CGTN AMERICA a CCTV UN: Čínske filmy sa presadzujú na 45. ročníku festivalu American Film Market

45. ročník American Film Market (AFM) sa skončil 10. novembra v Las Vegas v americkom štáte Nevada, kde „Spoločný pavilón čínskeho filmu" spoločnosti China Film Group pomohol ukázať aktuálne úspechy čínskej kinematografie.

„Spoločný pavilón čínskeho filmu" sa zúčastnil na AFM už po druhý rok, tentokrát v zastúpení delegácie 55 špičkových čínskych filmových organizácií. Predstavilo sa tu viac ako 200 filmových projektov vrátane s dôrazom na čínsku kultúru a estetiku, ako napríklad The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero a Only Green. Premietali sa aj filmy s tematikou reality, ako napríklad Moving Forward, spolu s animovanými filmami a dokumentmi ako The Great Journey.

Prezentované čínske filmy prilákali značný záujem zo strany odborníkov z odvetvia a propagovali čínsko-americké kultúrne výmeny. Fu Ruoqing, prezident China Film Group Corporation, uviedol, že hollywoodske štúdiá vrátane Warner Bros, Universal, Sony a Disney prejavili záujem o distribúciu čínskych filmov a uzatváranie partnerstiev.

„Verím, že prostredníctvom filmov môžeme pomôcť čínskym obyvateľom lepšie pochopiť americký ľud a umožníme Američanom dozvedieť sa viac o Číne a jej ľuďoch," povedal Fu. „Aj do budúcnosti chceme produkovať ďalšie filmy a znázorňovať skutočné skúsenosti, kultúru a hodnoty Číny," dodal.

AFM je jedným z najvýznamnejších svetových podujatí filmového odvetvia, ktoré spája tisíce profesionálov z viac ako 80 krajín. Počas šiestich dní sa uzatvárajú zmluvy o právach, premietajú filmy a prebiehajú diskusie na fórach.

Video si môžete pozrieť tu: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

