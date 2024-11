دار سك العملة الملكية الكندية تفوز بجائزتين من جوائز الرابطة الدولية لشؤون العملات لعام 2024 للتميز في مجال العملات

حصلت دار سك العملة على تقدير مرموق في هذا المجال عن أول عملة متداولة ملونة مزدوجة الوجهين في العالم لصالح البنك المركزي لجزر البهاما وعملية الطلاء البرونزي المسؤولة بيئيًا

أوتاوا، أونتاريو، 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسر دار سك العملة الملكية الكندية أن تفوز بجائزتين مرموقتين للتميز في مجال العملات في مؤتمر الرابطة الدولية لشؤون العملات (IACA) لعام 2024 في لشبونة بالبرتغال. تم تكريم دار سك العملة لأول مرة إلى جانب البنك المركزي لجزر البهاما بجائزة أفضل عملة تذكارية أو عملة متداولة تجريبية جديدة عن أول عملة متداولة في العالم تتميز بألوان عالية الدقة على الجانب الأمامي والخلفي من العملة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت عملية سك العملة الجديدة المسؤولة بيئيًا لطلاء العملات البرونزية المتداولة على جائزة أفضل منتج أو عملية أو ابتكار في تصنيع العملات الجديدة.

قالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الملكية الكندية: "تكرس دار سك العملة الملكية الكندية جهودها لتطوير فن وعلم صناعة العملات، ليس فقط من أجل كندا والكنديين، ولكن أيضًا لصالح صناعة العملات العالمية". "أن يتم تكريمنا في فئتين من الجوائز من قبل IACA هو بمثابة تأييد هائل من الأقران لسعينا للابتكار، والذي يقدم قيمة كبيرة لمستخدمي العملات المتداولة في جميع أنحاء العالم ويساعدنا على إيجاد طرق أكثر رعاية واستدامة لإنتاج منتجاتنا الرائدة في الصناعة".

تحتفل العملة المتداولة من فئة 25 سنتًا التي تحمل تاريخ 2024 بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك المركزي لجزر البهاما. وقد تم إنتاجها بالتعاون مع دار سك العملة الملكية الكندية، التي طبقت تقنية الطباعة الملونة الخاصة بها على وجهي هذه العملة الرائدة. ويظهر على الجانب الأمامي شعار النبالة لجزر البهاما مع عبارة " Commonwealth of The Bahamas" التي تشكل تاجاً حول شعار النبالة. طُليت عناصر شعار النبالة بالأزرق والأبيض والوردي والأخضر، ممثلة المارلين الأزرق وطائر الفلامنغو والصدفة المحارية. يوجد على الجانب الخلفي رسم لسفينة شراعية محلية مغطاة بطلاء أحمر وأبيض وبني في بحر مطلي باللون الأزرق، بالقرب من جزيرة، مصحوبًا بنقشي " THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS" ، و"50th ANNIVERSARY 1974-2024". بالإضافة إلى طرحها للتداول العام في 3 يونيو/حزيران 2024، تم توفير هذه العملة لهواة جمع العملات المعدنية في عبوات مخصصة.

كما قامت دار سك العملة بتطوير عملية طلاء كهربائي جديدة تعمل على إحداث تحول في تصنيع المنتجات الدائرية المطلية بالبرونز من خلال الاستغناء عن استخدام السيانيد المطلوب في الطلاء التقليدي وكذلك المواد الكيميائية القاسية اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفقاً للمعايير البلدية، وتحسين صحة الموظفين وسلامتهم. تنتج الكيمياء الجديدة لدار السك مواد مطلية بأمان وموثوقية لكل من العملات البرونزية أحادية اللون، وكذلك العملات ثنائية أو ثلاثية المعادن التي تُستخدم عادةً للفئات الأعلى.

تم تقديم جوائز التميز في العملات من قبل IACA في عام 2007 لتعزيز وتقدير التميز في إصدار العملات وإنتاجها ومعالجتها وإدارتها وتوزيعها. تفخر دار سك العملة الملكية الكندية بحصولها على العديد من الجوائز السابقة وآخرها:

أفضل عملة متداولة جديدة أو سلسلة عملات متداولة عن عملة متداولة ثنائية المعدن من فئة 2 دولار تتميز بحلقة خارجية مطلية بالنيكل الأسود هي الأولى من نوعها في العالم والتي تم إصدارها تكريماً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية (2023)؛

أفضل عملة تذكارية جديدة أو عملة متداولة تجريبية لعملة بربادوس المتداولة فئة 1 دولار المتوهجة في الظلام من فئة السمكة الطائرة المتداولة (2022)؛

الجائزة الخاصة لأفضل مبادرة عملة تم تنفيذها استجابة لجائحة كوفيد-19 (منظمة أخرى) لوسام التقدير لتكريم العاملين في الخطوط الأمامية وصانعي التغيير في المجتمع الكندي (2021)؛

تقنية التوكنات ثلاثية المعادن، ضمن فئة أفضل منتج أو ميزة أو ابتكار في توزيع العملات الجديدة (2019)

برنامجنا التذكاري 150 للعملة المعدنية التذكارية الكندية المتداولة في فئة أفضل برنامج اتصالات جديد (2017)؛

وتكريم مشترك مع البنك الاحتياطي النيوزيلندي عن عملة يوم أنزاك النيوزيلندية الملونة المتداولة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أنزاك في فئة أفضل عملة تذكارية أو عملة متداولة جديدة (2015).

يمكن الاطلاع على صور العملة المتداولة للبنك المركزي لجزر البهاما هنا .

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي، مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تُنتِج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها إحدى شركات التنقية لـ London وCOMEX Good Delivery، تُقَدم دار سك العملة أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة الأفضل في فئتها. وباعتبارها منظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، ولإنشاء أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تُدمج دار سك العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca‏، كما يمكن متابعة دار سكّ العملة من خلال لينكد إن، وفايسبوك وإنستغرام.

نُبذة عن الرابطة الدولية لشؤون العملات (IACA)

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، يتمثل هدف الرابطة الدولية لشؤون العملات في إجراء تبادل على الصعيد الدولي للتشاور والتعاون بشأن المسائل التي تهم أصحاب المصلحة في دورة المدفوعات النقدية فضلًا عن رد الجميل للمجال من خلال المزايا المقدمة من أعمال المشاريع والبرامج ومصادر المعلومات الخاصة بنا. تشمل الشركات الأعضاء جميع أصحاب المصلحة في دورة المدفوعات النقدية، بما في ذلك: البنوك المركزية، وجهات إصدار العملات، ووزارات المالية، والمطابع الحكومية والتجارية، ودور سك العملة الحكومية والتجارية، وشركات إدارة النقد، وجهات التوريد في مجال صناعة العملات، وجهات التوريد في مجال تداول الأموال النقدية.

