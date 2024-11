CGTN AMERICA i CCTV UN: Chińskie filmy zyskują na popularności podczas 45. Amerykańskich Targów Filmowych

WASZYNGTON, 15 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- CGTN America i CCTV UN informują: „Chińskie filmy zyskują na popularności podczas 45. amerykańskich targów filmowych".

W dniu 10 listopada w Las Vegas, w amerykańskim stanie Nevada, zakończyły się 45. Amerykańskie Targi Filmowe (ang. American Film Market - AFM), podczas których Chińska Grupa Filmowa prezentowała najnowsze osiągnięcia chińskiego kina na stoisku „China Film Joint Pavilion".

To już drugi rok, kiedy „China Film Joint Pavilion" uczestniczył w AFM z udziałem delegacji 55 czołowych chińskich organizacji filmowych. Zaprezentowano ponad 200 projektów filmowych, w tym dzieła podkreślające chińską kulturę i estetykę, takie jak „The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero" i „Only Green". Pokazano również produkcje z gatunku reality, takie jak „Moving Forward" oraz filmy animowane i dokumentalne, takie jak „The Great Journey".

Zaprezentowane chińskie filmy wzbudziły duże zainteresowanie profesjonalistów z branży, promując chińsko-amerykańską wymianę kulturalną. Fu Ruoqing, prezes China Film Group Corporation, powiedział, że hollywoodzkie studia filmowe, w tym Warner Bros, Universal, Sony i Disney, wykazały zainteresowanie dystrybucją chińskich filmów i nawiązaniem współpracy.

„Wierzę, że dzięki filmom możemy pomóc Chińczykom lepiej zrozumieć Amerykanów, a Amerykanom dowiedzieć się więcej o Chinach i ich mieszkańcach - powiedział Fu. - W przyszłości będziemy tworzyć kolejne filmy, ukazując w nich rzeczywiste doświadczenia, kulturę i wartości Chin" - dodał.

AFM to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń targowych związanych z branżą filmową, przyciągające tysiące profesjonalistów z branży z ponad 80 krajów, którzy przez sześć dni uczestniczą w zawieraniu transakcji, pokazach filmów i forach dyskusyjnych.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagranie: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

(Niniejszy materiał jest rozpowszechniany przez MediaLinks TV, LLC w imieniu CCTV. Dodatkowe informacje są dostępne w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie).

