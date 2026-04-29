- DIFC registra un fuerte crecimiento de clientes en el primer trimestre de 2026, lo que refuerza la posición de Dubái como destino global para las finanzas, los negocios y la innovación

DUBAI, EAU, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dubai International Financial Centre (DIFC), el principal centro financiero mundial de la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional, anunció un fuerte impulso durante los primeros tres meses de 2026, atrayendo a nuevos clientes globales, regionales y locales.

DIFC

Durante el primer trimestre de 2026, 775 nuevas empresas establecieron su presencia regional en el DIFC, lo que refleja la importancia del Centro para las finanzas, los negocios y la innovación. Esto representa un aumento del 62 % con respecto al mismo período de 2025, cuando 478 empresas se instalaron en el Centro. El rendimiento fue particularmente sólido en marzo de 2026, con 258 empresas estableciendo su presencia, frente a las 162 de marzo de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual del 59 %.

La continua llegada de empresas refleja un cambio más amplio en los flujos financieros globales, a medida que las instituciones e inversores reafirman su compromiso con Dubái y el DIFC a pesar de la persistente incertidumbre global. En este contexto, Dubái se ha consolidado como un centro global preferido, impulsando su ambición de figurar entre los cuatro principales centros financieros del mundo.

Entre las nuevas empresas que se están estableciendo en el DIFC se incluyen Arrowpoint Investment Partners (AIP Management), Braemar Securities, Blue Mountain Capacity, Janus Henderson Investors, Keystone Financial Solutions, National Bank of Canada, Photon Dance, Prospera Wealth Management, RV Capital Management y Ryan Specialty (DIFC) Limited.

SE Essa Kazim, Gobernador, DIFC, comentó: "La posición de Dubái entre los diez principales centros financieros del mundo, especialmente en un periodo de incertidumbre global, refleja la solidez de la visión del Emirato y el papel fundamental que el DIFC sigue desempeñando para materializarla. La contribución del DIFC a la mejora de la confianza de los inversores, el fortalecimiento de la transparencia legal y regulatoria, y la atracción de capital global sigue siendo crucial para consolidar la posición de Dubái como centro financiero líder. Este progreso sostenido respalda las ambiciones de la Agenda Económica de Dubái (D33), consolidando aún más el papel de Dubái como pilar fundamental en el panorama económico mundial".

Como reflejo de la demanda constante de las instituciones financieras reguladas, el DIFC registró un aumento del 21 % en las autorizaciones de servicios financieros durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Se registraron 158 fundaciones en el DIFC durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 108 % con respecto al mismo período del año anterior.

El DIFC finalizó la construcción de DIFC Square antes de lo previsto, logrando la ocupación total antes de su entrega. El progreso en la expansión del emblemático Distrito Zabeel del DIFC continúa según lo planeado, creando un destino preparado para el futuro que combina ofertas comerciales, residenciales y de estilo de vida.