DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE MÜNZANSTALT GEWINNT ZWEI INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CURRENCY AFFAIRS 2024 AUSZEICHNUNGEN FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN IM BEREICH WÄHRUNG

Die Münzprägeanstalt erhält begehrte Branchenanerkennung für die weltweit erste doppelseitige farbige Umlaufmünze für die Central Bank of the Bahamas und ihr umweltfreundliches Bronzebeschichtungsverfahren

OTTAWA, ON, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint freut sich, auf der Münzkonferenz 2024 der International Association of Currency Affairs (IACA) in Lissabon, Portugal, zwei angesehene Auszeichnungen für hervorragende Leistungen im Bereich Währung erhalten zu haben. Die erste Auszeichnung erhielt die Münzanstalt zusammen mit der Zentralbank der Bahamas mit dem Preis für die beste neue Gedenk- oder Test-Umlaufmünze für die weltweit erste Umlaufmünze mit hochauflösender Farbe sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite einer Münze zum 50-jährigen Bestehen der Zentralbank. Außerdem wurde das neue, umweltfreundliche Verfahren der Münzanstalt zur Beschichtung der bronzefarbenen Umlaufmünzen mit dem Preis für das beste neue Münzprodukt, den besten Prozess oder die beste Herstellungsinnovation ausgezeichnet.

„Die Royal Canadian Mint widmet sich der Weiterentwicklung der Kunst und Wissenschaft der Münzherstellung, nicht nur für Kanada und die Kanadier, sondern auch zum Nutzen der globalen Währungsindustrie", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Die Anerkennung in zwei Preiskategorien durch die IACA ist eine enorme Bestätigung unseres Innovationsstrebens, das den Benutzern von Umlaufmünzen auf der ganzen Welt einen großen Nutzen bringt und uns hilft, schonendere und nachhaltigere Wege zur Herstellung unserer branchenführenden Produkte zu finden."

Die 25-Cent-Umlaufmünze mit dem Prägejahr 2024 feiert das 50-jährige Bestehen der Central Bank of The Bahamas. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Royal Canadian Mint hergestellt, die auf beiden Seiten dieser bahnbrechenden Münze ihre eigene Farbdrucktechnik anwendet. Die Vorderseite zeigt das Wappen der Bahamas zusammen mit den Worten „Commonwealth of The Bahamas", die eine Krone um das Wappen bilden. Die Elemente des Wappens sind in Blau, Weiß, Rosa und Grün gehalten, wobei der blaue Marlin, der Flamingo und die Muschel hervorgehoben werden. Auf der Rückseite ist die Darstellung einer einheimischen Schaluppe in roter, weißer und brauner Farbe in einem blau gestrichenen Meer in der Nähe einer Insel zu sehen, begleitet von den Aufschriften „THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS", „50th ANNIVERSARY 1974-2024". Diese Münze kommt nicht nur am 3. Juni 2024 in den allgemeinen Umlauf, sondern wird auch in einer Sonderverpackung für Sammler angeboten.

Die Münze hat außerdem ein neues Galvanisierungsverfahren entwickelt und erfolgreich eingeführt, das die Herstellung von bronzebeschichteten Umlaufprodukten verändert, indem es den Einsatz von Zyanid, das bei der herkömmlichen Beschichtung benötigt wird, sowie von aggressiven Chemikalien, die für die Aufbereitung des Abwassers nach kommunalen Standards erforderlich sind, überflüssig macht und die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter verbessert. Die neue Chemie der Münze stellt sicher und zuverlässig galvanische Materialien sowohl für einfarbige Bronzemünzen als auch für bi- oder trimetallische Münzen her, die üblicherweise für höhere Stückelungen verwendet werden.

Die Excellence in Currency Awards wurden von der IACA im Jahr 2007 eingeführt, um herausragende Leistungen bei der Ausgabe, Herstellung, Verarbeitung, Verwaltung und Verteilung von Bargeld zu fördern und anzuerkennen. Die Münze ist stolz darauf, bereits mehrfach ausgezeichnet worden zu sein, zuletzt mit einem Preis:

Beste neue Umlaufmünze oder Münzserie für die 2-Dollar -Umlaufmünze aus Bimetall mit dem weltweit ersten schwarz vernickelten Außenring, die zu Ehren der verstorbenen Königin Elisabeth II. ausgegeben wurde (2023);

für die -Umlaufmünze aus Bimetall mit dem weltweit ersten schwarz vernickelten Außenring, die zu verstorbenen Königin Elisabeth II. ausgegeben wurde (2023); Der Best New Commemorative or Test Circulating Coin für die Barbados $1 Glow-in-the-Dark Flying Fish Umlaufmünze (2022);

für die Glow-in-the-Dark Flying Fish Umlaufmünze (2022); Best Currency Initiative Implemented in Response to the Covid-19 Pandemic (Other Organization) Sonderpreis für die Recognition Medal zur Ehrung von Kanadas Frontline Workers und Community Difference Makers (2021);

Sonderpreis für die Recognition Medal zur Ehrung von Kanadas Frontline Workers und Community Difference Makers (2021); Unsere Tri-Metal-Token-Technologie, in der Kategorie Bestes neues Münzprodukt, beste Funktion oder beste Vertriebsinnovation (2019)

(2019) unser Programm für Kanada 150-Gedenkmünzen in der Kategorie Bestes neues Kommunikationsprogramm (2017); und

(2017); und Gemeinsame Anerkennung mit der Reserve Bank of New Zealand für Neuseelands farbige 50-Cent -Umlaufmünze zum 100. Jahrestag des Anzac-Jubiläums in der Kategorie Best New Commemorative or Test Circulating Coin (2015).

Abbildungen der Umlaufmünze der Central Bank of the Bahamas finden Sie hier .

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine staatliche Einrichtung, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullions (Anlagemünzen) als auch die angesehenen kanadischen militärischen und zivilen Gedenkstücke herausgegeben. Darüber hinaus ist die Mint auch in London und in der Verfeinerung von COMEX-Gütern tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Verfeinerungen ihrer Art. Als Einrichtung und Unternehmen strebt die Mint den bestmöglichen Umweltschutz an und bemüht sich, günstig auf die Gemeinschaften ihrer Tätigkeit einzuwirken. The Mint bindet die Aspekte Umwelt, Soziales und Führung/Leitung in jeder Hinsicht in seine Operationen ein.

Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Münze auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

Über IACA

Die IACA arbeitet Hand in Hand mit dem öffentlichen und privaten Sektor und hat sich zum Ziel gesetzt, einen internationalen Austausch für Konsultationen und Zusammenarbeit in Angelegenheiten zu schaffen, die für die Akteure des Bargeldzahlungskreislaufs von Interesse sind, und der Branche durch die Vorteile unserer verschiedenen Projekte, Programme und Informationsquellen etwas zurückzugeben. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören alle am Bargeldzahlungszyklus Beteiligten, darunter auch Zentralbanken; Währungsausgabestellen; Finanzministerien; staatliche und kommerzielle Druckereien; staatliche und kommerzielle Münzanstalten; Cash-Management-Unternehmen; Lieferanten der Währungsindustrie und Anbieter von Bargeldbearbeitung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alex Reeves

Senior Manager, Public Affairs

(613) 884-6370

[email protected]