LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REMPORTE DEUX PRIX EXCELLENCE IN CURRENCY AWARD 2024 DE L'INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CURRENCY AFFAIRS

La Monnaie se voit décerner des distinctions convoitées au sein de l'industrie pour la première pièce colorée sur les deux côtés au monde, conçue pour la Banque centrale des Bahamas, ainsi que pour son processus de placage de bronze responsable

OTTAWA, ON, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne se réjouit d'avoir remporté deux prix décernés lors des Excellence in Currency Awards de l'International Association of Currency Affairs (IACA), présentés à la Coin Conference de 2024 à Lisbonne, au Portugal. Tout d'abord, la pièce qu'elle a conçue en collaboration avec la Banque centrale des Bahamas a remporté le prix Meilleure nouvelle pièce commémorative ou pièce de circulation d'essai; émise à l'occasion du 50e anniversaire de cette institution, elle est la première pièce de circulation au monde à être rehaussée d'une coloration à haute résolution sur les deux côtés. Ensuite, son nouveau processus de placage de bronze responsable destiné aux pièces de circulation a obtenu le prix Meilleure innovation en matière de produit, de procédé ou de fabrication de pièces de monnaie.

« La Monnaie royale canadienne est déterminée à élever continuellement l'art et la science de la fabrication des pièces, non seulement au service du Canada et de sa population, mais pour le secteur mondial du monnayage », déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Ces deux distinctions de l'IACA sont une formidable marque de reconnaissance de la part de nos pairs à l'égard de notre quête d'innovation, qui apporte énormément de valeur aux utilisateurs de pièces de circulation du monde entier, tout en nous aidant à trouver de nouvelles façons durables et bienveillantes de fabriquer des produits à l'avant-garde de l'industrie. »

Cette pièce de circulation de 25 cents millésimée 2024 souligne le 50e anniversaire de la Banque centrale des Bahamas. Elle a été produite en collaboration avec la Monnaie royale canadienne, qui a employé sa technique exclusive de tampographie couleur des deux côtés de cette pièce avant-gardiste. À l'avers figurent les armoiries des Bahamas, autour desquelles l'inscription « Commonwealth of The Bahamas » rappelle une couronne. Des touches de couleur bleues, blanches, roses et vertes rehaussent le makaire bleu, le flamant rose et le coquillage des armoiries. Au revers figurent un voilier traditionnel du pays aux tons de rouge, de blanc et de brun, représenté sur fond d'océan bleu à proximité d'une île, ainsi que les inscriptions « THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS » et « 50th ANNIVERSARY 1974–2024 ». La pièce, qui circule depuis le 3 juin 2024, est aussi offerte aux collectionneurs dans un emballage spécial.

La Monnaie a également mis au point et a déployé à grande échelle un nouveau processus d'électroplacage qui révolutionne le placage du bronze sur les pièces de circulation en éliminant le recours au cyanure, qui est utilisé dans le placage traditionnel, et à d'autres produits chimiques nocifs employés pour le traitement des eaux usées selon les normes municipales, ce qui protège davantage la santé et la sécurité du personnel. Ce processus permet à la Monnaie de produire, en toute sécurité et de façon fiable, des matériaux plaqués pour ses pièces entièrement en bronze ainsi que pour les pièces bimétalliques ou trimétalliques aux valeurs nominales plus élevées.

Les prix Excellence in Currency Awards ont été créés par l'IACA en 2007 afin de promouvoir et de récompenser l'excellence dans l'émission, la fabrication, le traitement, la gestion et la distribution des pièces de monnaie et des billets de banque. La Monnaie a d'ailleurs eu la fierté de recevoir plusieurs autres prix, dont les plus récents sont :

le prix Meilleure nouvelle pièce de circulation ou série pour sa pièce bimétallique de 2 $ rehaussée d'un anneau extérieur plaqué de nickel noir, une autre première mondiale, émise en hommage à la défunte reine Elizabeth II (2023);

le prix Meilleure nouvelle pièce commémorative ou pièce de circulation d'essai pour la pièce de circulation photoluminescente de 1 $ – Poisson Volant, fabriquée pour la Barbade (2022);

le prix spécial Meilleure initiative en matière de monnaie en contexte de pandémie de COVID-19 (catégorie « autre organisation ») pour la Médaille de reconnaissance en hommage aux travailleurs de première ligne du Canada et aux personnes qui apportent une contribution positive à la collectivité (2021);

le prix Meilleure innovation en matière de pièce, de caractéristique ou de distribution pour sa technologie d'épreuve trimétallique (2019);

le prix Meilleur nouveau programme de communications pour son programme de pièces de circulation commémoratives Canada 150 (2017);

de concert avec la Reserve Bank of New Zealand , le prix Meilleure nouvelle pièce commémorative ou pièce de circulation d'essai pour la pièce de circulation colorée de 50 cents de la Nouvelle-Zélande soulignant le centenaire de l' ANZAC (2015).

