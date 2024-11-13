CGTN AMERICA И CCTV UN: Китайские фильмы завоевывают позиции на 45-й ярмарке American Film Market

ВАШИНГТОН, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- CGTN America и CCTV UN сообщают: «Китайские фильмы завоевывают позиции на 45-й ярмарке American Film Market».

10 ноября в Лас-Вегасе, в американском штате Невада, завершилась 45-я ярмарка American Film Market (AFM), в рамках которой совместный павильон China Film Group «China Film Joint Pavilion» помог продемонстрировать последние достижения китайского кино.

Уже второй год «China Film Joint Pavilion» участвует в ярмарке AFM, в которой принимает участие делегация из 55 ведущих китайских кинематографических организаций. Было представлено более 200 кинопроектов, в том числе работы, демонстрирующие китайскую культуру и эстетику, такие как Легенда о героях Кондора: великий герой и Только зеленый. Также были продемонстрированы фильмы в жанре реализма, такие как Движение вперед, анимационные и документальные фильмы, такие как Великое путешествие.

Продемонстрированные китайские фильмы вызвали значительный интерес со стороны профессионалов отрасли, способствуя культурным обменам между Китаем и США. Фу Жуоцин (Fu Ruoqing), председатель China Film Group Corporation, сказал, что голливудские студии, включая Warner Bros, Universal, Sony и Disney, проявили интерес к дистрибуции китайских фильмов и формированию партнерских отношений.

«Я считаю, что с помощью фильмов мы можем помочь народу Китая лучше понять американский народ и больше рассказать американцам о Китае и его народе», — сказал г-н Фу. «В будущем мы продолжим создавать больше фильмов, отражающих реальную среду, культуру и ценности Китая», —добавил он.

Ярмарка AFM — это одно из самых значимых мероприятий в мире киноиндустрии, собирающее тысячи профессионалов отрасли из более чем 80 стран на шесть дней для заключения сделок в отношении авторских прав, участия в кинопоказах и форумах.

Для просмотра видео нажмите здесь: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

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