加拿大皇家鑄幣厰榮獲兩項國際貨幣事務協會 2024 年度卓越貨幣獎

鑄幣廠憑藉為巴哈馬中央銀行打造的全球首枚雙面彩色流通硬幣及其環保的鍍青銅工藝,贏得業界夢寐以求的認可

安大略省渥太華2024年11月1日 /美通社/ -- 加拿大皇家鑄幣厰欣然宣布,在葡萄牙里斯本舉行的國際貨幣事務協會 (IACA) 2024 年硬幣會議上,其勇奪兩項卓越貨幣大獎,成績斐然。鑄幣廠與巴哈馬中央銀行攜手合作,憑藉一枚全球首創、雙面均採用高解像度彩色的流通硬幣,首次奪得「最佳全新紀念或測試流通硬幣獎」。該枚硬幣用作紀念巴哈馬中央銀行成立 50 週年。此外,鑄幣廠研發的全新環保鍍青銅流通硬幣技術工藝,亦榮獲「最佳全新硬幣產品、工藝或製造創新獎」,備受肯定。

「加拿大皇家鑄幣廠致力於推動硬幣製造的藝術和科學發展,這不僅是為了加拿大和加拿大人,也是為了造福全球貨幣產業,」加拿大皇家鑄幣廠總裁兼行政總裁 Marie Lemay 表示,「能夠在兩個獎項類別中獲得 IACA 的認可,無疑是對我們不斷追求創新的極大肯定。我們的創新成果為全球流通硬幣使用者帶來了巨大價值,亦有助我們以更環保、更可持續的方式生產業界領先的產品。」

2024 年份的 25 分流通硬幣,旨在慶祝巴哈馬中央銀行成立 50 週年。這枚極具開創性的硬幣,是與加拿大皇家鑄幣廠攜手鑄造,硬幣的正反兩面均應用了鑄幣廠獨有的彩色移印技術。硬幣的正面印有巴哈馬的國徽,周圍環繞著「Commonwealth of The Bahamas」(巴哈馬聯邦)字樣,構成一個皇冠。國徽上的藍槍魚、火烈鳥和海螺殼等元素,以藍色、白色、粉紅色和綠色等色彩點綴,栩栩如生。硬幣的背面則描繪了一艘塗有紅色、白色和棕色的當地單桅帆船,航行在藍色的海洋上,臨近一座島嶼,並附有「THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS」(巴哈馬中央銀行)和「50th ANNIVERSARY 1974-2024」(50 週年紀念 1974-2024)字樣。除了在 2024 年 6 月 3 日正式流通之外,這款硬幣亦以特製包裝的形式推出,供收藏家收藏。

鑄幣廠還開發並成功應用了一種全新的電鍍工藝,淘汰了傳統電鍍過程中所需的氰化物,以及處理廢水至符合市政標準時需要使用的有害化學物質,改善了員工的健康和安全狀況,從而革新鍍青銅流通硬幣的生產方式。鑄幣廠新研發的化學工藝能安全可靠地生產電鍍物料,適用於製作青銅單色硬幣,以及一般用於更高面額的雙金屬或三金屬硬幣。

卓越貨幣獎由 IACA 於 2007 年設立,旨在促進和表彰業界在貨幣發行、生產、加工、管理和分配等各方面的卓越成就。鑄幣廠很榮幸透過多次獲得此獎項獲得認可,此前幾次獲獎記錄為:

2023 年,憑藉其雙金屬 2 美元流通硬幣獲得「 最佳全新流通硬幣或硬幣系列獎 」。這款硬幣採用全球首創的黑色鍍鎳外圈,以紀念已故的英女皇伊利沙伯二世;

」。這款硬幣採用全球首創的黑色鍍鎳外圈,以紀念已故的英女皇伊利沙伯二世; 2022 年,憑藉巴巴多斯 1 美元夜光飛魚流通硬幣獲得「 最佳全新紀念或測試流通硬幣獎 」;

」; 2021 年,憑藉表彰加拿大前線工作人員和社區傑出貢獻者的紀念獎章,獲得「 應對新冠疫情做出最佳貨幣舉措(其他組織)特別獎 」;

」; 2019 年,憑藉其三金屬代幣技術,獲得「 最佳全新硬幣產品、功能或分配創新 類別獎」;

類別獎」; 2017 年,憑藉其加拿大 150 週年紀念流通硬幣計劃,獲得「 最佳全新傳播計劃 類別獎」;

類別獎」; 2015 年,與紐西蘭儲備銀行共同憑藉紐西蘭 50 分澳紐軍團 100 週年彩色流通硬幣,獲得「最佳全新紀念或測試流通硬幣類別獎」。

巴哈馬中央銀行流通硬幣的圖片可在 此處 查看。

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是皇家企業,負責加拿大流通硬幣鑄造和分配。該鑄幣廠是全球規模最大兼功能最齊備鑄幣廠之一,生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品,以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。它已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所 (COMEX) 確立為優質精煉廠商,並提供全方位頂級金銀精煉服務。皇家加拿大鑄幣廠在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐,而成為致力更保護環境,締造安全及包容工作場所,並於自身營運社區帶來正面影響的機構。

如欲深入瞭解皇家加拿大鑄幣廠、產品和服務,請瀏覽 www.mint.ca。請於 LinkedIn、Facebook 和 Instagram,關注皇家加拿大鑄幣廠。

關於 IACA

IACA 與公營及私營機構緊密合作,致力為現金支付週期的持份者提供一個國際交流平台,就共同關注的議題進行諮詢和協作,並透過我們的各項項目工作、計劃和資訊資源,回饋業界。IACA 的會員公司涵蓋現金支付週期中的所有持份者,包括:各國中央銀行、貨幣發行機構、財政部門、國營及商業印刷廠、國營及商業鑄幣廠、現金管理公司、貨幣產業供應商及現金處理方案供應商。

如需更多資訊,歡迎聯絡:

Alex Reeves

資深公共事務經理

(613) 884-6370

[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)