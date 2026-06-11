Huasun Naik ke Kedudukan Ke-12 dalam Senarai Syarikat Teknologi Hijau Terbaik Dunia TIME 2026, Melonjak 22 Anak Tangga Hasil Komitmen terhadap Teknologi HJT

XUANCHENG, China, 11 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, peneraju global dalam teknologi solar heterosimpang (HJT), telah disenaraikan di kedudukan ke-12 dalam senarai Syarikat Teknologi Hijau Terbaik Dunia 2026 oleh TIME — pengiktirafan yang diberikan bersama oleh TIME dan Statista. Setelah membuat penampilan sulung pada kedudukan ke-34 pada tahun 2025, Huasun melonjak 22 anak tangga dalam tempoh setahun, sekali gus muncul sebagai syarikat Cina dengan kedudukan tertinggi dalam senarai tersebut.

Penarafan tersebut menilai lebih daripada 8,300 syarikat di seluruh dunia, sebelum memilih 250 syarikat teknologi hijau paling berimpak berdasarkan penilaian kuantitatif yang merangkumi impak alam sekitar, kekuatan kewangan dan inovasi.

Komitmen yang Membuahkan Hasil

"Pengiktirafan ini merupakan pengesahan terbaik terhadap komitmen Huasun terhadap teknologi HJT sejak penubuhannya," kata Dr. Xiaohua (Jimmy) Xu, Pengerusi Huasun Energy. "Kami memilih laluan ini bukan kerana ia mudah, tetapi kerana kami percaya ia mewakili masa depan tenaga solar. Selama bertahun-tahun, kami telah membangunkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang mendalam serta portfolio paten yang semakin berkembang, dan setiap kejayaan teknologi telah diterjemahkan kepada produk yang kini mendapat kepercayaan pelanggan di seluruh dunia."

Pada masa ini, modul HJT keluaran Huasun menerajui industri dari segi kecekapan sel pengeluaran besar-besaran, kebolehpercayaan modul dan hasil tenaga sepanjang hayat — kelebihan yang dibina melalui pengalaman kejuruteraan proses dan pengumpulan harta intelek selama bertahun-tahun.

Selain produk generasi semasa, Huasun turut menjadi perintis kepada barisan perintis 100 MW bagi sel tandem HJT-perovskite, sekali gus mewujudkan laluan perindustrian awal ke arah kecekapan fotovolta generasi seterusnya. Syarikat juga sedang memajukan teknologi solar HJT bertaraf angkasa lepas serta meneroka integrasi tenaga solar dengan infrastruktur pengkomputeran AI, sekali gus meletakkan HJT sebagai teknologi tenaga asas untuk aplikasi daratan dan aplikasi baharu yang memerlukan penggunaan tenaga tinggi.

Kehadiran Global Berasaskan Kepercayaan terhadap Teknologi

Dalam tempoh kurang daripada enam tahun, Huasun telah menghantar lebih daripada 16 GW modul HJT ke pelbagai projek di lebih 80 negara dan wilayah. Gabungan kelebihan HJT yang merangkumi bifasialiti tinggi, pekali suhu rendah dan jejak karbon yang rendah telah membolehkan syarikat memperoleh kepercayaan pemaju projek, kontraktor EPC dan pelabur tenaga di seluruh dunia.

Latar Belakang Huasun Energy

Ditubuhkan pada Julai 2020, Huasun Energy ialah peneraju global dalam pembuatan sel solar dan modul HJT, dengan penghantaran melebihi 16 GW ke lebih daripada 80 negara dan wilayah. Sejak penubuhannya, syarikat kekal komited kepada satu laluan teknologi, dengan misi menjadikan tenaga bersih boleh diakses secara universal melalui inovasi berterusan dalam teknologi HJT, sel tandem dan teknologi solar generasi akan datang. Untuk maklumat lanjut, lawati www.huasunsolar.com

SOURCE Huasun Energy