Royal Canadian Mint gana dos premios a la Excelencia en Monedas 2024 de IACA

-Royal Canadian Mint gana dos premios a la Excelencia en Monedas 2024 de la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios

La Casa de la Moneda obtiene el codiciado reconocimiento de la industria por la primera moneda de circulación a color de doble cara del mundo para el Banco Central de las Bahamas y su proceso de enchapado en bronce ambientalmente responsable

OTTAWA, ON, 31 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint se complace en haber ganado dos prestigiosos premios a la Excelencia en Monedas en la Conferencia de Monedas 2024 de la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios (IACA) en Lisboa, Portugal. La Casa de la Moneda fue reconocida por primera vez junto con el Banco Central de las Bahamas con el premio Best New Commemorative or Test Circulating Coin por una primera moneda en circulación del mundo que presentaba color de alta resolución tanto en el anverso como en el reverso de una moneda que conmemoraba el 50º aniversario del banco central. Además, el nuevo proceso ambientalmente responsable de la Casa de la Moneda para enchapar monedas de circulación de color bronce ganó el premio Best new coin product, process or manufacturing innovation.

"Royal Canadian Mint se dedica a promover el arte y la ciencia de la fabricación de monedas, no solo para Canadá y los canadienses, sino también para el beneficio de la industria monetaria global", dijo Marie Lemay, presidenta y consejera delegada de Royal Canadian Mint. "Ser reconocidos en dos categorías de premios por la IACA es un gran respaldo de nuestros homólogos a nuestra búsqueda de innovación, que ofrece un gran valor para los usuarios de monedas en circulación en todo el mundo y nos ayuda a encontrar formas más sostenibles y respetuosas de producir nuestros productos líderes en la industria".

La moneda de circulación de 25 centavos con fecha de 2024 celebra el 50 aniversario del Banco Central de las Bahamas. Se produjo en colaboración con Royal Canadian Mint, que aplicó su tecnología patentada de tampografía a color a ambos lados de esta innovadora moneda. El anverso presenta el escudo de armas de las Bahamas junto con las palabras "Commonwealth of The Bahamas" que forman una corona alrededor del escudo de armas. Los elementos del escudo de armas están pintados de azul, blanco, rosa y verde, resaltando el marlín azul, el flamenco y la caracola. En el reverso hay una representación de un balandro nativo, infundido con pintura roja, blanca y marrón, en el mar pintado de azul, cerca de una isla, acompañado de las inscripciones "THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS", "50th ANNIVERSARY 1974-2024". Además de entrar en circulación general el 3 de junio de 2024, esta moneda también se puso a disposición de los coleccionistas en un embalaje personalizado.

La Casa de la Moneda también desarrolló y amplió con éxito un nuevo proceso de galvanoplastia que está transformando la fabricación de productos de circulación bañados en bronce al eliminar el uso de cianuro requerido en el enchapado tradicional, así como los productos químicos agresivos necesarios para tratar las aguas residuales según los estándares municipales, y mejorar la salud y la seguridad de los empleados. La nueva química de la Casa de la Moneda produce de manera segura y confiable materiales bañados tanto para monedas monocromáticas de bronce como para monedas bimetálicas o trimetálicas que se usan típicamente para denominaciones más altas.

Los Premios a la Excelencia en Monedas fueron introducidos por la IACA en 2007 para promover y reconocer la excelencia en la emisión, producción, procesamiento, gestión y distribución de monedas. La Casa de la Moneda se enorgullece de haber sido reconocida a través de varios premios anteriores, más recientemente:

The Best New Circulating Coin or Coin Series por su moneda de circulación bimetálica de 2 dólares que presenta el primer anillo exterior niquelado negro del mundo emitido en honor a la difunta Reina Isabel II (2023);

Se pueden encontrar imágenes de la moneda en circulación del Banco Central de las Bahamas aquí .

Acerca de Royal Canadian Mint

Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas canadienses destinadas a la circulación. Mint es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Royal Canadian Mint, como refinería establecida en Londres y COMEX Good Delivery, también ofrece una gama completa de servicios de refinado de oro y plata, los mejores de su categoría. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera, Royal Canadian Mint integra prácticas medioambientales, sociales y de gobierno en todos los aspectos de sus operaciones.

Para más información acerca de Royal Canadian Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca.

Acerca de IACA

Trabajando en estrecha colaboración con el sector público y privado, el objetivo de IACA es proporcionar un intercambio internacional de consulta y colaboración sobre asuntos de interés para las partes interesadas en el ciclo de pagos en efectivo y retribuir a la industria a través de los beneficios proporcionados por nuestros diversos proyectos, programas y recursos de información. Las empresas miembros incluyen a todas las partes interesadas en el ciclo de pagos en efectivo, incluidos: bancos centrales; autoridades emisoras de moneda; ministerios de finanzas; imprentas estatales y comerciales; casas de moneda estatales y comerciales; empresas de gestión de efectivo; proveedores de la industria monetaria y proveedores de manejo de efectivo.

