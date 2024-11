CGTN AMERICA & CCTV UN: Čínské filmy bodovaly na 45. ročníku filmového veletrhu American Film Market

WASHINGTON, 13. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Společnosti CGTN America a CCTV UN vydaly zprávu s názvem Čínské filmy bodovaly na 45. ročníku filmového veletrhu American Film Market.

Dne 10. listopadu 2024 skončil v americkém Las Vegas (stát Nevada) 45. ročník filmového veletrhu American Film Market (AFM), kde se v rámci pavilonu společností CGTN AMERICA a CCTV UN představily aktuální úspěšné projekty čínské kinematografie.

Pavilon s názvem China Film Joint Pavilion byl na festivalu již druhým rokem. V rámci pavilonu se zde představila delegace pětapadesáti nejdůležitějších čínských organizací zabývajících se filmem. Bylo zde prezentováno více než 200 filmových projektů včetně děl, která se soustřeďují na čínskou kulturu a estetiku, jako například The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero a Only Green. Promítaly se i filmy na základě skutečného příběhu, např. Moving Forward, animované filmy a dokumenty, např. The Great Journey.

Čínské filmy se těší zájmu filmařů a podporují výměnu mezi Čínou a USA na poli kultury. Fu Ruoqing, předseda China Film Group Corporation, uvedl, že hollywoodská studia jako Warner Bros, Universal, Sony a Disney projevila zájem o distribuci čínských filmů a navázání partnerství.

„Věřím, že díky filmům mohou Číňané lépe porozumět Američanům a Američané se zase mohou lépe poznat Čínu a její obyvatele," řekl Fu. „Budeme i nadále tvořit filmy, které reflektují život v Číně, její kulturu a hodnoty," dodal Fu.

Veletrh American Film Market je jednou z nejvýznamnějších událostí v oblasti filmového průmyslu. Během šesti dnů se zde scházejí tisíce filmových profesionálu z více než 80 zemí a obchodují s právy či se účastní filmových projekcí a fór.

Na následujícím odkazu naleznete video z veletrhu: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

