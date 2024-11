CGTNアメリカおよびCCTV国連：第45回アメリカン・フィルム・マーケットで中国映画が躍進

ワシントン、, 2024年11月14日 /PRNewswire/ -- CGTNアメリカおよびCCTV国連が「第45回アメリカン・フィルム・マーケットで中国映画が躍進」と発表しました。

第45回アメリカン・フィルム・マーケット(AFM)が11月10日、米国ネバダ州のラスベガスで閉幕しました。中国電影集団の「China Film Joint Pavilion(中国映画共同パビリオン)」は、中国映画の最近の成果を紹介する役割を果たしました。

「中国映画共同パビリオン」がAFMに参加するのは今年が2回目で、55の中国トップ映画団体からなる代表団が参加しました。200以上の映画プロジェクトが紹介され、その中には「The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero」や「Only Green」のような中国の文化と美学を強調した作品も含まれていました。また、「Moving Forward」のような現実をテーマにした作品や、「The Great Journey」のようなアニメーション映画やドキュメンタリー映画も上映されました。

展示された中国映画は、業界関係者から大きな関心を集め、米中の文化交流を促進しました。中国電影集団公司の傅若清(フー・ルオチン)会長は、ワーナー・ブラザース、ユニバーサル、ソニー、ディズニーを含むハリウッドのスタジオが、中国映画の配給や提携に興味を示していると述べました。

「私は、映画を通じて、中国人がアメリカ人をよりよく理解し、アメリカ人が中国と中国人をより深く知ることができると信じています」と傅会長は述べています。「将来的には、より多くの映画を制作し、中国の実生活の体験、文化、価値観をそこに反映させていくという作業を続けていくつもりです」と同氏は付け加えました。

AFMは世界で最も重要な映画取引イベントの1つで、80か国以上から数千人の業界関係者が集まり、6日間にわたって権利取引、映画上映、フォーラムの場が設けられます。

動画を見るにはここをクリックしてください: https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

