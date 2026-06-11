Huasun se classe 12e au classement World's Top GreenTech Companies de 2026 établi par TIME, une progression de 22 places grâce à sa conviction en la technologie HJT

XUANCHENG, Chine, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, leader mondial de la technologie solaire à hétérojonction (HJT), s'est classé 12e au classement 2026 des meilleures entreprises mondiales de technologies vertes établi par TIME, une distinction décernée conjointement par TIME et Statista. Après avoir fait son entrée dans le classement à la 34e place en 2025, Huasun a gagné 22 places en un an, se classant ainsi en tête des entreprises chinoises figurant dans ce classement.

Ce classement évalue plus de 8 300 entreprises à travers le monde et sélectionne les 250 entreprises de technologies vertes les plus influentes, sur la base d'une évaluation quantitative de leur impact environnemental, de leur solidité financière et de leur capacité d'innovation.

Une conviction récompensée

« Cette distinction représente la meilleure preuve de l'engagement de Huasun en faveur de la technologie HJT depuis sa création », déclare le Dr Xiaohua (Jimmy) Xu, président de Huasun Energy. « Nous avons choisi cette voie non pas parce qu'elle était facile, mais parce que nous étions convaincus qu'elle incarnait l'avenir de l'énergie solaire. Au fil des ans, nous avons développé de solides compétences en R&D et constitué un portefeuille de brevets en pleine expansion, et nous avons su transformer chaque avancée technologique en produits qui ont désormais gagné la confiance de clients du monde entier. »

Aujourd'hui, les modules HJT de Huasun sont à la pointe du secteur en matière de rendement des cellules en production de masse, de fiabilité des modules et de rendement énergétique sur toute la durée de vie, des atouts qui reposent sur des années d'ingénierie des procédés et d'accumulation de propriété intellectuelle. Au-delà des produits de la génération actuelle, Huasun a mis en place une ligne pilote de 100 MW dédiée aux cellules tandem HJT-pérovskite, visant à mettre en œuvre une industrialisation précoce vers l'efficacité photovoltaïque de nouvelle génération. L'entreprise développe également la technologie solaire HJT de qualité spatiale et explore l'intégration de l'énergie solaire dans les infrastructures informatiques basées sur l'IA, positionnant ainsi la technologie HJT comme une technologie énergétique fondamentale tant pour les applications terrestres que pour les applications émergentes à forte demande.

Une présence mondiale fondée sur la confiance en la technologie

En moins de six ans, Huasun a livré plus de 16 GW de modules HJT à des projets dans plus de 80 pays et régions. Grâce à sa bifacialité élevée, à son faible coefficient de température et à sa faible empreinte carbone, la technologie HJT a su gagner la confiance des promoteurs de projets, des contractants EPC et des investisseurs du secteur de l'énergie à travers le monde.

À propos de Huasun Energy

Fondé en juillet 2020, Huasun Energy est un leader mondial dans la fabrication de cellules et de modules solaires HJT, avec plus de 16 GW livrés dans plus de 80 pays et régions. Fidèle depuis sa création à une seule et même voie technologique, Huasun s'est donné pour mission de rendre l'énergie propre accessible à tous grâce à une innovation constante dans les technologies HJT, les cellules tandem et les technologies solaires de nouvelle génération. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.huasunsolar.com