une imagination et une créativité uniques, réchauffant le cœur des gens.

Commentaire du jury : « La jeune fille qui monte l'échelle est un symbole de force, de mouvement, de beauté, de vitalité et d'unicité. Elle s'élève comme un oiseau en vol, voyant le soleil percer les nuages. Chacun d'entre nous a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Ma fille, voilà ton histoire ». - Chen Xiaobo, 9e vice-président de l'Association des photographes chinois.

Commentaire du jury : « Quand une photographie pose des questions, c'est un succès immédiat. Cette photographie est empreinte d'humour et d'un grand sens de l'échelle, ce qui nous permet de nous interroger sur la taille de l'oiseau et sur la question de savoir s'il a été attrapé ou non par la perche du pêcheur. Son pouvoir réside dans la sérendipité du moment, une composition bien pensée et une perspective basse unique ». - Keith Ladzinski, photographe du National Geographic et réalisateur nommé aux Emmy Awards.

Commentaire du jury : « Les tons chauds, les accessoires de coiffure assortis et l'éclairage doux s'associent agréablement dans cette image pour créer un moment de calme entre les sœurs. La palette de couleurs chaleureuses donne à la scène un caractère amical et accueillant, ce qui permet de ressentir le lien qu'elles partagent. C'est un beau rappel des petits moments qui nous rassemblent » - James Perolls, photographe de mode et réalisateur.

Plus de 300 œuvres seront présentées au centre culturel et artistique Sea World de Shenzhen. L'exposition comporte sept sections, dont « Moments », « Visages », « Si loin si proche », « Bonjour la vie », qui ont pour but d'amener le public à explorer le charme infini de la photographie. Du 27 au 30 novembre, cette fête visuelle sera une occasion précieuse pour les amateurs d'art d'apprécier de près les excellentes œuvres du concours, où les émotions et les histoires qui se cachent derrière chaque image seront présentées de manière vivante.

Chen Xiaobo, 9e vice-président de l'Association chinoise des photographes, déclare : « L'imagerie mobile ne consiste pas seulement à documenter la vie quotidienne, mais devrait être intégrée à des observations plus profondes et à des réflexions philosophiques plus personnelles. Chaque photographie devient une partie de votre propre dialogue intime avec le monde ».

HUAWEI XMAGE : Une marque qui parle de la connexion humaine, une marque qui soutient la culture de la photographie mobile

Au fil des ans, Huawei a organisé des tournées mondiales de photographie, publié régulièrement des rapports sur les tendances de la photographie mobile, organisé des activités communautaires et tenu des cours de formation pour les photographes. La marque s'est toujours engagée à établir des interactions approfondies avec les photographes, à promouvoir sans relâche la culture de la photographie mobile et à faire de sa marque un espace de soutien et d'accueil pour tous. Grâce à la plateforme mondiale des HUAWEI XMAGE Awards, Huawei a créé un espace de communication approfondie entre les consommateurs, dépassant les frontières régionales, culturelles et linguistiques. La plateforme encourage également l'échange de liens humains et la résonance d'émotions réconfortantes à travers le monde par le biais de la photographie.

Pour obtenir la liste complète des œuvres primées, veuillez consulter le site officiel des HUAWEI XMAGE Awards 2024 : https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568670/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568671/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565386/Chen_Yong__China_____Catching_a_Cloud__HUAWEI_Pura_70.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565387/Justin_Mendoza_Philippines_____Pick_a_Beak__HUAWEI_P30_Pro.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565389/Kinga_Choi_ska_Poland____Sisters__HUAWEI_P60_Pro.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED