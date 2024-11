Slávnostné odovzdávanie cien HUAWEI XMAGE Awards 2024: Potešujúce príbehy zo sveta očami fotografie

He Gang, generálny riaditeľ Huawei Consumer Business Group, vo svojom prejave povedal: „Rád by som dnes večer srdečne zablahoželal víťazom a vzdal hold tvorcom éry mobilných fotografií. Chcel by som tiež vyjadriť svoju úprimnú vďaku používateľom HUAWEI XMAGE – vďaka každému z vás sa HUAWEI XMAGE stal viac než len nástrojom na dokumentovanie života a vyvinul sa z neho most pre emocionálnu komunikáciu medzi ľuďmi."

Slávnostné odovzdávanie cien HUAWEI XMAGE Awards 2024: Pocta ére mobilnej fotografie

Ceny XMAGE Awards sa konajú už osem rokov, od roku 2017 a zúčastňujú sa na nich používatelia z viac ako 170 krajín a regiónov. Od svojho vzniku nazbierala súťaž takmer 5 miliónov príspevkov. V súčasnosti ide o jednu z najvplyvnejších udalostí v oblasti mobilného fotografovania na svete. Súťaž HUAWEI XMAGE Awards za rok 2024 trvala 131 dní, zúčastnili sa jej používatelia z 86 krajín a regiónov, ktorí zaslali viac ako 650 000 príspevkov. Okrem Číny zahŕňajú krajiny s najväčším počtom zámorských príspevkov: Malajzia, Turecko, Filipíny, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia; zatiaľ čo medzi najobľúbenejšie modely smartfónov používané fotografmi XMAGE Awards patria: HUAWEI Pura 70 Series, P60 Series, P40 Series, Mate 60 Series.

Na slávnostnom ceremoniáli bolo vyhlásených 66 víťazných prác, vrátane 3 víťazov hlavnej ceny, 18 víťazov najlepších vo svojej kategórii, 38 víťazov na druhom mieste, 3 čestné uznania, 2 víťazov z Pura Series a 2 víťazov z Mate Series. Prostredníctvom rôznych perspektív a výrazových techník tieto diela znázornili teplo, pokoj a jas z celého sveta a sprostredkovali autentické emócie a silu bežných ľudí.

Fotograf roka: Veľké uznanie od medzinárodných rozhodcov

Chen Yong, inžinier z Číny, Justin Mendoza, správca účtov z Filipín a Kinga Choińska, administratívna pracovníčka z Poľska, získali hlavnú cenu a každý z nich získal tvorivý fond Huawei v hodnote 10 000 dolárov. Tieto diela zobrazujú strhujúce životné okamihy s jedinečnou predstavivosťou a tvorivosťou, ktorá poteší ľudské srdce.

Komentár porotcu: „Dievča vystupujúce po rebríku je symbolom sily, pohybu, krásy, vitality a jedinečnosti. Stúpa ako letiaci vták a sleduje, ako slnko preráža cez oblaky. Každý z nás má moc robiť svet lepším. Dievča, toto je tvoj príbeh." – Chen Xiaobo, 9. viceprezident Čínskej asociácie fotografov.

Komentár porotcu: „Keď fotografia kladie otázky, znamená to okamžitý úspech. Táto fotografia stelesňuje humor aj veľký zmysel pre mierku, takže môžeme posúdiť, aký veľký je vták a či ho rybárska udica chytila alebo nie. Jeho sila spočíva v náhode okamihu, dobre premyslenej kompozícii a jedinečnej nízkej perspektíve." – Keith Ladzinski, fotograf National Geographic a riaditeľ nominovaný na cenu Emmy.

Komentár porotcu: „Teplé tóny, zladené vlasové doplnky a jemné osvetlenie sa na tomto zábere pekne spájajú a vytvárajú medzi sestrami pokojný moment. Príjemná farebná paleta dodáva scéne priateľský a pôvabný pocit, vďaka čomu môžu diváci jednoducho vycítiť spojenie, ktoré zdieľajú. Ide o peknú spomienku na drobné momenty, ktoré nás spájajú" – James Perolls, módny fotograf a režisér.

Viac ako 300 nádherných diel bude prezentovaných v centre Shenzhen Sea World Culture and Art Center. Výstava starostlivo usporiadala diela do siedmych sekcií vrátane tém ako „Momenty", „Tváre", „Tak ďaleko tak blízko", „Ahoj život" atď., ktorých cieľom je inšpirovať publikum k objavovaniu nekonečného kúzla fotografie. Od 27. novembra do 30. novembra bude tento vizuálny zážitok pre milovníkov umenia vzácnou príležitosťou oceniť na vlastné oči vynikajúce diela súťaže. Emócie a príbehy každej snímky budú vystavené naživo, aby si ich mohli všetci vychutnať osobne.

Chen Xiaobo, 9. viceprezident Čínskej asociácie fotografov, povedal: „Mobilná fotografia nie je len o dokumentovaní každodenného života, ale mala by byť integrovaná s hlbšími pozorovaniami a osobnejšími filozofickými myšlienkami. Každá fotografia sa stáva súčasťou vášho vlastného intímneho dialógu so svetom."

HUAWEI XMAGE: Značka o ľudskom spojení; značka, ktorá podporuje pestovanie kultúry mobilnej fotografie

V priebehu rokov spoločnosť Huawei nepretržite organizuje globálne fotografické prehliadky, pravidelne vydáva správy o trendoch mobilnej fotografie, organizuje komunitné aktivity či vzdelávacie kurzy pre fotografov. Značka sa vždy snažila o dôkladnú interakciu s fotografmi, neustále podporovala kultiváciu kultúry mobilnej fotografie a naďalej sa snaží, aby bola pre všetkých súdržným a príjemným priestorom. Prostredníctvom globálnej platformy HUAWEI XMAGE Awards spoločnosť Huawei vybudovala priestor pre hĺbkovú komunikáciu medzi spotrebiteľmi, čím premostila hranice regiónu, kultúry a jazyka. Platforma zároveň podporuje výmenu ľudských kontaktov a rezonanciu srdečných emócií na celom svete prostredníctvom fotografie.

Kompletný zoznam víťazných prác nájdete na oficiálnej webovej stránke 2024 HUAWEI XMAGE Awards: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568670/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568671/2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2565386/Chen_Yong__China_____Catching_a_Cloud__HUAWEI_Pura_70.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2565387/Justin_Mendoza_Philippines_____Pick_a_Beak__HUAWEI_P30_Pro.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2565389/Kinga_Choi_ska_Poland____Sisters__HUAWEI_P60_Pro.jpg

