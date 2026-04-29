Le DIFC enregistre une forte croissance de sa clientèle au premier trimestre 2026, ce qui renforce la position de Dubaï en tant que destination mondiale pour la finance, les affaires et l'innovation.

DUBAI, EAU, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Dubaï (DIFC), le principal centre financier mondial de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud, a annoncé une forte dynamique au cours des trois premiers mois de 2026, attirant de nouveaux clients mondiaux, régionaux et locaux.

DIFC

775 nouvelles entreprises ont établi leur présence régionale au DIFC au cours du premier trimestre de 2026, ce qui témoigne de l'importance du centre pour la finance, les affaires et l'innovation. Cela représente une augmentation de 62 % par rapport à la même période en 2025, où 478 entreprises s'étaient installées dans le Centre. Les résultats ont été particulièrement bons en mars 2026, avec 258 entreprises ayant établi une présence, contre 162 en mars 2025, soit une croissance de 59 % en glissement annuel.

L'afflux continu d'entreprises reflète une évolution plus large des flux financiers mondiaux, les institutions et les investisseurs réaffirmant leur engagement envers Dubaï et le DIFC en dépit de l'incertitude mondiale persistante. Dans ce contexte, Dubaï s'est imposé comme une plaque tournante mondiale privilégiée, renforçant ainsi son ambition de se classer parmi les quatre premiers centres financiers du monde.

Parmi les nouvelles entreprises qui se sont établies au DIFC figurent Arrowpoint Investment Partners (AIP Management), Braemar Securities, Blue Mountain Capacity, Janus Henderson Investors, Keystone Financial Solutions, Banque nationale du Canada, Photon Dance, Prospera Wealth Management, RV Capital Management et Ryan Specialty (DIFC) Limited.

Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a déclaré : "La position de Dubaï en tant que centre financier classé parmi les dix premiers au monde, en particulier en période d'incertitude mondiale, reflète la force de la vision de l'émirat et le rôle central que le DIFC continue de jouer pour la mettre en œuvre. La contribution du DIFC à l'amélioration de la confiance des investisseurs, au renforcement de la transparence juridique et réglementaire et à l'attraction des capitaux mondiaux reste déterminante pour renforcer la position de Dubaï en tant que centre financier de premier plan. Ces progrès soutenus soutiennent les ambitions de l'agenda économique de Dubaï (D33) et renforcent le rôle de Dubaï en tant que pilier essentiel du paysage économique mondial".

Reflétant la demande soutenue des institutions financières réglementées, le DIFC a enregistré une augmentation de 21 % des autorisations de services financiers au cours du premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l'année dernière.

158 fondations ont été enregistrées au DIFC au cours du premier trimestre 2026, ce qui représente une croissance de 108 % par rapport à la même période l'année dernière.

Le DIFC a achevé le DIFC Square en avance sur le calendrier et l'a entièrement occupé avant la remise des clés. Les travaux d'agrandissement du quartier historique de Zabeel District, au DIFC, se poursuivent comme prévu, créant ainsi une destination prête pour l'avenir qui allie des offres commerciales, résidentielles et de style de vie.

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