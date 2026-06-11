Huasun đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng World's Top GreenTech Companies of 2026 của TIME, nhảy vọt 22 bậc nhờ kiên định theo đuổi công nghệ HJT

TUYÊN THÀNH, Trung Quốc, ngày 11 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ pin năng lượng mặt trời dị thể (HJT), đã được xếp hạng thứ 12 trong World's Top GreenTech Companies of 2026 của TIME — bảng xếp hạng do TIME và Statista phối hợp thực hiện. Sau lần đầu xuất hiện trong danh sách ở vị trí thứ 34 vào năm 2025, Huasun đã tăng 22 bậc chỉ trong một năm, đồng thời là doanh nghiệp Trung Quốc có thứ hạng cao nhất trong danh sách.

Bảng xếp hạng đánh giá hơn 8.300 doanh nghiệp trên toàn thế giới và lựa chọn 250 công ty công nghệ xanh có tác động lớn nhất dựa trên các đánh giá định lượng về tác động môi trường, năng lực tài chính và đổi mới sáng tạo.

Thành quả của sự kiên định

"Sự công nhận này là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết của Huasun đối với công nghệ HJT kể từ khi thành lập", Tiến sĩ Xiaohua (Jimmy) Xu, Chủ tịch HĐQT Huasun Energy cho biết. "Chúng tôi lựa chọn con đường này không phải vì đó là lựa chọn dễ dàng, mà bởi chúng tôi tin tưởng rằng nó đại diện cho tương lai của năng lượng mặt trời. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã xây dựng năng lực R&D sâu rộng cùng danh mục bằng sáng chế ngày càng lớn, đồng thời chuyển hóa từng đột phá công nghệ thành các sản phẩm hiện đang được khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng sử dụng".

Hiện nay, các mô-đun HJT của Huasun dẫn đầu ngành về hiệu suất cell pin sản xuất hàng loạt, độ tin cậy của mô-đun và sản lượng điện trong suốt vòng đời — những lợi thế được xây dựng dựa trên nhiều năm kinh nghiệm về kỹ thuật quy trình và tích lũy tài sản trí tuệ (IP). Bên cạnh các sản phẩm thế hệ hiện tại, Huasun còn tiên phong xây dựng dây chuyền thử nghiệm quy mô 100 MW cho cell pin tandem HJT-perovskite, qua đó thiết lập lộ trình công nghiệp sớm hướng tới thế hệ công nghệ quang điện hiệu suất cao tiếp theo. Công ty cũng đang thúc đẩy phát triển công nghệ pin năng lượng mặt trời HJT dành cho các ứng dụng không gian vũ trụ và nghiên cứu tích hợp điện mặt trời với hạ tầng điện toán AI — định vị HJT là công nghệ năng lượng nền tảng cho cả các ứng dụng trên mặt đất lẫn những lĩnh vực mới nổi có nhu cầu năng lượng cao.

Tầm vóc toàn cầu dựa trên niềm tin vào công nghệ

Trong chưa đầy sáu năm, Huasun đã xuất xưởng hơn 16 GW mô-đun HJT cho các dự án tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kết hợp giữa khả năng thu năng lượng hai mặt cao, hệ số nhiệt thấp và dấu chân carbon thấp của công nghệ HJT đã giúp Huasun giành được sự tin tưởng của các đơn vị phát triển dự án, nhà thầu EPC và các nhà đầu tư trong lĩnh vực điện năng trên toàn thế giới.

Giới thiệu về Huasun Energy

Được thành lập vào tháng 7 năm 2020, Huasun Energy là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất cell pin năng lượng mặt trời và mô-đun HJT, với hơn 16 GW sản phẩm đã được xuất xưởng tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cam kết theo đuổi một con đường công nghệ duy nhất ngay từ đầu, sứ mệnh của Huasun là phổ cập nguồn năng lượng sạch đến mọi nhà thông qua đổi mới liên tục trong công nghệ HJT, cell pin tandem và các công nghệ năng lượng mặt trời thế hệ mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.huasunsolar.com

SOURCE Huasun Energy