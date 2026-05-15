Royal Canadian Mint、新1ドル流通硬貨でFIFAワールドカップ2026TM/MCのカナダ開催を祝福

カナダ・バンクーバー、2026年5月15日 /PRNewswire/ -- FIFAワールドカップ2026TM/MCがカナダで開催されるのに合わせ、Royal Canadian Mintは、世界最大のスポーツイベントの今大会を記念する新1ドル流通硬貨を発行し、数百万人のサッカーファンの興奮を分かち合います。FIFAワールドカップTM/MCの歴史上初めて、FIFAワールドカップ2026TM/MCはカナダ、メキシコ、米国で開催され、3カ国による共同開催となります。カナダで行われる試合はトロントとバンクーバーで開催され、カナダ男子代表チームも両会場でプレーする予定であることから、Royal Canadian MintとFIFAの関係者は本日、バンクーバーのBCプレイスのピッチに立ち、FIFAワールドカップ2026TM/MC記念1ドル流通硬貨を披露しました。打刻版とカラー版で製造されるこの新しい記念硬貨は、5月14日から流通を開始します。

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François-Philippe Champagne財務・国税大臣は、次のように述べました。「FIFAワールドカップ2026はわが国にとって画期的な瞬間であり、この1ドル流通硬貨は、私たちの地域社会に世界を迎えることに伴う誇りと一体感を表現しています。カナダ国民は、スポーツには人々を一つにする力があることを理解しています。そのため、このイベントは、過去20年間で最大規模となる、スポーツ分野への最近の7億5,500万ドルの投資と非常によく合致しています。この硬貨は、経済機会を生み出し、新世代のカナダ国民に刺激を与える世界的イベントを、真にカナダらしい形で祝う具体的な手段です。」

Royal Canadian Mint暫定社長兼CEOのSimon Kamel氏は、次のように述べました。「Royal Canadian Mintは、長年にわたり数々のカナダの偉大なスポーツの瞬間を硬貨に表現してきたことを誇りに思っており、カナダで初めて開催されるFIFAワールドカップ男子大会の試合を記念する流通硬貨により、新たな節目を祝えることをうれしく思います。カナダのファンが、ワールドカップ大会で初めて自国の地でプレーするチームを一丸となって応援する中で、手元に残せる末永い記念品を作り上げたことを誇りに思います。」

カナダ人アーティストのGlen Greenがデザインした裏面の中心的な意匠は、FIFA26 CANのメープルリーフ・モザイクの上部で構成されており、カラー版硬貨ではオレンジ色と赤色の四角形で強調され、サッカーのヒーローを応援するために一体となるファンのコミュニティを想起させます。その左側にはFIFAワールドカップ2026TM/MCの公式エンブレムの彫刻があり、右側には動きのあるサッカーボールが描かれ、その下にはカナダの開催都市として「Toronto」と「Vancouver」が刻まれています。これらの要素は、「FIFA WORLD CUP 26TM/MC」および「COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26MC/TM」という銘文で縁取られています。

硬貨の表面には、カナダ人アーティストSteven RosatiによるKing Charles III陛下の肖像が描かれています。

FIFA副会長兼Concacaf会長のVittorio Montagliani氏は、次のように述べました。「今日、FIFAワールドカップ2026がカナダの歴史に正式に刻まれることで、私たちは国の物語に新たな章を加えます。カナダ全土の人々は、この非常に特別な硬貨を手に取ることができます。これは大きな物語を宿す小さな品であり、大会以上のもの、すなわち世界の舞台で開催国を務めるカナダの役割を表しています。そして、この夏に世界を迎える準備を進める中での、私たちの共有する高揚感も表しています。」

2026年6月11日から7月19日まで、トロントとバンクーバーでFIFAワールドカップ2026TM/MCの試合が計13試合開催されます。カナダ男子代表チームも同大会への出場権を獲得しており、カナダのファンにとって、両開催都市で自国代表チームのプレーを観戦できる初めての機会となります。

300万枚（うち200万枚はカラー版）の発行枚数に限定されたこの新しい1ドル記念流通硬貨は、2026年5月14日に流通を開始します。カナダ国民は、銀行支店や企業が1ドル硬貨の在庫を補充する際、おつりの中でこの硬貨を目にすることになります。

カラー版と無着色版はいずれも、Canada Welcomes the World、Official FIFA World CupTM/MC Mascot、The Matchというテーマを描いたニッケルめっき鋼製25セント硬貨3枚を含む5枚組セットで提供されます。可変印刷によって、パッケージの配色にFIFA公式パレット内で無数の組み合わせが生まれたため、同じセットは2つとしてありません。

打刻版とカラー版の25枚入りSpecial Wrap Rollsも用意されており、両タイプのロールに加え、記念流通硬貨の打刻版とカラー版を収めたSpecial Wrap Roll Box Setも販売されます。

今年初め、Royal Canadian Mintは、FIFAワールドカップ2026TM/MCを祝う貴金属コレクター硬貨の幅広いコレクションを発売しました。これらの精巧に作られた貨幣製品の詳細情報や、FIFAワールドカップTM/MCに関する興味深い情報は、www.mint.ca/soccerでご覧いただけます。

FIFAワールドカップ2026TM/MC収集用硬貨は、カナダ国内では1-800-267-1871、米国では1-800-268-6468でRoyal Canadian Mintにお問い合わせいただくか、www.mint.caからオンラインで注文できます。これらはRoyal Canadian Mintのブティックのほか、参加しているCanada Post店舗を含む同造幣局の世界的なディーラーおよび販売代理店ネットワークでもお求めいただけます。

Royal Canadian Mintについて

Royal Canadian Mintは、カナダの流通硬貨の鋳造と流通を担う国営企業です。Royal Canadian Mintは、受賞歴のあるコレクター硬貨、市場をリードする地金製品、カナダの権威ある軍人・民間人向け栄典記章を製造する、世界最大級かつ最も多用途な造幣局の一つです。ロンドンおよびCOMEXのGood Delivery認定精錬業者としての地位が確立されている同造幣局は、最高水準の金・銀精錬サービスも幅広く提供しています。

Royal Canadian Mintは、環境への配慮を一層高め、安全でインクルーシブな職場を育み、事業を展開する地域社会にプラスの影響をもたらすことを目指す組織として、事業運営のあらゆる側面に環境・社会・ガバナンスの実践を組み込んでいます。

Royal Canadian Mintならびにその製品およびサービスの詳細については、www.mint.caをご覧ください。LinkedIn、Facebook、InstagramでRoyal Canadian Mintをフォローしてください。

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SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)