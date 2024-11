カナダ造幣局、国際通貨協会の2024年最優秀通貨賞を2部門で受賞

カナダ造幣局、バハマ中央銀行向け世界初の両面カラー流通硬貨と環境配慮型の青銅めっき工程で業界の高い評価を獲得

オタワ(オンタリオ州), 2024年11月1日 /PRNewswire/ -- カナダ造幣局(Royal Canadian Mint)は、ポルトガル・リスボンで開催された国際通貨協会(IACA)主催の2024年通貨カンファレンスにおいて、栄誉ある「最優秀通貨賞」を2部門で受賞しました。カナダ造幣局は、バハマ中央銀行と共に、表裏両面に高解像度カラーを施した世界初の流通記念硬貨で「最優秀新記念硬貨または試験流通硬貨賞」を受賞しました。この硬貨はバハマ中央銀行の創設50周年を記念するものです。また、カナダ造幣局の新たな環境配慮型青銅色流通硬貨のめっき工程が、「最優秀新硬貨製品・プロセスまたは製造技術革新賞」を受賞しました。

「カナダ造幣局は、カナダおよびカナダ国民のためだけでなく、世界の通貨業界の発展にも貢献すべく、硬貨製造の技術と芸術の向上に尽力しています。」とカナダ造幣局の社長兼CEOであるマリー・ルメイ氏は述べました。「IACAによる2つの部門での受賞は、革新を追求する我々の取り組みに対する業界からの大変高い評価であり、世界中の流通硬貨の利用者に大きな価値を提供するとともに、より配慮された持続可能な方法で業界をリードする製品を生産する一助となっています。」

2024年発行の25セント流通硬貨は、バハマ中央銀行の50周年を記念しています。この画期的な硬貨は、カナダ造幣局との協力のもと製造され、同局の独自のカラーパッド印刷技術が表裏両面に施されています。表面にはバハマの国章が描かれており、「Commonwealth of The Bahamas(バハマ国)」の文字が国章を囲むように配置されています。国章の一部は青、白、ピンク、緑で彩色され、ブルーマーリン、フラミンゴ、そして巻貝が際立つデザインとなっています。裏面には、青く塗られた海と島の近くに、赤、白、茶で彩色されたバハマの伝統的なスループ船が描かれており、「THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS(バハマ中央銀行)」、「50th ANNIVERSARY 1974-2024(50周年記念 1974年~2024年)」の文字が添えられています。この硬貨は、2024年6月3日より一般流通に加え、コレクター向けに特別なパッケージで提供されました。

また、カナダ造幣局は、従来のめっき工程で必要とされていたシアン化物および廃水処理における厳しい化学薬品を排除する新たな電解めっきプロセスを開発し、青銅めっきの流通製品の製造を一新しました。このプロセスにより、従業員の健康と安全も向上しています。カナダ造幣局の新しい化学技術により、単色の青銅硬貨だけでなく、高額硬貨に使用される二色または三色の複合金属硬貨用のめっき素材も、安全かつ安定して製造できるようになりました。

「最優秀通貨賞」は、通貨の発行、生産、処理、管理、流通における卓越性を促進し、評価することを目的として、IACAにより2007年に導入されました。カナダ造幣局は、これまでにも数々の賞を受賞しており、最近の受賞歴としては以下のものがあります。

最優秀流通硬貨または硬貨シリーズ賞 :故エリザベス女王 2 世を称えて発行された、世界初の黒色ニッケルメッキ外輪を特徴とする 2 ドル複合金属流通硬貨( 2023 年)。

最優秀新記念硬貨または試験流通硬貨賞 :バルバドスのために製造した 1 ドル硬貨「発光フライングフィッシュ」流通硬貨( 2022 年)。

新型コロナウイルスパンデミックに対応して実施された最優秀通貨イニシアティブ(他の組織) 特別賞:カナダの最前線労働者と地域貢献者を称える表彰メダル( 2021 年)。

最優秀新硬貨製品・機能または流通革新 部門:三層構造硬貨技術( 2019 年)。

最優秀新コミュニケーションプログラム 部門:カナダ建国 150 周年記念流通硬貨プログラム( 2017 年)。

最優秀新記念硬貨または試験流通硬貨賞 部門:ニュージーランド準備銀行と共同で受賞した、ニュージーランドの 50 セントアンザック 100 周年カラー流通硬貨( 2015 年)。

バハマ中央銀行の流通硬貨の画像はこちらでご覧いただけます。

カナダ造幣局について

カナダ造幣局は、カナダの流通貨幣の鋳造と流通を担当する国営企業です。造幣局は世界最大で最も多様な造幣局の1つで、受賞したコレクターコインや市場をリードする地金製品、名声あるカナダの軍人や民間人を称えるものを生産しています。ロンドンおよびCOMEXグッドデリバリーリファイナーとして創設された造幣局は、あらゆる領域でクラス最高の金銀精錬サービスも提供しています。環境をもっと大切にし、安全かつ包摂的な職場を育て、地元に好影響を及ぼそうと努力する組織として、造幣局は運営のあらゆる局面で環境、社会、ガバナンスの実践を統合しています。

造幣局およびその製品、サービスの詳細については、www.mint.ca をご覧ください。もしくはLinkedIn、Facebook 、Instagram でフォローしてください。

IACAについて

IACAは、公共および民間セクターと協力し、現金決済サイクルに関わる利害関係者が関心を寄せる課題についての相談や協力の場を国際的に提供するとともに、さまざまなプロジェクト業務、プログラム、情報資源を通じて業界に貢献することを目指しています。加盟企業は、現金決済サイクルに関わるすべての利害関係者を網羅しており、中央銀行、通貨発行機関、財務省、国営および民間の印刷所、国営および民間の造幣局、現金管理会社、通貨業界の供給業者および現金取扱い供給業者が含まれます。

