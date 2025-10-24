CGTN America و CCTV UN: حوار عالمي حول الابتكار والانفتاح والتنمية المشتركة

واشنطن, 24 أكتوبر 2025/PRNewswire/ -- أطلقت CGTN America وCCTV UN "حواراً عالمياً حول الابتكار والانفتاح والتنمية المشتركة"

تستضيف مجموعة الصين الإعلامية فعالية إعلامية يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر، في سفارة جمهورية الصين الشعبية في واشنطن العاصمة. ستجمع الفعالية، التي تسلط الضوء على الابتكار والانفتاح والتنمية المشتركة، كبار الدبلوماسيين والمعلقين وممثلي جيل الشباب من الصين والولايات المتحدة لمناقشة نتائج وموضوعات الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، المنعقدة في العاصمة بكين خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر.

تستعرض الدورة الكاملة مقترحات إعداد الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وتركز على تحقيق التنمية النوعية عالية الجودة، والاستقلال التكنولوجي، والتحول الأخضر، وإنشاء منظومة صناعية حديثة تدمج النمو الرقمي والذكي والمستدام. كما تشدد الدورة على أهمية التعليم والعلم والتكنولوجيا بوصفها محركات أساسية للتحديث، وتدعو إلى تعزيز الثقة الثقافية وتعزيز التفاهم العالمي من خلال الحوار والتبادل.

ستتضمن الفعالية الإعلامية المرتقبة كلمات رئيسية يلقيها مسؤولون ومعلقون من الصين والولايات المتحدة، تعقبها جلسة نقاش مفتوحة بمشاركة أصوات شابة تستكشف موضوعات عالمية رئيسية - بما في ذلك الحوكمة العالمية، والتحديث الصيني، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاستدامة، وتغير المناخ، والتبادلات بين الشعوب. تجسد هذه الحوارات رؤى وتطلعات جيل جديد يسعى لبناء عالم أكثر شمولية ومستقبلية.

خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، حقق الاقتصاد الصيني معدل نمو سنوي متوسطه % 5.5 ، مسهماً بنحو % 30 من إجمالي النمو العالمي، مع تعزيز التنمية الخضراء والابتكار والانفتاح. يسعى النقاش إلى تقديم رؤى مبتكرة حول سُبُل توظيف هذه الإنجازات والتوجهات السياسية الناشئة لدعم التقدم العالمي الشامل والمستدام.

