Huasun ติดอันดับ 12 ในรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีสีเขียวชั้นนำของโลกประจำปี 2569 ของนิตยสาร TIME ไต่รวด 22 อันดับ ด้วยความเชื่อมั่นแรงกล้าใน HJT

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Huasun Energy

11 Jun, 2026, 22:14 CST

ซวนเฉิง, จีน, 11 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Huasun Energy ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบเฮเทอโรจังก์ชัน (HJT) ติดอันดับที่ 12 ในรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีสีเขียวชั้นนำของโลกประจำปี 2569 ของนิตยสาร TIME (TIME's World's Top GreenTech Companies of 2026) ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันจาก Statista หลังจากเปิดตัวในอันดับที่ 34 ในปี 2568 Huasun ได้ไต่ขึ้นมาถึง 22 อันดับภายในปีเดียว และครองอันดับสูงสุดในบรรดาบริษัทจีนที่ติดอันดับในรายชื่อดังกล่าว

การจัดอันดับนี้ทำการประเมินบริษัทมากกว่า 8,300 แห่งทั่วโลก โดยคัดเลือกบริษัทเทคโนโลยีสีเขียวที่มีผลกระทบมากที่สุด 250 แห่งจากการประเมินเชิงปริมาณด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความแข็งแกร่งทางการเงิน และนวัตกรรม

ความเชื่อมั่นที่ผลิดอกออกผล 

ดร. Xiaohua (Jimmy) Xu ประธาน Huasun Energy กล่าวว่า "การยอมรับนี้เป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดถึงความมุ่งมั่นของ Huasun ต่อเทคโนโลยี HJT นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราเลือกเส้นทางนี้ไม่ใช่เพราะมันง่าย แต่เพราะเชื่อว่ามันคืออนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้สร้างความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างลึกซึ้ง และมีสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ละครั้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าทั่วโลกไว้วางใจ"

ในปัจจุบัน โมดูล HJT ของ Huasun เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านประสิทธิภาพเซลล์ในการผลิตจำนวนมาก ความน่าเชื่อถือของโมดูล และผลผลิตพลังงานตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ต่อยอดจากวิศวกรรมกระบวนการและการสะสมทรัพย์สินทางปัญญามานานหลายปี นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบันแล้ว Huasun ยังเป็นผู้บุกเบิกการนำร่องขนาด 100 เมกะวัตต์สำหรับเซลล์ HJT-perovskite แบบแทนเดม ซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางอุตสาหกรรมเบื้องต้นไปสู่ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นต่อไป นอกจากนี้ บริษัทกำลังพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ HJT ระดับอวกาศ และสำรวจการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์กับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI จึงทำให้ HJT เป็นเทคโนโลยีพลังงานพื้นฐานสำหรับทั้งการใช้งานบนพื้นโลกและการใช้งานเกิดใหม่ที่มีความต้องการสูง

การเข้าถึงทั่วโลกต่อยอดจากความไว้วางใจด้านเทคโนโลยี 

ภายในระยะเวลาไม่ถึงหกปี Huasun ได้จัดส่งโมดูล HJT กว่า 16 GW ไปยังโครงการต่าง ๆ ในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค โมดูล HJT ที่มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น ความสามารถสูงในการใช้งานได้ทั้งสองด้าน สัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ และการปล่อยคาร์บอนต่ำ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมา EPC และนักลงทุนด้านพลังงานทั่วโลก

เกี่ยวกับ Huasun Energy 

Huasun Energy ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเซลล์และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบ HJT โดยมียอดจัดส่งมากกว่า 16 GW ไปยังกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพียงหนทางเดียว นั่นคือการทำให้พลังงานสะอาดเข้าถึงได้ทั่วโลกผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้าน HJT เซลล์แบบแทนเดม และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.huasunsolar.com

SOURCE Huasun Energy

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