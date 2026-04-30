杜拜國際金融中心於 2026 年第一季錄得客戶強勢增長，令杜拜作為環球金融、商業與創新樞紐的地位越加穩固

企業接連進駐，反映全球資金流向的重大轉變，因為儘管環球局勢動盪不定，機構及投資者仍重申對杜拜及杜拜國際金融中心的堅定承諾。 在此形勢下，杜拜脱穎而出，成為全球矚目的首選樞紐，朝着躋身世界頂尖四大金融中心的願景更進一步。

在杜拜國際金融中心設立業務的新公司包括 Arrowpoint Investment Partners (AIP Management)、Braemar Securities、Blue Mountain Capacity、Janus Henderson Investors、Keystone Financial Solutions、National Bank of Canada、Photon Dance、Prospera Wealth Management、RV Capital Management 及 Ryan Specialty (DIFC) Limited。

杜拜國際金融中心行政總裁 Essa Kazim 閣下指出：「杜拜穩居全球十大金融中心之列，尤其在環球局勢不明朗之際，更展現酋長國宏圖的深遠力量，以及杜拜國際金融中心在此宏圖中始終擔當的關鍵角色。 杜拜國際金融中心一直致力提升投資者信心、強化法律與監管透明度，以及吸引環球資本，這些貢獻對鞏固杜拜作為領先金融樞紐的地位發揮關鍵作用。 此等持續進展，有助推動杜拜經濟議程 (D33) 的遠大抱負，進一步鞏固杜拜在全球經濟格局中的關鍵支柱地位。」

受惠於受監管金融機構的持續需求，杜拜國際金融中心在 2026 年第一季的金融服務授權數目，較去年同期增加 21%。

2026 年第一季，158 間基金會於杜拜國際金融中心註冊成立，與去年同期相比增幅達 108%。

杜拜國際金融中心提早完成 DIFC Square 項目，並於交付前已實現全面進駐。 杜拜國際金融中心極具標誌性的扎比爾區 (Zabeel District) 擴建工程正按計劃推進，旨在創造融合商業、住宅與生活時尚的未來型願景之地。

SOURCE DIFC