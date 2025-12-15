مركز دبي المالي العالمي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية لمديري صناديق التحوّط، مع تسجيله انضمام أكثر من 100 صندوق تحوّط

• شركة "أوكهيل" (Oakhill) والتي تدير أصولاً بقيمة 108 مليار دولار أمريكي، إلى جانب "أيب" (AIP) و "فارين" ( (Varenneيرفع عدد مديري الأصول في المركز إلى أكثر من 100 مدير، لتنضم إلى نخبة الشركات العالمية مثل بلاك روك وميلينيوم التي اختارت مركز دبي المالي العالمي مقراً لها

• عدد مديري صناديق التحوّط تضاعف منذ مطلع العام 2024، من بينها 81 صندوقاً ضمن فئة "نادي المليار دولار"

• عوامل الجذب تشمل إطاراً قانونياً وتنظيمياً موثوقاً، وتوافر الكفاءات والخبرات، إضافةً إلى القدرة على إدارة رؤوس الأموال عبر مجموعة واسعة من الأسواق

دبي - الإمارات العربية المتحدة, 15 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تحقيق إنجاز نوعي بوصول عدد صناديق التحوّط المسجّلة لديه إلى 100 صندوق، ما يؤكد مكانته كقوة عالمية صاعدة في هذا القطاع الحيوي، ويعزز تقدمه ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز لصناديق التحوّط على مستوى العالم.

شهد المركز نمواً ملفتاً في عدد صناديق التحوّط المسجلة، حيث ارتفع العدد من 50 صندوقاً مع بداية عام 2024 إلى أكثر من الضعف، بما في ذلك 81 صندوقاً من "نادي المليار دولار" ممن يُديرون محافظاً تتجاوز قيمتها مليار دولار. وانضم إلى القائمة مؤخراً كلٌّ من "بارون كابيتال مانجمنت" (Baron Capital Management)، و"بلو كريست كابيتال" (BlueCrest Capital)، و"نايا كابيتال مانجمنت" (Naya Capital Management)، و"ناين ماستس كابيتال" (Nine Masts Capital)، و"نورث روك كابيتال" (North Rock Capital)، و"بيرل دايڤر كابيتال" (Pearl Diver Capital)، و"سيليكت إكويتي جروب" (Select Equity Group)، و"ستراتيجيك إنڤستمنت جروب" (Strategic Investment Group)، و"سيلفر بوينت كابيتال" (Silver Point Capital)، و"سكويربوينت كابيتال" (Squarepoint Capital)، و"ويلوينج كابيتال جروب" (Welwing Capital Group). ويلتحقوا بقائمة العملاء الحاليين التي تضم كلاً من "بالياسني" (Balyasny)، و"بلاك روك" (BlackRock)، و"بلو أول" (Blue Owl)، و"بريڤان هوارد" (Brevan Howard)، و"دايمون آسيا" (Dymon Asia)، و"إكزودس بوينت" (Exodus Point)، و"هادسون باي" (Hudson Bay)، و"ميلينيوم" (Millennium)، و"كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز" (Qube Research and Technologies – QRT)، و"ڤيريشن" (Verition).

وتواصل الشركات الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي بوتيرة قياسية، مدفوعة بالمزايا التنافسية المتعددة التي يقدمها، بما في ذلك تمكين مديري الصناديق من الوصول إلى الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأمريكا، والاستفادة من قاعدة واسعة من الكفاءات والمواهب المتخصصة في المنطقة، فضلاً عن جذب استثمارات من قبل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والصناديق السيادية. كما يتمتع المركز بمنظومة مصرفية واستشارية متكاملة تُعدّ الأكثر تطوراً في المنطقة، مما يوفر لصناديق التحوّط العاملة ضمنه بيئة مثالية للنمو والتميز.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تتجلى ريادة مركز دبي المالي العالمي في قطاع صناديق التحوّط في اكتمال منظومته التشغيلية ونضجها، وما يحظى به من ثقة متزايدة محلياً وعالمياً. ويُسهم نهجنا القائم على تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف القطاعات، في تطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة النمو المتواصل. كما يعزز حجم وعمق مجتمع الاستثمارات البديلة في المركز مكانتنا كوجهة مالية رائدة في المنطقة، ويرتقي بقدرتنا على العمل عبر قطاعات الأعمال كافة، مما يدعم جهود عملائنا في التأثير على المشهد المالي العالمي انطلاقاً من دبي".

يُعد "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي" من المشاريع الرائدة التي تم إطلاقها مؤخراً عبر القطاع، بصفته مساحة عمل مشتركة فريدة من نوعها مُخصّصة لقطاع إدارة الأصول، تُمكّن مديريه من تأسيس أعمالهم بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة عالية من حيث التكلفة، والتوسّع بوتيرة متسارعة تدعم نمو أعمالهم وتعزز حضورهم. يضم المركز تحت مظلته نخبة من كبرى الشركات العالمية إلى جانب الشركات المتوسطة والناشئة. كما يُتيح لأكثر من 85% من مديري صناديق التحوط العاملين ضمن مركز دبي المالي العالمي، تقديم حزمة خدمات متكاملة تشمل: الاستشارات المالية، وترتيب الصفقات، وجمع رؤوس الأموال الخاصة وإدارة الثروات السيادية مباشرة من المركز.

يُظهر التقرير الأخير الصادر عن مركز دبي المالي العالمي حول مستقبل الاستثمارات البديلة زخماً متصاعداً في هذا القطاع، حيث يُؤكِّد أن الابتكار التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية الداعمة وتوسُّع قاعدة المستثمرين تشكّل مجتمعةً محركاتٍ رئيسيةً لتسريع تدفقات رأس المال نحو فئة الاستثمارات البديلة التي أصبحت مكوّناً أساسياً في بناء محافظ استثمارية متنوعة. ويُسلّك التقرير بشكل خاص الضوء على تزايُد اهتمام فئة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية بهذه الاستثمارات، حيث تضاعفت حصصهم المُخصَّصة لها منذ عام 2008 لتصل إلى نحو 15%.

يتواصل صعود قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي بزخم استثنائي، حيث يحتضن حالياً أكثر من 470 شركة مُتخصصة تحت مظلته. وتمثل منظومة القطاع المتكاملة منصةً فريدةً تمنح مديري الأصول إمكانية الوصول إلى إحدى أكبر تجمعات الثروة الخاصة وأكثرها تركّزاً في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم ما يزيد على 1,250 كياناً عائلياً يعمل من داخل المركز نفسه. وتعزز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لجذب الثروات هذا النمو، حيث تُشير توقعات شركة "هينلي آند بارتنرز" إلى انتقال نحو 9,800 مليونير إلى الدولة بحلول نهاية العام الجاري 2025، مما يدعم تطور القطاع ويعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في دبي والإمارات بشكل عام.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

