شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة: الأفلام الصينية تكتسب زخمًا في السوق الأمريكية للأفلام بنسختها الخامسة والأربعين

ولاية واشنطن، 13 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة يصرحان "الأفلام الصينية تكتسب زخمًا في السوق الأمريكية للأفلام بنسختها الخامسة والأربعين".

اختتمت السوق الأمريكية للأفلام نسختها الخامسة والأربعين (AFM) في 10 نوفمبر في لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث ساعد "جناح الأفلام الصينية المشترك" التابع لمجموعة China Film Group في عرض الإنجازات الأخيرة للسينما الصينية.

هذه هي السنة الثانية التي يشارك فيها "جناح الأفلام الصينية المشترك" في السوق الأمريكية للأفلام (AFM)، بحضور وفد يضم 55 من أبرز المؤسسات السينمائية الصينية. تم عرض أكثر من 200 مشروع فيلم، بما في ذلك الأعمال التي تسلط الضوء على الثقافة والجماليات الصينية، مثل مسلسل "The Legend of the Condor Heroes:The Great Hero and Only Green". كما تم عرض الأفلام الواقعية مثل "Moving Forward"، إلى جانب الأفلام المتحركة والأفلام الوثائقية مثل "The Great Journey".

أثارت الأفلام الصينية المعروضة اهتمامًا كبيرًا لدى خبراء الصناعة، ما أدى إلى تعزيز التبادلات الثقافية بين الصين والولايات المتحدة. قال Fu Ruoqing، رئيس مجموعة China Film Group Corporation، إن أستوديوهات هوليوود، بما في ذلك Warner Bros وUniversal وSony وDisney، أظهرت اهتمامًا بتوزيع الأفلام الصينية وتشكيل شراكات.

وأضاف: "أعتقد أنه من خلال الأفلام، يمكننا مساعدة الشعب الصيني على فهم الشعب الأمريكي بشكل أفضل، وإتاحة الفرصة للأمريكيين للتعرف أكثر على الصين وشعبها". وأكمل بقوله: "في المستقبل، سنواصل صناعة المزيد من الأفلام وإظهار تجارب الحياة الحقيقية في الصين والثقافة والقيم الصينية".

مؤتمر السوق الأمريكية للأفلام (AFM) أحد أهم أحداث تجارة الأفلام في العالم، حيث يجمع الآلاف من محترفي الصناعة من أكثر من 80 دولة لمدة ستة أيام لإجراء معاملات حقوق العرض، وعرض الأفلام، والمشاركة في المنتديات.

انقر هنا لمشاهدة الفيديو: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

(يتم توزيع هذه المواد الإعلامية من قبل شركة "MediaLinks TV, LLC" نيابةً عن مكتب تلفزيون الصين (CCTV). ويتوفر المزيد من المعلومات في وزارة العدل في العاصمة واشنطن.)