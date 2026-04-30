DIFC, 2026년 1분기 강력한 고객 성장 보고하며 금융, 비즈니스 및 혁신의 글로벌 목적지로서 두바이 위치 강화

두바이, 아랍에미리트, 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 중동, 아프리카 및 남아시아 지역의 선도적인 글로벌 금융센터인 두바이 국제금융센터(Dubai International Financial Centre, DIFC)가 2026년 첫 3개월 동안 새로운 글로벌, 지역 및 현지 고객을 유치하며 강력한 모멘텀을 발표했다.

2026년 1분기 동안 775개의 새로운 회사들이 DIFC에 지역 거점을 설립했으며, 이는 금융, 비즈니스 및 혁신 분야에 대한 센터의 중요성을 반영한다. 이는 478개 회사가 센터에 설립된 2025년 동기 대비 62% 증가를 나타낸다. 2026년 3월에는 특히 강력한 성과를 보였는데, 258개 회사가 거점을 설립했으며 이는 2025년 3월 162개에서 증가한 것으로 전년 동기 대비 59% 성장을 기록했다.

DIFC

기업들의 지속적인 유입은 글로벌 금융 흐름의 광범위한 변화를 반영하며, 이는 지속적인 글로벌 불확실성에도 불구하고 기관과 투자자들이 두바이와 DIFC에 대한 약속을 재확인하고 있음을 나타낸다. 이러한 맥락에서 두바이는 많은 선호를 받는 전 세계적 중심지로 부상했으며, 세계 4대 금융센터 중 하나로 순위를 매기려는 야망을 향한 모멘텀을 강화하고 있다.

DIFC에 설립된 새로운 회사들로는 애로우포인트 인베스트먼트 파트너스(Arrowpoint Investment Partners, AIP Management), 브래마 시큐리티즈(Braemar Securities), 블루 마운틴 캐퍼시티(Blue Mountain Capacity), 야누스 헨더슨 인베스터스(Janus Henderson Investors), 키스톤 파이낸셜 솔루션스(Keystone Financial Solutions), 캐나다 국립은행(National Bank of Canada), 포톤 댄스(Photon Dance), 프로스페라 웰스 매니지먼트(Prospera Wealth Management), RV 캐피털 매니지먼트(RV Capital Management), 라이언 스페셜티 (DIFC) 리미티드(Ryan Specialty (DIFC) Limited)가 포함된다.

DIFC 총재인 에사 카짐(Essa Kazim) 각하는 다음과 같이 말했다. "특히 글로벌 불확실성의 시기에 두바이가 글로벌 톱 10 순위 금융센터의 지위를 가지는 것은 에미리트 비전의 강점과 이를 실현하는 데 DIFC가 지속적으로 수행하는 중심적 역할을 반영한다. 투자자 신뢰 향상, 법적 및 규제 투명성 강화 및 글로벌 자본 유치에 대한 DIFC의 기여는 선도적인 금융 중심지로서 두바이의 위치를 강화하는 데 여전히 중요하다. 이러한 지속적인 진전은 두바이 경제 어젠다(D33)의 야망을 지원하며 글로벌 경제 환경에서 핵심 기둥으로서 두바이의 역할을 더욱 공고히 한다."

규제 대상 금융 기관들의 지속적인 수요를 반영해 DIFC는 2026년 1분기 동안 전년 동기 대비 금융 서비스 인가에서 21% 증가를 기록했다.

2026년 1분기 동안 DIFC에는 158개 재단이 등록되었으며 이는 전년 동기 대비 108% 성장을 나타냈다.

DIFC는 예정보다 앞서 DIFC 스퀘어(DIFC Square)를 완공해 인도 전에 모든 호실의 입주를 완료했다. DIFC의 랜드마크인 자빌 지구(Zabeel District) 확장 공사는 계획대로 진행 중이며, 상업, 주거 및 라이프스타일 제공을 혼합한 미래형 목적지를 만들고 있다.

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1874040/5944500/DIFC_Logo.jpg

SOURCE DIFC