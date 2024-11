Ceremonia de premiación de HUAWEI XMAGE 2024: Historias de un mundo conmovedor, vistas a través de la fotografía

He Gang, director ejecutivo de Huawei Consumer Business Group, expresó en su discurso: "Esta noche me gustaría extender mis más sinceras felicitaciones a los ganadores y rendir homenaje a los creadores de la era de la imagen de dispositivos móviles. También me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a los usuarios de HUAWEI XMAGE. Cada uno ha convertido a HUAWEI XMAGE en algo más que una herramienta para documentar la vida; la han transformado en un medio para comunicar emociones entre las personas".

Ceremonia de premiación de HUAWEI XMAGE 2024: un tributo a la era de la imagen de dispositivos móviles

Los premios XMAGE han sido otorgados por ocho años consecutivos desde 2017, año que contó con la participación de usuarios de más de 170 países y regiones. Desde sus inicios, el concurso ha recibido casi 5 millones de obras. Actualmente es uno de los eventos sobre la imagen de dispositivos móviles más influyentes a nivel mundial. Los premios HUAWEI XMAGE 2024 se extendieron durante 131 días y acogieron a usuarios de 86 países y regiones que enviaron más de 650.000 obras. Además de China, entre los países que presentaron el mayor número de obras estuvieron: Malasia, Turquía, Filipinas, EAU, Arabia Saudita; mientras que los teléfonos inteligentes más populares utilizados por los fotógrafos de los premios XMAGE fueron los de las series HUAWEI Pura 70, P60, P40 y Mate 60.

En la ceremonia se anunciaron 66 obras ganadoras, que incluyeron 3 ganadores del Gran Premio, 18 ganadores del mejor en su categoría, 38 ganadores del segundo premio, 3 menciones honoríficas, 2 ganadores como el mejor de la serie Pura y 2 ganadores como el mejor de la serie Mate. A través de varias perspectivas y técnicas expresivas, estas obras mostraron la calidez, la tranquilidad y el esplendor de todas partes del mundo y transmitieron las más puras emociones y fortalezas de la gente común.

Fotógrafo del año: grandes elogios de jueces internacionales

Chen Yong, ingeniero de China, Justin Mendoza, gestor de cuentas de Filipinas y Kinga Choińska, trabajadora de oficina de Polonia, recibieron el Gran Premio, además de $10.000 cada uno de parte del Fondo de Creación de Huawei. Estas obras representan, con imaginación y creatividad, momentos cautivadores en la vida con los que han conseguido conmover los corazones de las personas.

Comentario del juez: "La niña subiendo por la escalera es un símbolo de fortaleza, movimiento, belleza, vitalidad y excepcionalidad. Ella se alza como un pájaro en vuelo, ante el sol atravesando las nubes. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer de este mundo un lugar mejor. Niña, esta es tu historia". - Chen Xiaobo, 9.° vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China.

Comentario del juez: "Cuando una fotografía plantea preguntas, se convierte en un éxito inmediato. Esta imagen incorpora el humor y un gran sentido de la escala, lo que nos permite analizar cuán grande es el ave, y si ha sido atrapada o no por la vara del pescador. Su poder radica en la serendipia del momento, una composición bien pensada y la singular perspectiva desde abajo". - Keith Ladzinski, fotógrafo de National Geographic y director nominado al Emmy.

Comentario del juez: "Los tonos cálidos, los accesorios del pelo a juego y la luz tenue confluyen de una manera armónica en esta imagen para crear un momento de calma entre hermanas. La paleta de agradables colores le confiere a la escena una sensación familiar y acogedora, lo que les facilita a los espectadores percatarse de la conexión existente en la imagen. Es un buen recordatorio de esos pequeños momentos que nos unen" - James Perolls, fotógrafo de moda y director.

Cerca de 300 obras maravillosas se presentarán en el Shenzhen Sea World Culture and Art Center. La exposición se ha organizado cuidadosamente en siete secciones, entre ellas, "Moments", "Faces", "So Far So Close", "Hello Life", etc., que pretenden guiar al público a explorar el encanto infinito de la fotografía. Esta fiesta visual se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre, y será una valiosa oportunidad para que los amantes del arte disfruten más de cerca las excelentes obras de la competencia, donde las emociones y las historias que subyacen detrás de cada encuadre se mostrarán vívidamente para que todos podamos apreciarlas en persona.

Chen Xiaobo, 9.° vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China, expresó: "La creación de imágenes con dispositivos móviles no se trata solamente de documentar la vida cotidiana, sino que debe formar parte de observaciones más profundas y reflexiones filosóficas más personales. Cada fotografía se convierte en parte de nuestro diálogo más interno con el mundo".

HUAWEI XMAGE: una marca sobre la conexión humana, una marca que apoya el desarrollo de la cultura de la fotografía móvil

Durante años, Huawei ha organizado constantemente giras fotográficas por el mundo, ha publicado sistemáticamente reportes de tendencias fotográficas, ha organizado actividades comunitarias y ha auspiciado clases de formación para fotógrafos. En la marca siempre ha estado el compromiso de mantener relaciones estrechas con los fotógrafos, promoviendo continuamente el desarrollo de la cultura de la fotografía y seguir haciendo de la marca un espacio íntimo y acogedor para todos. A través de la plataforma global de los premios HUAWEI XMAGE, la compañía ha creado un espacio para la comunicación amplia entre los consumidores, superando así las fronteras entre regiones, culturas e idiomas. Al mismo tiempo, la plataforma promueve el intercambio y relación entre las personas, así como la repercusión de emociones conmovedoras en todo el mundo a través de la fotografía.

Para ver la lista completa de las obras ganadoras, visite el sitio web oficial de los premios HUAWEI XMAGE 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

