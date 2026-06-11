Huasun belegt den 12. Platz der TIME-Liste der weltweit führenden GreenTech-Unternehmen 2026 und verbessert sich dank seines Engagements für die HJT-Technologie um 22 Plätze

XUANCHENG, China, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Heterojunction-Solartechnologie (HJT), belegt Platz 12 der von TIME und Statista gemeinsam herausgegebenen Liste der weltweit führenden GreenTech-Unternehmen des Jahres 2026. Huasun, das 2025 Platz 34 in der Liste erreichte, hat innerhalb eines Jahres 22 Plätze gutgemacht und belegt damit den höchsten Rang unter den chinesischen Unternehmen auf der Liste.

Das Ranking bewertet weltweit mehr als 8.300 Unternehmen und wählt anhand einer quantitativen Bewertung der Umweltauswirkungen, der Finanzkraft und der Innovationskraft die 250 einflussreichsten Unternehmen für grüne Technologien aus.

Eine Überzeugung wird belohnt

„Diese Auszeichnung ist die beste Bestätigung für das Engagement von Huasun für die HJT-Technologie seit der Unternehmensgründung", sagte Dr. Xiaohua (Jimmy) Xu, Vorstandsvorsitzender von Huasun Energy. „Wir haben diesen Weg nicht gewählt, weil er einfach war, sondern weil wir davon überzeugt waren, dass er die Zukunft der Solarenergie darstellt. Im Laufe der Jahre haben wir umfassende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie ein wachsendes Patentportfolio aufgebaut und jeden technologischen Durchbruch in Produkte umgesetzt, denen Kunden weltweit heute vertrauen."

Heute sind die HJT-Module von Huasun branchenführend in Bezug auf den Wirkungsgrad von Serienzellen, die Zuverlässigkeit der Module und den Energieertrag über die gesamte Lebensdauer – Vorteile, die auf jahrelanger Prozessentwicklung und dem Aufbau von geistigem Eigentum beruhen. Über die Produkte der aktuellen Generation hinaus hat Huasun eine 100-MW-Pilotlinie für HJT-Perowskit-Tandemzellen entwickelt und damit einen frühen industriellen Weg hin zur Photovoltaik-Effizienz der nächsten Generation eingeschlagen. Das Unternehmen treibt zudem die HJT-Solartechnologie in Weltraumqualität voran und erforscht die Integration von Solarenergie in KI-Computing-Infrastrukturen – und positioniert HJT damit als grundlegende Energietechnologie sowohl für terrestrische als auch für aufstrebende Anwendungen mit hohem Energiebedarf.

Globale Reichweite auf der Grundlage von Vertrauen in die Technologie

In weniger als sechs Jahren hat Huasun über 16 GW an HJT-Modulen an Projekte in mehr als 80 Ländern und Regionen ausgeliefert. Die Kombination aus hoher Bifazialität, niedrigem Temperaturkoeffizienten und geringem CO2-Fußabdruck hat HJT das Vertrauen von Projektentwicklern, EPC-Auftragnehmern und Energieinvestoren weltweit eingebracht.

Informationen zu Huasun Energy

Huasun Energy wurde im Juli 2020 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von HJT-Solarzellen und -Modulen, der bereits über 16 GW in mehr als 80 Länder und Regionen ausgeliefert hat. Huasun verfolgt seit der Gründung konsequent einen einzigen Technologiepfad; das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, saubere Energie durch kontinuierliche Innovationen in den Bereichen HJT, Tandemzellen und Solartechnologien der nächsten Generation allgemein zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.huasunsolar.com